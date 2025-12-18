Cô giáo ở Hà Nội suýt chết sau 15' ăn miến ngan ngoài hàng cùng bạn vì lý do không ngờ tới
GĐXH - Cô giáo bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn miến ngan có tiền sử khỏe mạnh, không có các bệnh lý nền, nhưng có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.
Sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn miến ngan ngoài hàng
Sự việc sốc phản vệ xảy ra cách đây 1 tháng với chị C.T.N (39 tuổi, là giáo viên ở Hà Nội). Vào sáng 16/11, chị N. đi ăn bún ngan cùng bạn ngoài hàng. Sau ăn 15 phút, chị bị hoa mắt, chóng mặt, nôn 3 lần được và được đưa vào Bệnh viện 19-8.
Chị được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 trong tình trạng tỉnh, da tím lạnh, tím môi đầu chi, huyết áp không đo được, suy hô hấp (SPO2 50%) và được thở oxy.
Chị N nhanh chóng được chuyển vào Khoa Điều trị tích cực – chống độc và trạng chuyển biến xấu rất nhanh. Lúc này bệnh nhân đã rơi vào hôn mê, suy hô hấp, huyết áp tụt, nhiễm toan chuyển hoá nặng.
Bệnh được chẩn đoán sốc phản vệ biến chứng ARDS – suy hô hấp. Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử trí đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc trợ tim, vận mạch nâng huyết áp cho chị N.
Sốc phản vệ nặng, bệnh nhân phải lọc máu
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ThS.BS Bùi Nam Phong, bệnh nhân đã được BS trực Phan Hồng Ân và BS Phùng Việt Chiến khẩn trương tiếp nhận, đánh giá tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nhân quá nặng, đáp ứng kém với điều trị, nên có chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) và lọc máu.
Sau khi hội chẩn xin ý kiến Ban Giám đốc, ThS.BS Bùi Nam Phong cùng kíp ECMO đã lập tức kích hoạt triển khai nhanh chóng kỹ thuật ECMO (tim phổi ngoài cơ thể) đồng thời với việc tiến hành lọc máu liên tục và các kỹ thuật hồi sức cấp cứu hiện đại khác.
Thật may mắn, sau 24h điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, chức năng các cơ quan cải thiện và hồi phục dần. Sau 6 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân đã cai được ECMO, bỏ thở máy, rút ống nội khí quản và cắt thuốc vận mạch. Đến ngày điều trị thứ 7, bệnh nhân tỉnh, đã được dừng lọc máu.
Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, các chức năng cơ quan hồi phục tốt, đi lại sinh hoạt gần như bình thường và đang trong giai đoạn hồi phục thể trạng chờ ra viện trong một vài ngày tới.
Sốc phản vệ nguy hiểm thế nào?
ThS.BS Bùi Nam Phong cho biết, đây là trường hợp sốc phản vệ nguy kịch, hiếm gặp, diễn biến nhanh, nguy cơ tử vong cao với tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính đặc trưng cho tình trạng sốc phản vệ, đòi hỏi đồng thời nhanh chóng phải sử dụng các kĩ thuật hồi sức cấp cứu chuyên sâu, tiên tiến hiện đại…để cấp cứu điều trị cứu sống bệnh nhân như ECMO, lọc máu…
Nguyên nhân sốc phản vệ ở trường hợp này là khả năng rất cao là do mì chính có trong miến ngan vì bệnh nhân có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.
Ai có nguy cơ bị sốc phản vệ?
Qua trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo chung đối với mọi người là nên ăn uống giữ vệ sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là khi ăn ở các quán ăn, nhà hàng.
Riêng đối với những người có tiền sử dị ứng thì tuyệt đối tránh các chất gây dị ứng cho mình, hạn chế sử dụng thực phẩm có nguy cơ dị ứng cao: nhộng tằm, hải sản, thức ăn nhiều đạm... Đồng thời, hạn chế tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ dị ứng cao như phấn hoa, lông chó, mèo, động vật, các loại hóa chất dễ gây dị ứng...
Khi có các dấu hiệu nghi ngờ dị ứng như: Nổi mẩn ngứa, khó thở… phải vào cơ sở y tế gần nhất khám ngay hoặc liên hệ cấp cứu 115 và nhân viên y tế gần nhất.
