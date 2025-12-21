Bệnh gì khiến người phụ nữ 27 tuổi cao 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg bị "teo dạ dày" và qua đời: BS khuyến cáo loại vi khuẩn có liên quan
Đối với nhiều cô gái, giảm cân là một bước thiết yếu để trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, giảm cân quá mức có thể gây hại cho sức khỏe.
Mới đây, một người phụ nữ 27 tuổi sống tại Quảng Đông (Trung Quốc), nặng 35kg đã qua đời. Nhiều người tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia đình cô. Theo người thân và hàng xóm nơi cô sinh sống cho biết "cô gái này cao hơn 1,6m nhưng chỉ nặng 17,5kg. Cô đã bị teo dạ dày nghiêm trọng trước khi qua đời". Được biết, trước đó cố gái xinh đẹp có tên là "Qiaoqiao" này đã mắc chứng biếng ăn do ăn kiêng. Từ một cô gái có vóc dáng cân đối, cô trở thành một người chỉ còn da bọc xương.
Các báo cáo truyền thông cho biết cô ấy đã phải trải qua hàng loạt khó khăn trong thời thơ ấu, dẫn đến việc cô ấy bị trầm cảm nặng.
Sự ra đi của cô gái đã khiến người ta quan tâm nhiều hơn đến chứng teo dạ dày. Vậy chính xác thì chứng teo dạ dày là gì? Triệu chứng của nó là gì? Làm thế nào để phòng ngừa?
Ngày 19/12, bác sĩ Lin Min, Trưởng khoa Bệnh Tỳ Vị - Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hồ Bắc (Bệnh viện trực thuộc Đại học Y học Cổ truyền Hồ Bắc, Trung Quốc), giải thích rằng thuật ngữ thường được dùng để chỉ "teo dạ dày" thực chất là viêm teo dạ dày mãn tính.
Nó không có nghĩa đen là dạ dày bị teo lại, mà là một tình trạng mãn tính đặc trưng bởi sự giảm hoặc biến mất của các tuyến niêm mạc dạ dày, thường đi kèm với sự mỏng đi của niêm mạc dạ dày và suy giảm chức năng dạ dày. Bệnh nhân thường gặp các triệu chứng khó tiêu, chẳng hạn như đau bụng âm ỉ hoặc nóng rát, đầy hơi và buồn nôn sau khi ăn chỉ một lượng nhỏ, thậm chí chán ăn, sụt cân.
Về mối lo ngại của cư dân mạng rằng viêm teo dạ dày có thể tiến triển thành ung thư dạ dày, Lin Min giải thích rằng viêm teo dạ dày có thể tiến triển thành ung thư dạ dày, nhưng xác suất rất nhỏ. Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày hàng năm ở bệnh nhân viêm teo dạ dày chỉ khoảng 1%.
BS Lin Min giải thích rằng sự khởi phát của viêm teo dạ dày có liên quan đến vi khuẩn Helicobacter pylori. Tình trạng này có liên quan đến nhiễm trùng, lối sống không lành mạnh, yếu tố di truyền và bất thường về hệ miễn dịch. BS Lin Min khuyên mọi người nên hình thành những thói quen sinh hoạt tốt, chẳng hạn như:
Ăn uống thanh đạm, tránh ăn quá nhiều muối, và ăn nhiều rau củ quả tươi
Tránh thức khuya, hút thuốc, uống quá nhiều rượu bia và cà phê, trà đặc
Hạn chế tối đa việc ăn đồ muối chua, đồ chiên rán và đồ hun khói, đồng thời duy trì tinh thần lạc quan và tích cực.
H. pylori gây ra những vấn đề sức khỏe nào?
Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn sống trong lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày. Đây là một trong những tác nhân phổ biến nhất gây bệnh lý dạ dày - tá tràng trên toàn thế giới.
Trước hết, Helicobacter pylori là nguyên nhân hàng đầu gây viêm dạ dày mạn tính. Khi xâm nhập vào dạ dày, vi khuẩn này phá vỡ lớp nhầy bảo vệ niêm mạc, kích hoạt phản ứng viêm kéo dài. Người bệnh có thể cảm thấy đau âm ỉ vùng thượng vị, đầy bụng, chán ăn, buồn nôn hoặc ăn nhanh no. Đáng lo ngại là nhiều trường hợp viêm dạ dày do H. pylori diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng, khiến người bệnh dễ chủ quan và bỏ qua việc thăm khám.
Nếu tình trạng nhiễm H. pylori kéo dài nhiều năm mà không được điều trị, viêm dạ dày mạn có thể tiến triển thành viêm teo niêm mạc dạ dày. Đây là tình trạng thường bị hiểu nhầm là "dạ dày bị teo nhỏ", trong khi thực chất lớp niêm mạc dạ dày bị mỏng đi, các tuyến tiết axit và men tiêu hóa suy giảm. Hậu quả là khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất kém, người bệnh dễ sụt cân, thiếu máu, mệt mỏi, suy nhược kéo dài.
