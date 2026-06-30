Bé trai 22 tháng tuổi tử vong thương tâm khi đi chăn bò cùng dì ở Cao Bằng
GĐXH - Cháu bé 22 tháng tuổi ở Cao Bằng khi đi chăn bò cùng người dì thì bất ngờ mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trước đó vào sáng ngày 25/6/2026, Công an xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc cháu Đ.K.T. (SN 2024, trú tại xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ) bị mất tích. Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm.
Qua công tác điều tra và xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định cháu Đ.K.T. bị lạc và mất tích trong quá trình đi chăn bò cùng người dì tại khu vực rừng núi thuộc địa bàn xã. Trên cơ sở thông tin này, ban chỉ đạo tìm kiếm đã điều chỉnh phương án, mở rộng phạm vi rà soát sang các khu vực nương rẫy, khe suối sâu.
Trong 5 ngày liên tục (từ ngày 25/6 đến ngày 29/6/2026), lực lượng phối hợp gồm công an, quân sự, cán bộ công chức địa phương, đoàn viên thanh niên cùng người dân xóm Khuổi Chuồng đã chia thành nhiều tổ công tác rà soát diện rộng. Các mũi tìm kiếm phải di chuyển qua các vùng địa hình đồi núi, khe sâu hiểm trở để rà soát dấu vết cháu bé.
Đến khoảng 14h30 ngày 29/6/2026, tổ công tác tìm kiếm phát hiện thi thể cháu Đ.K.T. tại một đoạn suối thuộc địa phận thôn Bản Loòng (xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang). Địa điểm này nằm ở khu vực giáp ranh, xuôi theo dòng chảy của hệ thống sông suối liên tỉnh từ Cao Bằng sang Tuyên Quang.
Kết quả khám nghiệm và xác minh ban đầu của cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đ.K.T. là do đuối nước. Nhận định từ cơ quan chức năng cho thấy, trong quá trình di chuyển ở khu vực rừng nương, cháu bé 22 tháng tuổi đã bị lạc khỏi tầm kiểm soát của người thân, sẩy chân xuống khe suối và bị dòng nước cuốn trôi.
Công an xã Yên Thổ đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đồng thời hỗ trợ bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình đưa về địa phương an táng theo phong tục.
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