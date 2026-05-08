Tìm thấy nữ hành khách lạc giữa rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích

Theo thông tin từ Đường sắt Việt Nam, sáng ngày 8/5, tại trụ sở Công an xã Chân Mây (Lăng Cô), nữ hành khách Bùi Thị T (SN 2001, quê Hòa Bình) đoàn tụ với người thân trong niềm vui và xúc động sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Trước đó, trưa ngày 6/5, khi tàu SE10 đang dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc, một sự việc hy hữu đã xảy ra. Một nữ hành khách trẻ tuổi quê Hoà Bình, do những bất ổn tâm lý sau sinh, đã bất ngờ rời tàu và mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân.

Chị Bùi Thị T đoàn tụ với người thân sau hơn 1 ngày mất tích tại khu vực rừng núi Hải Vân. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Khi đến gần ga Lăng Cô, gia đình mới phát hiện và báo cho tổ tàu. Ngay lập tức, tổ tàu đã đồng thời thông tin tới cơ quan chức năng và cắt cử tiếp viên đưa người thân của hành khách quay lại ga Hải Vân Bắc.

Ngay sau đó, lực lượng Công an, biên phòng và đông đảo nhân viên đường sắt trong khu vực được huy động tìm kiếm nữ hành khách. Lực lượng tìm kiếm tỏa đi khắp các bụi rậm, khe đá nhưng sau nhiều giờ tung tích của chị T vẫn chưa được xác định.

Chị T được đưa về nơi an toàn và được nhân viên đường sắt, công an chăm sóc, cung cấp thức ăn, nước uống và hỗ trợ y tế. Ảnh: Đường sắt Việt Nam

Vào sáng ngày 7/5, khi nhân viên tuần đường phát hiện bóng dáng người phụ nữ lạ xuất hiện tại khu vực ga Hải Vân Bắc. Ngay lập tức, liên hiệp khu ga đã điều động nhân sự, sử dụng cả flycam để rà soát từng mét đất trên địa hình rừng núi hiểm trở.

Vào buổi chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã thấy người nữ hành khách trong tình trạng đói và mệt. Chị T được đưa về nơi an toàn và được nhân viên đường sắt, công an chăm sóc, cung cấp thức ăn, nước uống và hỗ trợ y tế.