Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Thứ sáu, 14:24 06/02/2026 | Y tế
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán trái phép Arsenic Trioxide với số lượng lớn. Theo cơ quan chức năng, đây là loại hóa chất độc hại thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt do có khả năng gây ung thư và nhiều tổn thương lâu dài cho cơ thể người.

Trước khi bị phát hiện và thu giữ, khoảng 3.000 hộp sản phẩm chứa chất độc này đã được đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 674 gram Arsenic Trioxide còn lại, cho thấy mức độ nguy hiểm của việc buôn bán và sử dụng hóa chất độc hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư - Ảnh 1.

Sản phẩm dùng trong nha khoa chứa thạch tín (Ảnh: Công an cung cấp).

Thạch tín – chất độc đã bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại

Trao đổi với ThS.BSCKII Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, Arsenic Trioxide (As₂O₃) là một hợp chất của asen, thường được gọi là thạch tín. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp chất này vào nhóm các tác nhân gây ung thư cho con người.

Trong quá khứ, asen từng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, công nghiệp bán dẫn và bảo quản gỗ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học và nhận thức về độc tính, việc sử dụng asen ngày càng bị siết chặt và loại bỏ khỏi nhiều ngành nghề.

Riêng trong lĩnh vực nha khoa, thạch tín từng được dùng để làm hoại tử tủy răng. Tuy nhiên, từ năm 2014, nhiều quốc gia châu Âu đã chính thức cấm sử dụng chất này trong điều trị răng miệng. Hiện nay, điều trị tủy răng được thực hiện bằng phương pháp gây tê kết hợp lấy tủy cơ học, vừa hiệu quả vừa đảm bảo an toàn cho người bệnh.

"Hiện nay, điều trị tuỷ răng được thực hiện bằng kỹ thuật gây tê và lấy tuỷ cơ học. Còn đối với thạch tín, từ năm 2014, châu Âu đã cấm sử dụng thạch tín trong điều trị răng", bác sĩ Nguyễn Văn Phương cho biết.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư - Ảnh 2.

Ths.BSCKII Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Biểu hiện khó phát hiện, dễ bị bỏ qua

Bác sĩ Nguyễn Văn Phương cho biết, thạch tín gây hoại tử mô theo cơ chế không chọn lọc. Khi tiếp xúc với lợi hoặc xương hàm, chất này có thể gây tổn thương nghiêm trọng tại chỗ, bao gồm hoại tử nướu và hoại tử xương hàm – những biến chứng rất khó phục hồi.

Không dừng lại ở đó, nếu bị hấp thu vào cơ thể, thạch tín có thể gây ngộ độc mạn tính. Việc phơi nhiễm kéo dài làm tăng nguy cơ tổn thương gan, thận, hệ thần kinh và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. 

Trong phần lớn trường hợp, các dấu hiệu bất thường xuất hiện ngay tại vùng điều trị răng miệng. Người bệnh có thể gặp tình trạng đau nhức kéo dài, nướu bị hoại tử hoặc xương ổ răng bị tổn thương.

Các biểu hiện toàn thân như khô miệng, khó nuốt, buồn nôn, đau bụng dữ dội hay tiêu chảy thường chỉ xuất hiện sớm khi người bệnh phơi nhiễm với lượng thạch tín lớn. Điều này khiến nhiều trường hợp ngộ độc âm thầm khó được phát hiện kịp thời.

Với những người nghi ngờ từng tiếp xúc hoặc sử dụng chế phẩm nha khoa chứa Arsenic Trioxide trong thời gian dài, các chuyên gia khuyến cáo cần được theo dõi sức khỏe định kỳ và phối hợp khám nội khoa khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Khuyến cáo để đảm bảo an toàn khi điều trị răng miệng

Để giảm thiểu rủi ro từ các can thiệp nha khoa không đạt chuẩn, người dân nên lựa chọn các cơ sở răng hàm mặt được cấp phép hoạt động, có bác sĩ được đào tạo bài bản và có chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Một cơ sở nha khoa an toàn cần tuân thủ quy trình điều trị rõ ràng, minh bạch; giải thích cụ thể về phương pháp và vật liệu sử dụng; thực hiện điều trị tủy dưới gây tê đầy đủ và có chẩn đoán hình ảnh trước, trong và sau quá trình can thiệp. Người bệnh có quyền đặt câu hỏi và từ chối điều trị nếu chưa được tư vấn đầy đủ và rõ ràng.

