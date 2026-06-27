Tìm thấy người đàn ông mất tích sau gần một tuần trong rừng ở Thái Nguyên

Liên quan đến vụ việc ông Vũ Trung T (SN 1973), trú tại thôn Nà Lẻ, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên mất tích từ ngày 21/6, ngày 27/6, UBND xã Đồng Phúc cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân.

Theo đó, khoảng 11h ngày 27/6, ông Vũ Trung T được phát hiện tại một khu vực rừng thuộc thôn Nà Lẻ trong tình trạng bị thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông trở về và chuyển đến Trạm Y tế xã Đồng Phúc để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Ông Vũ Trung T đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế xã Đồng Phúc.

Đại diện UBND xã Đồng Phúc cho biết, trước đó gia đình trình báo việc ông T rời khỏi nhà từ ngày 21/6 và mất liên lạc. Đến các ngày 24 và 25/6, sau khi ông vẫn chưa trở về, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc một công dân ở thôn Nà Lẻ mất tích nhiều ngày, ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, đã trực tiếp chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, trưởng thôn cùng các lực lượng tại cơ sở khẩn trương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm sớm tìm thấy người mất tích, bảo đảm an toàn cho công dân.

Sau nhiều ngày nỗ lực rà soát tại các khu vực rừng, đến trưa 27/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông T, kết thúc quá trình tìm kiếm kéo dài gần một tuần.

Hiện sức khỏe của nạn nhân đang được theo dõi, chăm sóc tại Trạm Y tế xã Đồng Phúc.