Bên cạnh đó, H. pylori còn là tác nhân chính gây loét dạ dày - tá tràng. Vi khuẩn làm mất cân bằng giữa yếu tố bảo vệ và yếu tố tấn công niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện cho axit ăn mòn thành ổ loét. Người bệnh có thể đau bụng dữ dội, đau tăng khi đói hoặc về đêm. Nếu không điều trị kịp thời, loét dạ dày - tá tràng có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, đe dọa tính mạng.
Nguy hiểm hơn, nhiễm H. pylori lâu năm làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp H. pylori vào nhóm tác nhân gây ung thư loại 1 ở người. Quá trình thường diễn tiến theo chuỗi: viêm dạ dày mạn tính. dẫn đến teo niêm mạc, dị sản ruột và ung thư dạ dày. Dù không phải ai nhiễm H. pylori cũng mắc ung thư, nhưng nguy cơ sẽ cao hơn ở những người nhiễm kéo dài, không điều trị triệt để, kết hợp với lối sống không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu bia, ăn mặn hoặc ăn nhiều thực phẩm lên men.
Tóm lại, H. pylori không chỉ gây khó chịu tạm thời ở dạ dày mà còn có thể dẫn tới những bệnh lý mạn tính, thậm chí nguy hiểm nếu bị bỏ qua. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ và duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày lâu dài.
Người có lá lách và dạ dày suy yếu thường lộ ngay ra trên mặt: Thay đổi 4 thói quen giúp phục hồi một nửaBệnh thường gặp - 23 giờ trước
Lá và dạ dày yếu có thể dẫn đến hàng trăm bệnh. Muốn bảo vệ nó, trước tiên, bạn cần chú trọng đến chế độ ăn uống của mình.
Bác sĩ bất ngờ khi thấy thực quản bệnh nhân loét nặng: 'Thủ phạm' là sai lầm nhiều người Việt mắcBệnh thường gặp - 23 giờ trước
Người phụ nữ Hà Nội đi khám do nghi ngờ trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, nội soi thực quản cho thấy có ổ loét lớn.
7 liệu pháp trị tế bào ung thư tốt nhất hiện nay, có thể bạn chưa biết hếtBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Y học hiện đại đã tìm ra nhiều phương pháp điều trị tế bào ung thư tiên tiến, mỗi phương pháp phù hợp với từng loại ung thư và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Vậy có bao nhiêu cách điều trị bệnh ung thư?
Người đàn ông 61 tuổi ở Phú Thọ nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân suy đa tạng, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, rối loạn đông máu... có tiền sử mắc bệnh lao phổi và lạm dụng rượu.
Người phụ nữ 41 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận: Đừng chủ quan với dấu hiệu này!Bệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - U thận diễn biến âm thầm, nhưng nếu không được tầm soát sớm, khối u có thể phát triển lớn và gây biến chứng nguy hiểm.
Cô giáo ở Hà Nội suýt chết sau 15' ăn miến ngan ngoài hàng cùng bạn vì lý do không ngờ tớiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Cô giáo bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn miến ngan có tiền sử khỏe mạnh, không có các bệnh lý nền, nhưng có tiền sử dị ứng mì chính và một số chất khác.
Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Nam sinh mắc cúm A với triệu chứng sốt cao, đau bắp chân và tổn thương cơ. Bác sĩ xác định, bệnh nhân mắc cúm A có tổn thương tiêu cơ vân cấp.
Tế bào ung thư sợ gì nhất?: Người Việt cần làm đúng và hiểu đúng để phòng bệnhBệnh thường gặp - 4 ngày trước
GĐXH - Việc làm tăng nhiệt độ tại khối u (liệu pháp nhiệt) được xem là phương pháp hỗ trợ hiệu quả, giúp tăng tác dụng của hóa trị và xạ trị trong điều trị ung thư.
Ho dai dẳng mùa lạnh mãi không dứt? 6 thức uống quen thuộc giúp giảm ho ngay tại nhàBệnh thường gặp - 5 ngày trước
GĐXH - Thời tiết lạnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng ho kéo dài, cổ họng khô rát và rất khó chịu. Thay vì lạm dụng thuốc, bạn có thể thử những thức uống đơn giản, dễ làm tại nhà giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ cắt cơn ho hiệu quả. Video dưới đây sẽ bật mí 6 lựa chọn được nhiều người áp dụng trong mùa đông.
Đột quỵ thức giấc đáng sợ hơn bạn nghĩ, đây là dấu hiệu cần được cấp cứu gấpBệnh thường gặp - 6 ngày trước
GĐXH - Đây là một tình trạng đột quỵ nguy hiểm vì bác sĩ không biết bệnh nhân bị đột quỵ từ lúc nào.
Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư dạ dày từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa mà nhiều người Việt vẫn xem nhẹBệnh thường gặp
GĐXH - Chỉ nghĩ mình bị đầy bụng, khó tiêu do ăn uống thất thường, người phụ nữ 41 tuổi không ngờ đó lại là dấu hiệu sớm của ung thư dạ dày.