Bé gái 14 tuổi mắc ung thư đại tràng, bác sĩ đưa ra cảnh báo về những đồ ăn sáng cần tránh
GĐXH - Bữa sáng có ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe lâu dài của trẻ, đừng tùy tiện mà cho trẻ ăn cho qua bữa.
Ăn sáng sai cách, hậu quả khôn lường, có thể là nguồn gốc gây ung thư
Câu chuyện của chị Trương, mẹ một bé gái 14 tuổi ở Trung Quốc, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Vì là người phụ nữ bận rộn, công việc căng thẳng, mỗi sáng chị gần như không có thời gian ăn sáng cùng con. Sợ con đói, chị thường cho con tiền tự mua đồ ăn hoặc tiện tay mua đồ ăn nhanh làm bữa sáng. Cô bé cũng rất thích những món này, có hôm ăn liền hai đến ba phần đồ ăn nhanh.
Cho đến một ngày, giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo rằng con gái chị đau bụng dữ dội, đau đến mức nằm lăn ra sàn. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện khiến tất cả chết lặng khi một bé gái mới 14 tuổi được chẩn đoán ung thư đại tràng. Người mẹ không thể tin nổi, liên tục hỏi bác sĩ có nhầm lẫn hay không.
Khi được hỏi về thói quen ăn uống, chị mới nhận ra nguyên nhân: Con đã ăn đồ ăn nhanh làm bữa sáng suốt nhiều năm. “Con bé ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh vào buổi sáng”, người mẹ vừa nói vừa bật khóc. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ở độ tuổi đáng lẽ chỉ nghĩ đến trường lớp và bạn bè, cô bé phải bước vào cuộc chiến sinh tử với bệnh tật.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Những bi kịch liên quan đến ăn uống sai cách ở trẻ em đã xuất hiện ngày càng nhiều.
Những thực phẩm không nên xuất hiện thường xuyên trong bữa sáng của trẻ: Cảnh báo nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là ung thư
Bữa sáng được ví là “nền móng” cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em. Một bữa sáng đầy đủ, lành mạnh giúp trẻ có năng lượng học tập, tăng cường miễn dịch và phát triển lâu dài. Tuy nhiên, vì tiện lợi, vì chiều con hoặc do thiếu kiến thức dinh dưỡng, không ít gia đình đang vô tình cho trẻ sử dụng những loại thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh mạn tính, rối loạn chuyển hóa, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư nếu dùng thường xuyên, kéo dài.
Các chuyên gia dinh dưỡng đều chung một cảnh báo: Ung thư không hình thành trong ngày một ngày hai, mà là hệ quả của những thói quen ăn uống sai lầm tích tụ từ rất sớm.
Thịt chế biến sẵn: “Vị khách quen” nguy hiểm của bữa sáng
Xúc xích, thịt nguội, giăm bông, lạp xưởng, chả công nghiệp… là những món ăn xuất hiện phổ biến trong bữa sáng của trẻ vì dễ ăn, nhanh gọn. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm chất gây ung thư cho người.
Các sản phẩm này thường chứa nitrit, nitrat, chất bảo quản và hương liệu tổng hợp. Khi vào cơ thể, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao hoặc dạ dày, chúng có thể chuyển hóa thành nitrosamine – một hợp chất được chứng minh có liên quan đến ung thư đường tiêu hóa.
Việc cho trẻ ăn thịt chế biến sẵn thường xuyên vào bữa sáng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và về lâu dài là các bệnh ung thư.
Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ
Gà rán, khoai tây chiên, bánh rán, quẩy… là những món ăn quen thuộc trong nhiều bữa sáng “tiện đâu ăn đó”. Tuy nhiên, các món chiên rán ở nhiệt độ cao, đặc biệt là dầu mỡ tái sử dụng nhiều lần, có thể sinh ra acrylamide và các chất oxy hóa độc hại.
Acrylamide là hợp chất đã được nhiều nghiên cứu cảnh báo có liên quan đến nguy cơ ung thư khi tích lũy lâu dài. Ngoài ra, bữa sáng nhiều dầu mỡ còn gây quá tải cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, rối loạn lipid máu ngay từ tuổi nhỏ.
Đồ ăn nhanh, thực phẩm siêu chế biến
Bánh mì kẹp công nghiệp, hamburger, mì ăn liền, bánh ngọt đóng gói sẵn… thường được lựa chọn vì nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, đây là nhóm thực phẩm nghèo dinh dưỡng, nhiều muối, đường tinh luyện và chất phụ gia.
Việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm siêu chế biến có liên quan chặt chẽ đến viêm mạn tính, rối loạn miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó có ung thư. Đặc biệt nguy hiểm là khi trẻ hình thành thói quen ăn uống này từ sớm.
Nước ngọt, sữa có đường và đồ uống công nghiệp
Nhiều phụ huynh cho rằng một hộp sữa có đường hoặc nước ngọt buổi sáng sẽ giúp trẻ tỉnh táo hơn. Thực tế, lượng đường cao trong các loại đồ uống này khiến đường huyết tăng nhanh, sau đó tụt mạnh, làm trẻ mệt mỏi, giảm tập trung.
Đáng lo ngại hơn, việc nạp đường tinh luyện thường xuyên có thể thúc đẩy béo phì, kháng insulin – những yếu tố được xem là “mảnh đất màu mỡ” cho nhiều bệnh mạn tính và ung thư phát triển trong tương lai.
Thực phẩm nghi ngờ nhiễm nấm mốc, độc tố
Một số gia đình vì tiết kiệm có thói quen sử dụng bánh mì cũ, ngũ cốc bảo quản kém hoặc thực phẩm đã để lâu. Các chuyên gia cảnh báo, nấm mốc trong thực phẩm có thể sinh ra aflatoxin – một trong những chất gây ung thư mạnh nhất, đặc biệt liên quan đến ung thư gan.
Với trẻ em, hệ giải độc còn non yếu, nguy cơ tổn thương càng cao nếu tiếp xúc lặp đi lặp lại với độc tố này.
