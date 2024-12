Bé gái 7 tuổi đi cấp cứu khẩn vì tai nạn hay gặp ở trẻ nhỏ

Ngày 2/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa thực hiện nội soi gắp dị vật thành công cho một bệnh nhi nuốt phải nam châm.

Theo đó, bé D.B.T (7 tuổi) được người nhà đưa đến viện cấp cứu vào tối 1/12 sau khi nuốt phải dị vật tại nhà.

Các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Theo lời kể người nhà, bé đang nằm xem tivi thì đột nhiên khóc ré lên, hoảng sợ. Con cho biết vừa nuốt một "cục sắt" vào trong bụng. Vì quá lo lắng cho sức khỏe của con, người nhà đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi Hà Nội cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhi được thăm khám, chỉ định chụp X-quang. Trên phim chụp đường tiêu hoá cho thấy có một dị vật hình chữ nhật, kích thước xấp xỉ 2cm x 1cm, ngang mức cột sống L3.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Tiêu hoá, khoa Gây mê hồi sức đã hội chẩn và tiến hành nội soi gắp dị vật cấp cứu cho bệnh nhi.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật nằm ở vị trí nối môn vị với hành tá tràng. Tuy nhiên, sau đó, do nhu động ruột dạ dày và hình dáng thuôn nhẵn của dị vật khiến dị vật bị trôi xuống D1 tá tràng. Đây là vị trí khó gắp hơn rất nhiều do gập góc và không gian hẹp hơn.

May mắn, các bác sĩ đã bình tĩnh, tỉ mỉ gắp được dị vật là một cục nam châm ra khỏi người trẻ một cách an toàn. Hiện tại, trẻ được theo dõi tại khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện và sớm được xuất viện.

ThS.BS Quách Văn Nam, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Hà Nội - người trực tiếp nội soi gắp dị vật - cho biết, trường hợp này rất may mắn vì người nhà phát hiện và đưa trẻ đến viện kịp thời, nếu chỉ chậm khoảng 30 phút nữa là dị vật xuống ruột non, sẽ mất cơ hội gắp và có thể đối mặt với một số biến chứng như tắc ruột, thủng ruột phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Cảnh giác với nguy cơ nuốt dị vật ở trẻ

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến ở trẻ em, nhất là trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Nguyên nhân là do đây là lứa tuổi hay hiếu động, tò mò, thích khám phá nhưng lại chưa nhận biết đầy đủ mọi thứ xung quanh.

Hình ảnh dị vật được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.

Các dị vật tiêu hóa rất đa dạng, thường gặp bao gồm tiền xu, pin cúc áo, đồ chơi nhỏ, nam châm, đinh và ốc vít, viên bi, mảnh xương (ví dụ xương cá). Phần lớn các dị vật đều đi qua họng vào ống tiêu hóa sau đó được đào thải tự nhiên theo phân và không gây ra vấn đề gì cho trẻ. Trẻ nuốt phải dị vật hoàn toàn không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng thoáng qua nhanh như: cảm giác đau chỗ xương ức, tím tái, khó nuốt.

Tuy nhiên, khoảng 10-20% dị vật gây nguy hiểm và gây ra các triệu chứng. Các biểu hiện này thường xuất hiện sớm, nhưng đôi khi có thể xuất hiện trễ sau vài ngày thậm chí vài tháng do gây tắc nghẽn, loét, xuất huyết đường tiêu hóa hay do phóng thích các chất độc hại.

Khi triệu chứng xuất hiện, thường sẽ liên quan đến vị trí mắc kẹt của dị vật:

- Thực quản: trẻ hay khó nuốt, khó ăn, chảy nước miếng, hoặc các triệu chứng hô hấp như thở khò khè, thở rít, sặc. Những trẻ lớn hơn thường cảm thấy nghẹn tức hoặc đau ở ngực.

- Dạ dày: thường không có triệu chứng, trừ khi dị vật đủ lớn gây tắc nghẽn, có thể biểu hiện như nôn ói, không chịu ăn bú, đầy bụng, bụng chướng.

- Ruột: thường không có triệu chứng và đi ra theo phân. Tuy nhiên, một số nhỏ trường hợp dị vật mắc kẹt lại ở đoạn xa ruột gây những biến chứng muộn.

Cách phòng ngừa dị vật đường tiêu hóa cho trẻ

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa dị vật đường tiêu hóa cho trẻ, bố mẹ cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:

Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ phải chuẩn bị kỹ thức ăn cho trẻ, lấy hết xương cá, xương gà ra khỏi món ăn. Tập cho trẻ lớn thói quen ăn chậm, nhai kỹ.

Không cho trẻ ngậm bất kỳ vật nhỏ gì ở miệng vì trẻ dễ nuốt vào. Không nên đùa, gây cười khi trẻ đang ăn uống, vì dễ khiến trẻ bị sặc.

Không nên cho trẻ ăn các loại hạt hoặc những loại quả chưa lấy hạt, vì hạt dễ rớt vào đường thở hoặc thực quản, có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Cất các đồ vật nhỏ như đồng xu, cục pin, lego, kim, tăm, gốm thủy tinh dễ vỡ…ngoài tầm với của trẻ.

Nếu xảy ra tình huống trẻ em nuốt phải một dị vật, cha mẹ cần bình tĩnh và ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra để xác định vị trí của dị vật trong cơ thể trẻ. Tùy thuộc vào tình trạng và vị trí của dị vật, bác sĩ sẽ tư vấn cho gia đình tiếp tục theo dõi chăm sóc trẻ hay cần chỉ định can thiệp lấy dị vật.