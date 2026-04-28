Thông tin 'gia đình chi tiền cứu nạn' vụ nam sinh mất tích ở Tam Đảo là không đúng sự thật
GĐXH - Lãnh đạo xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, thông tin về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn là không đúng sự thật.
Liên quan đến tin đồn trên mạng xã hội về việc gia đình nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo chi tiền cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo địa phương đã có thông tin cụ thể về việc này.
Trên TPO, ông Lưu Xuân Năm (Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù) - người trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn nam sinh viên mất tích cho biết thông tin trên là sai sự thật.
Ông Lưu Xuân Năm cho hay, toàn bộ hoạt động cứu nạn được triển khai bằng nguồn lực của địa phương và tinh thần hỗ trợ tự nguyện, không vụ lợi.
"Đây là thông tin bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã nỗ lực tham gia tìm kiếm. Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định", ông Năm nói.
Theo ông Năm, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nam sinh mất tích, địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, y tế cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Công tác cứu nạn được triển khai khẩn trương, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người gặp nạn.
"Quá trình tìm kiếm tiêu tốn ngân sách hàng trăm triệu đồng, phục vụ việc mua sắm máy móc, thiết bị và bảo đảm hậu cần. Chúng tôi không lấy bất kỳ khoản kinh phí nào, dù là nhỏ nhất và không yêu cầu gia đình phải hỗ trợ về vật chất hay nhân lực", vị Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù khẳng định.
Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, gia đình Nguyễn Tuấn Anh đã gửi thư cảm ơn tới chính quyền và các lực lượng tham gia tìm kiếm.
Trước đó, khoảng 18h ngày 19/4, Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) mất liên lạc với gia đình khi cùng nhóm 10 người leo núi tại khu vực thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, Phú Thọ.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Nhiều đội, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ… cũng nhanh chóng tham gia hỗ trợ. Sau hơn 36 giờ mất tích, đến sáng 21/4, Tuấn Anh được tìm thấy tại khu vực ven suối, ở độ cao khoảng 600m trong tình trạng an toàn.
