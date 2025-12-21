Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quan

Mới đây, một người phụ nữ 27 tuổi sống tại Quảng Đông (Trung Quốc), nặng 35kg đã qua đời. Nhiều người tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình cô. Theo người thân và hàng xóm nơi cô sinh sống cho biết "cô gái này cao hơn 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg. Cô đã bị teo dạ dày nghiêm trọng trước khi qua đời". Được biết, trước đó cố gái xinh đẹp có tên là "Qiaoqiao" này đã mắc chứng biếng ăn do ăn kiêng. Từ một cô gái có vóc dáng cân đối, cô trở thành một người chỉ còn da bọc xương.

Các báo cáo truyền thông cho biết cô ấy đã phải trải qua hàng loạt khó khăn trong thời thơ ấu, dẫn đến việc cô ấy bị trầm cảm nặng.

Sự ra đi của cô gái đã khiến người ta quan tâm nhiều hơn đến chứng teo dạ dày. Vậy chính xác thì chứng teo dạ dày là gì? Triệu chứng của nó là gì? Làm thế nào để phòng ngừa?

Ngày 19/12, bác sĩ Lin Min, Trưởng khoa Bệnh Tỳ Vị - Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hồ Bắc (Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Hồ Bắc, Trung Quốc), giải thích rằng thuật ngữ thường được dùng để chỉ "teo dạ dày" thực chất là viêm teo dạ dày mãn tính.

Nó không có nghĩa đen là dạ dày bị teo lại, mà là một tình trạng mãn tính đặc trưng bởi sự giảm hoặc biến mất của các tuyến niêm mạc dạ dày, thường đi kèm với sự mỏng đi của niêm mạc dạ dày và suy giảm chức năng dạ dày. Bệnh nhân thường gặp các triệu chứng khó tiêu, chẳng hạn như đau bụng âm ỉ hoặc nóng rát, đầy hơi và buồn nôn sau khi ăn chỉ một lượng nhỏ, thậm chí chán ăn, sụt cân.

Về mối lo ngại của cư dân mạng rằng viêm teo dạ dày có thể tiến triển thành ung thư dạ dày, Lin Min giải thích rằng viêm teo dạ dày có thể tiến triển thành ung thư dạ dày, nhưng xác suất rất nhỏ. Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày hàng năm ở bệnh nhân viêm teo dạ dày chỉ khoảng 1%.

BS Lin Min giải thích rằng sự khởi phát của viêm teo dạ dày có liên quan đến vi khuẩn Helicobacter pylori. Tình trạng này có liên quan đến nhiễm trùng, lối sống không lành mạnh, yếu tố di truyền và bất thường về hệ miễn dịch. BS Lin Min khuyên mọi người nên hình thành những thói quen sinh hoạt tốt, chẳng hạn như:

Ăn uống thanh đạm, tránh ăn quá nhiều muối, và ăn nhiều rau củ quả tươi

Tránh thức khuya, hút thuốc, uống quá nhiều rượu bia và cà phê, trà đặc

Hạn chế tối đa việc ăn đồ muối chua, đồ chiên rán và đồ hun khói, đồng thời duy trì tinh thần lạc quan và tích cực.

H. pylori gây ra những vấn đề sức khỏe nào?

Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn sống trong lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đây là một trong những tác nhân phổ biến nhất gây bệnh lý dạ dày - tá tràng trên toàn thế giới.

Trước hết, Helicobacter pylori là nguyên nhân hàng đầu gây viêm dạ dày mạn tính. Khi xâm nhập vào dạ dày, vi khuẩn này phá vỡ lớp nhầy bảo vệ niêm mạc, kích hoạt phản ứng viêm kéo dài. Người bệnh có thể cảm thấy đau âm ỉ vùng thượng vị, đầy bụng, chán ăn, buồn nôn hoặc ăn nhanh no. Đáng lo ngại là nhiều trường hợp viêm dạ dày do H. pylori diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng, khiến người bệnh dễ chủ quan và bỏ qua việc thăm khám.

Nếu tình trạng nhiễm H. pylori kéo dài nhiều năm mà không được điều trị, viêm dạ dày mạn có thể tiến triển thành viêm teo niêm mạc dạ dày. Đây là tình trạng thường bị hiểu nhầm là "dạ dày bị teo nhỏ", trong khi thực chất lớp niêm mạc dạ dày bị mỏng đi, các tuyến tiết axit và men tiêu hóa suy giảm. Hậu quả là khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất kém, người bệnh dễ sụt cân, thiếu máu, mệt mỏi, suy nhược kéo dài.

Bên cạnh đó, H. pylori còn là tác nhân chính gây loét dạ dày - tá tràng. Vi khuẩn làm mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố tấn công niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện cho axit ăn mòn thành ổ loét. Người bệnh có thể đau bụng dữ dội, đau tăng khi đói hoặc về đêm. Nếu không điều trị kịp thời, loét dạ dày - tá tràng có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, đe dọa tính mạng.

Nguy hiểm hơn, nhiễm H. pylori lâu năm làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp H. pylori vào nhóm tác nhân gây ung thư loại 1 ở người. Quá trình thường diễn tiến theo chuỗi: viêm dạ dày mạn tính. dẫn đến teo niêm mạc, dị sản ruột và ung thư dạ dày. Dù không phải ai nhiễm H. pylori cũng mắc ung thư, nhưng nguy cơ sẽ cao hơn ở những người nhiễm kéo dài, không điều trị triệt để, kết hợp với lối sống không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu bia, ăn mặn hoặc ăn nhiều thực phẩm lên men.

Tóm lại, H. pylori không chỉ gây khó chịu tạm thời ở dạ dày mà còn có thể dẫn tới những bệnh lý mạn tính, thậm chí nguy hiểm nếu bị bỏ qua. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ và duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày lâu dài.