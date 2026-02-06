Mới nhất
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Thứ sáu, 19:34 06/02/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả - Ảnh 1.

Bổ sung hạt đúng cách trong chế độ ăn có thể giúp giảm cân an toàn, không gây mệt mỏi.

Không cần ăn kiêng khắt khe, 8 loại gia vị quen thuộc này vẫn giúp hỗ trợ giảm cânKhông cần ăn kiêng khắt khe, 8 loại gia vị quen thuộc này vẫn giúp hỗ trợ giảm cân

GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm khẩu phần hay nhịn ăn cực đoan. Nhiều loại gia vị quen thuộc trong gian bếp hằng ngày lại có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ bật mí 8 loại gia vị vừa dễ tìm, vừa có lợi cho quá trình giảm cân một cách tự nhiên và an toàn.

 

