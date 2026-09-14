Bé trai 8 tuổi bị người phụ nữ đánh ngay trong khu vui chơi ở Tuyên Quang

Phản ánh tới Báo Lao Động, chị Lê Thu Hằng (trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) thể hiện sự lo lắng kèm bức xúc trước sự việc con trai mình là cháu Ngô Xuân P bị tát ngay tại một khu vui chơi ở Tuyên Quang.

Chị Hằng kể, sự việc xảy ra chiều ngày 30/8/2026, tại một khu vui chơi trẻ em thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang (quê bố mẹ chị Hằng).

"Tôi không có mặt ở đó, chỉ nghe cháu P kể lại bị một người phụ nữ quát mắng rồi dùng tay đánh vào mặt vì cho rằng cháu đã đánh con của người này trước", chị Hằng cho hay.

Bé trai 8 tuổi bị người phụ nữ quát mắng và đánh vào mặt trong khu vui chơi tại tỉnh Tuyên Quang vào ngày 30/8/2026. Ảnh: Chị Lê Thu Hằng cung cấp.

Ngay chiều 30/8, chị Hằng đã tới khu vui chơi xin trích xuất hình ảnh camera giám sát và thấy có việc như cháu P phản ánh. Quá bức xúc, chị Hằng đã đăng thông tin vụ việc lên trang Facebook cá nhân.

Sau khi bị đánh tại khu vui chơi trước mặt nhiều bạn nhỏ, con trai chị Hằng trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, trên mặt còn vết bầm đỏ.

"Đến nay, người phụ nữ đánh con tôi vẫn chưa chính thức tìm gặp gia đình tôi để xin lỗi. Thậm chí người này còn làm đơn kiến nghị gửi tới chỗ tôi và chị gái tôi làm việc chỉ vì tôi đã đăng thông tin vụ việc trên mạng xã hội", chị Hằng bức xúc.

Ngày 10/9, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Minh Xuân cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và mời các bên liên quan tới làm việc.

"Sự việc đang được xác minh, giải quyết đúng theo quy định. Hiện tại cơ quan chức năng đang giám định hình ảnh, âm thanh và các bằng chứng liên quan", đại diện Công an phường Minh Xuân thông tin.

Cũng theo Công an phường Minh Xuân, qua xác minh, người phụ nữ bị chị Lê Thu Hằng phản ánh có hành vi hành hung cháu P hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, trong các ngày 1/9 và 7/9, Công an phường Minh Xuân đã mời chị Hằng và cháu P tới trụ sở để làm việc, lập biên bản vụ việc.

Theo tường thuật của cháu P trong biên bản, trong lúc vui chơi với nhiều bạn nhỏ khác, cháu P và con của một người phụ nữ khác có xảy ra xô xát nhẹ, 2 cháu nhỏ có dùng tay đánh vào người nhau một cái.

Khi biết sự việc, mẹ của cháu nhỏ xảy ra xô xát với cháu P đã gọi cháu P lại gần, lớn tiếng quát mắng, sau đó dùng tay phải tát mạnh vào mặt cháu.

Chị Hằng tỏ ra bức xúc cho rằng, trong khu vui chơi việc va chạm giữa trẻ nhỏ là bình thường nhưng người phụ nữ lại lớn tiếng quát mắng một đứa trẻ và dùng bạo lực để giải quyết sự việc.