Bé 14 tuổi ở Hà Nội bất ngờ nhập viện vì viêm phần phụ cấp, bác sĩ cảnh báo nguyên nhân

Theo thông tin từ BV Phụ sản Hà Nội, vừa qua, các bác sĩ Khoa Phụ ngoại A5 đã tiếp nhận bệnh nhân 14 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng bị ra dịch âm đạo, đau bụng dưới và sốt.

Qua khai thác thông tin: bệnh nhân bị ra dịch âm đạo, đau bụng dưới và sốt; gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thăm khám. Tại đây, bác sĩ chỉ định nhập viện do nghi ngờ bệnh nhân bị viêm phần phụ hai bên.

Sau liệu trình điều trị kháng sinh 3 ngày các triệu chứng không thuyên giảm, hình ảnh chụp MRI của bệnh nhân cho thấy phía sau tử cung có khối dạng dịch bên trong có vách kích thước 78x83x55mm khối liên kết với cấu trúc dạng ống 2 bên buồng trứng. Hội chẩn PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào kết luận bệnh nhân viêm ứ mủ vòi tử cung dạng abces phần phụ và chỉ định mổ nội soi dẫn lưu khối mủ.

Các bác sĩ đã tiến hành gây mê hồi sức, mổ nội soi cho bệnh nhân. Ổ bụng bệnh nhân dính, nhiều mạc nối dính vào tử cung và hai phần phụ. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành gỡ dính giải phóng tử cung và hai phần phụ. Kiểm tra vòi tử cung hai bên giãn to viêm ứ mủ. Bác sĩ đã tiến hành mở thông dẫn lưu mủ ở hai bên vòi và cấy dịch cùng đồ sau. Kết thúc phẫu thuật bệnh nhân đã hết các triệu chứng đau sốt.

Bất ngờ nguyên nhân gây bệnh

Đối với bệnh nhân 14 tuổi người thân và bản thân bệnh nhân đều khẳng định chưa quan hệ tình dục. Tuy nhiên, viêm phần phụ cấp thường do vi khuận lậu và Chlamydia gây nên chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Đây là 2 loại vi khuẩn nguy hiểm, là thủ phạm của các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các nguyên nhân viêm phần phụ cấp khác có thể do vi khuẩn Ecoli hoặc một số vi khuẩn kị khí ở đường ruột gây nên, viêm phần phụ cũng có thể xuất hiện sau các thủ thuật sản phụ khoa không vô khuẩn hoặc do các viêm nhiễm trong ổ bụng lan sang như viêm ruột thừa v.v..

Viêm phần phụ cấp không điều trị có thể tiến triển thành khối abces phần phụ hoặc dẫn tới viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phúc mạc toàn thể, nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng của người bệnh. Lâu dài các di chứng của viêm phần phụ có thể dẫn tới viêm mãn tính tiểu khung, tắc vòi trứng dẫn tới vô sinh.

Theo PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào: bước vào tuổi dậy thì, nhu cầu tình dục cũng bắt đầu xuất hiện. Quan hệ tình dục ở độ tuổi vị thành niên mang lại nhiều mối đe dọa, cơ thể các em chưa phát triển hoàn thiện và cũng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản hoặc tình dục an toàn, để có thể tránh xa các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn. Khi tò mò làm "chuyện ấy" sẽ mang đến nhiều hậu quả khôn lường. Vì vậy, để các em hiểu rõ tác hại do quan hệ tình dục sớm rất cần sự giáo dục kiến thức giới tính từ gia đình, nhà trường và xã hội.

