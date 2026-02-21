Mới nhất
Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích

Thứ bảy, 23:10 21/02/2026
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Tối 21/2, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa xảy ra tối nay tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khi một chiếc phà chở đá va chạm mạnh với tàu chở khách, khiến phương tiện này bị đắm và 6 người hiện vẫn đang mất tích.

Vào khoảng 19h15 ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết Bính Ngọ), tại khu vực hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, một vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chiếc phà chở đá hộc đang trên đường về cảng Hương Lý do ông Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984) điều khiển đã xảy ra va chạm mạnh với một tàu chở khách đang di chuyển theo hướng từ Mông Sơn về Phúc Ninh.

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Cắt từ video)

Cú va chạm khiến tàu chở khách bị đắm gần như ngay lập tức. Tại thời điểm gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 23 người, bao gồm 22 hành khách và một người lái tàu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày 17 người được tìm thấy và trong tình trạng ổn định, 6 người mất tích. Danh tính các nạn nhân mất tích gồm: H.V.T. (sinh năm 1983), H.T.T. (sinh năm 1966), T.T.H. (sinh năm 1978), H.T.T.T. (sinh năm 2012), H.Đ.M. (sinh năm 2015) và H.T.H. (sinh năm 1970).

Hiện nay, ngoài các tàu chuyên dụng của lực lượng cứu hộ, nhiều tàu thuyền của ngư dân và các đội cứu hộ tình nguyện cũng đã được huy động để mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà khiến 6 người mất tích - Ảnh 2.Yêu cầu đề xuất giải pháp xử lý lỗ hổng chết người từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của PTT Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc đề xuất các giải pháp xử lý lỗ hổng từ vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.


