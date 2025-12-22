Người phụ nữ 32 tuổi bất ngờ phát hiện u thần kinh nội tiết từ một việc nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Kiểm tra sức khỏe định kỳ, người phụ nữ tình cờ phát hiện u thần kinh nội tiết đại tràng, dù trước đó không có bất kỳ triệu chứng bất thường.
Phát hiện u thần kinh nội tiết mặc dù không có triệu chứng
Mới đây, các bác sĩ BVĐK Medlatec cho biết đã tiếp nhận chị H.T.D (32 tuổi) đến kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Khai thác tiền sử được biết, trước thời điểm thăm khám, bệnh nhân không ghi nhận bất kỳ triệu chứng bất thường nào như đau bụng, rối loạn đại tiểu tiện hay sụt cân.
Tuy nhiên, qua nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng, bác sĩ phát hiện tại thân vị dạ dày có polyp kích thước khoảng 0,3cm. Tổn thương được cắt và gửi làm giải phẫu bệnh, kết quả là polyp tăng sản.
Nội soi đại tràng cho thấy, cách ống hậu môn 6cm có khối đẩy lồi niêm mạc kích thước khoảng 1cm, màu vàng nhạt, niêm mạc phía trên giống niêm mạc xung quang, thăm thấy chắc, di động. Đây là hình ảnh nội soi gợi ý điển hình của u thần kinh nội tiết.
Để đánh giá chính xác hơn về đặc điểm và mức độ xâm lấn của khối u, bác sĩ đã tiến hành nội soi siêu âm. Hình ảnh trên nội soi siêu âm cho thấy, khối u có kích thước khoảng 0,8cm, giảm âm không đồng nhất, nằm ở lớp dưới niêm mạc, lớp cơ trơn còn nguyên vẹn.
Trên cơ sở đánh giá tổn thương, bác sĩ đã chỉ định cắt bỏ khối u dưới nội soi bằng kỹ thuật cắt niêm mạc qua nội soi (EMR) cải tiến và gửi mẫu làm giải phẫu bệnh. Kết quả là u thần kinh nội tiết, độ I, diện cắt không có u.
Với kết quả trên, bệnh nhân được chẩn đoán mắc u thần kinh nội tiết trực tràng độ I đã được cắt bỏ hoàn toàn và hẹn nội soi kiểm tra lại sau 3 tháng.
U thần kinh nội tiết nguy hiểm thế nào?
Theo ThS.BSNT Lưu Tuấn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, u thần kinh nội tiết (Neuroendocrine Tumor - NET) là nhóm u xuất phát từ các tế bào thần kinh nội tiết.
Trên nội soi, tổn thương thường có đặc điểm nằm dưới niêm mạc, hình tròn, kích thước nhỏ, màu vàng nhạt. Những dấu hiệu gợi ý nguy cơ ác tính được ghi nhận là bề mặt tổn thương lõm sâu hoặc loét, kèm theo tình trạng tăng sinh mạch máu với biểu hiện giãn mạch và sung huyết rõ.
Bác sĩ Thành cho hay, sở dĩ u thần kinh nội tiết cần cắt bỏ càng sớm càng tốt, vì khối u có nguy cơ hóa ác tính và di căn cao. Có 90% u thần kinh nội tiết được phát hiện ở giai đoạn kích thước nhỏ và được can thiệp hiệu quả qua nội soi trực tràng. Trường hợp phát hiện trễ, khi kích thước khối u lớn, xâm lấn sâu vào thành trực tràng, di căn đến hạch bạch huyết hoặc gan, phổi… điều trị sẽ phức tạp hơn, tiên lượng sống thấp.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nguy cơ di căn tăng đáng kể theo kích thước của khối u (<1cm chỉ chiếm 2%; >1cm tăng lên tới 20%), đồng thời phụ thuộc vào thời gian phát hiện và đặc điểm bề mặt của khối u.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu cảnh báo sớm nhiều người Việt thường bỏ quaBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Trước khi phát hiện đột quỵ, người phụ nữ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm toát mồ hôi, tay chân bủn rủn sau khi đi vệ sinh tại công ty.
Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quanBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Đối với nhiều cô gái, giảm cân là một bước thiết yếu để trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, giảm cân quá mức có thể gây hại cho sức khỏe.
Người có lá lách và dạ dày suy yếu thường lộ ngay ra trên mặt: Thay đổi 4 thói quen giúp phục hồi một nửaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Lá và dạ dày yếu có thể dẫn đến hàng trăm bệnh. Muốn bảo vệ nó, trước tiên, bạn cần chú trọng đến chế độ ăn uống của mình.
Bác sĩ bất ngờ khi thấy thực quản bệnh nhân loét nặng: 'Thủ phạm' là sai lầm nhiều người Việt mắcBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Người phụ nữ Hà Nội đi khám do nghi ngờ trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, nội soi thực quản cho thấy có ổ loét lớn.
Áp dụng phương pháp này tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt triệt đểBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Y học hiện đại đã tìm ra nhiều phương pháp điều trị tế bào ung thư tiên tiến, mỗi phương pháp phù hợp với từng loại ung thư và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Vậy có bao nhiêu cách điều trị bệnh ung thư?
Người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân suy đa tạng, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, rối loạn đông máu... có tiền sử mắc bệnh lao phổi và lạm dụng rượu.
Người phụ nữ 41 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận: Đừng chủ quan với dấu hiệu này!Bệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - U thận diễn biến âm thầm, nhưng nếu không được tầm soát sớm, khối u có thể phát triển lớn và gây biến chứng nguy hiểm.
Cô giáo ở Hà Nội suýt chết sau 15' ăn miến ngan ngoài hàng cùng bạn vì lý do không ngờ tớiBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Cô giáo bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn miến ngan có tiền sử khỏe mạnh, không có các bệnh lý nền, nhưng có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.
Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Nam sinh mắc cúm A với triệu chứng sốt cao, đau bắp chân và tổn thương cơ. Bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc cúm A có tổn thương tiêu cơ vân cấp.
Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnhBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Việc làm tăng nhiệt độ tại khối u (liệu pháp nhiệt) được xem là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp tăng tác dụng của hóa trị và xạ trị trong điều trị ung thư.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.