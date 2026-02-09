Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Trong tập 4 "Đồng hồ đếm ngược" đã được phát sóng, nhân vật Thành (Thanh Sơn) sau khi làm điều dại dột nhưng may mắn được cứu sống đã có khả năng trò chuyện với chú chó Coddy. Để có được những cảnh quay ăn ý trên phim, Thanh Sơn đã có 1 tháng ăn ở cùng bạn diễn đặc biệt này để cùng làm quen.

Theo Thời báo VTV, đạo diễn Bùi Tiến Huy cho biết, ekip đã khá dày công trong việc tìm diễn viên đặc biệt - một chú chó cho "Đồng hồ đếm ngược". Cuối cùng, chú chó Coddy đã được chọn nhưng ở TP Hồ Chí Minh. Vì thế, chú đã được gửi ra Hà Nội sống chung nhà với Thanh Sơn để hai bên làm quen trước khi phim bấm máy.

Chia sẻ thêm về câu chuyện hậu trường này, Thanh Sơn cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm này với một bạn diễn đặc biệt. Chưa bao giờ tôi có cơ hội chăm sóc bạn diễn như vậy - cho bạn diễn ăn, ngủ, đi vệ sinh và tắm cho bạn diễn... Có lẽ đây là mối quan hệ khăng khít nhất mà tôi có với một bạn diễn".

Nam diễn viên bật mí thêm những câu chuyện thú vị khác đó là vì anh sống ở chung cư nên mỗi khi chú chó Coddy xuất hiện ở thang máy sẽ trở thành nỗi khiếp sợ với hàng xóm. Vì thế, anh thường dắt Coddy ra ngoài vào thời điểm vắng người khi 5h sáng hoặc đêm muộn.

Nhận xét về Coddy, Thanh Sơn dí dỏm cho biết: "Coddy là một diễn viên tay ngang, lần đầu đóng phim nên còn bỡ ngỡ". Anh khen bạn diễn này của mình rất thông minh, rất nghe lời, hợp tác trong đoàn phim. Đôi khi để bạn diễn hợp tác hơn, Thanh Sơn sẽ chiều và nương theo bạn diễn.

"Đồng hồ đếm ngược" được kể bằng tiết tấu nhanh kết hợp yếu tố hành động và nhiều tình tiết bất ngờ, gay cấn. Câu chuyện lấy yếu tố siêu thực để khai thác vấn đề rất đời thường - người con tìm mọi cách để trì hoãn cái chết của mẹ. Qua đó, bộ phim nhắn gửi khán giả thông điệp về tình mẫu tử, tình người và cách con người đứng trước cuộc đời nhiều khó khăn, cạm bẫy.

