Tìm thấy người đàn ông mất tích sau gần một tuần trong rừng ở Thái Nguyên
GĐXH - Sau nhiều ngày huy động lực lượng tìm kiếm, đến trưa 27/6, người đàn ông mất tích từ ngày 21/6 tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong rừng với nhiều vết thương trên người.
Liên quan đến vụ việc ông Vũ Trung T (SN 1973), trú tại thôn Nà Lẻ, xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên mất tích từ ngày 21/6, ngày 27/6, UBND xã Đồng Phúc cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân.
Theo đó, khoảng 11h ngày 27/6, ông Vũ Trung T được phát hiện tại một khu vực rừng thuộc thôn Nà Lẻ trong tình trạng bị thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa ông trở về và chuyển đến Trạm Y tế xã Đồng Phúc để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.
Đại diện UBND xã Đồng Phúc cho biết, trước đó gia đình trình báo việc ông T rời khỏi nhà từ ngày 21/6 và mất liên lạc. Đến các ngày 24 và 25/6, sau khi ông vẫn chưa trở về, chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin và khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.
Ngay sau khi nhận được tin báo về việc một công dân ở thôn Nà Lẻ mất tích nhiều ngày, ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, đã trực tiếp chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, trưởng thôn cùng các lực lượng tại cơ sở khẩn trương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm sớm tìm thấy người mất tích, bảo đảm an toàn cho công dân.
Sau nhiều ngày nỗ lực rà soát tại các khu vực rừng, đến trưa 27/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông T, kết thúc quá trình tìm kiếm kéo dài gần một tuần.
Hiện sức khỏe của nạn nhân đang được theo dõi, chăm sóc tại Trạm Y tế xã Đồng Phúc.
Miền Bắc tiếp tục hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có những nơi mưa rất to trên 120mm.
Xe tải lao xuống taluy sâu 20m ở Sơn La, 2 người tử vongThời sự - 11 giờ trước
Xe tải chở 3 người lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m trên Quốc lộ 37 qua Sơn La trong đêm 27/6, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Tin sáng 27/6: Những khu vực mưa to sáng 27/6; Số người hưởng lương hưu tiếp tục tăngThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, sáng 27/6, một số khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Sau gần 1 năm thực hiện Luật BHXH 2024, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tiếp tục tăng...
Diễn biến mới vụ hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc: Đã tìm thấy tại HuếThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, tìm thấy hai mẹ con tại TP Huế.
Thanh Hóa: Làm sao ổ nhóm công nghệ cao có thể hack và mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tinh vi, nhằm vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học để mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng.
Hà Nội đang lấy ý kiến của các bộ về Quy hoạch phân khu sông Hồng, chuẩn bị tham vấn người dânThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội đang lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đối với Đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng, đồng thời triển khai quy hoạch chi tiết Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Sau khi hoàn tất việc xin ý kiến các bộ, thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi hoàn thiện các đồ án.
Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt toàn Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội không nơi nào vượt quá 35 độ.
Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?Xã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt; Lương cơ sở tăng, nhóm chuyên gia cao cấp dẫn đầu với mức lương trên 25 triệu đồng/tháng.
Công an thông tin vụ 'hai mẹ con bị bắt cóc' gây xôn xao ở Thái NguyênThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Thông tin hai mẹ con ở phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên bị bắt cóc đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa được kiểm chứng. Cơ quan công an cho biết, bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc, đồng thời đang tiếp tục xác minh, tìm kiếm người mẹ và con nhỏ.
Vụ cụ bà gần 100 tuổi gặp khó khi làm giấy ủy quyền: Hà Nội sẽ rà soát quy trình, chấn chỉnh trách nhiệm cán bộThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc cụ bà gần 100 tuổi tại Hà Nội phải trực tiếp đến điểm phục vụ hành chính công để làm giấy ủy quyền, gây nhiều bức xúc trong dư luận, ngày 25/6, ông Nguyễn Tiến Thiết - Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố xác định đây là sự việc rất đáng tiếc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
Cận cảnh đường nghìn tỷ ở Huế thi công ì ạch, một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồngThời sự
GĐXH - Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) sau hơn 1 năm khởi công đến nay vẫn ì ạch, buộc chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu do vi phạm cam kết tiến độ.