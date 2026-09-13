Tin sáng 13/9: Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Đà Nẵng; Hà Nội triển khai giáo dục AI từ lớp 1 đến lớp 12

Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Đà Nẵng

SK&ĐS đưa tin, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 13h ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, ở vị trí 17,1N-108,1E, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế, cách Quảng Trị khoảng 130 km về phía đông và cách TP Huế khoảng 90 km về phía đông bắc. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 14,0N-18,5N; 107,0E-111,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại phía tây đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Đến 13h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15 km/h, ở vị trí 17,8N-105,3E, trên khu vực Trung Lào. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm từ 16,0N-19,0N, phía tây kinh tuyến 109,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng.

Trên biển, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào vùng biển Đà Nẵng.

Sắp diễn ra Lễ công bố Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh

Theo báo Thế giới & Việt Nam, trong ngày 19/9 sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng như: Tham quan triển lãm Mạch nguồn Kinh Bắc – Vươn cao thời đại tại không gian sảnh ngoài Hội trường Tỉnh ủy; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh tại Quảng trường 3/2.

Từ 9h30 đến 10h20 ngày 19/9, tại Hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh sẽ long trọng diễn ra Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh. Chương trình được tổ chức trực tiếp, đồng thời truyền hình trực tiếp trên VTV1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; trực tuyến trên màn hình Led lớn tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Lễ công bố dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa XVI khu vực tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, doanh nghiệp FDI, hiệp hội doanh nghiệp; cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên và đại diện các tầng lớp Nhân dân.

Từ 20h đến 21h45 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”. Ngay sau đó là chương trình bắn pháo hoa chào mừng.

Bắc Ninh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng tới phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Hà Nội dạy AI cho học sinh từ lớp 1

Theo báo Tiền phong, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả các trường phổ thông đưa nội dung giáo dục AI vào kế hoạch dạy học. AI được tổ chức thành chuyên đề, không phát sinh môn học mới, không kiểm tra định kỳ riêng, không lập sổ điểm và không thu thêm chi phí từ học sinh, gia đình. Hà Nội xây dựng chương trình theo ba tầng, nhằm bảo đảm mọi học sinh được tiếp cận AI nhưng vẫn phù hợp điều kiện từng trường.

Ở tầng nền tảng, tất cả cơ sở giáo dục phải thực hiện đủ 12 tiết mỗi năm. Nội dung được thiết kế ở mức điều kiện tối thiểu, có thể dạy bằng thảo luận tình huống, đóng vai, thẻ tranh hoặc mô hình giấy. Do đó, những điểm trường chưa có phòng máy tính chuyên dụng vẫn có thể triển khai đầy đủ chương trình.

Tầng mở rộng dự kiến áp dụng tại ít nhất 50 cơ sở có đủ hạ tầng công nghệ và giáo viên, thông qua các câu lạc bộ AI, Robotics, STEM và dự án học tập. Tầng chuyên sâu, định hướng nghề nghiệp được triển khai tại bốn trường THPT chuyên và ít nhất 10 trường THPT trọng điểm, tập trung vào kỹ thuật, thiết kế hệ thống AI và khoa học dữ liệu, với sự tham gia của trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.

Học sinh tiểu học, THCS, THPT ở Hà Nội sẽ học AI 12 tiết mỗi năm nhưng không kiểm tra, đánh giá bằng điểm số.

Công ty GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng: Bắt 2 giám đốc, 1 phó giám đốc

Theo VTC News, liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (địa chỉ 92 đường 29/3, TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị, địa phương bắt, áp giải 3 bị cáo, bàn giao cho Trại tạm giam số 1 tiếp nhận, quản lý, giam giữ, phục vụ công tác tố tụng và xét xử.

Ba bị cáo gồm N.Đ.Đ. (Giám đốc tài chính Công ty GFDI), T.H.T. (Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Công ty GFDI) và T.T.K.T. (Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở Công ty GFDI). Cả 3 bị cáo cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lúc 7h30 ngày 11/9, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Tại địa điểm thực hiện, Tổ công tác công bố các quyết định của TAND TP Đà Nẵng về việc bắt bị cáo để tạm giam, giải thích quyền và nghĩa vụ liên quan cho các bị cáo, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi áp giải về Trại tạm giam số 1.

Trước đó, quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty GFDI đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

Ba bị cáo bị bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 26/8/2026, Công an phường Tùng Thiện đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm về hành vi “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra trên địa bàn tổ dân phố Hữu Nghị.

Trước đó, vào khoảng 18h00 ngày 25/8/2026, anh D.D.T. điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30K-514.04 đến nhà người quen tại TDP Hữu Nghị để ăn cơm và đỗ xe gần khu vực nhà của Khuất Anh Cường.

Đến khoảng 19h00 cùng ngày, khi quay lại, anh T. tá hỏa phát hiện phương tiện của mình đã bị tàn phá nghiêm trọng. Bước đầu, giá trị tài sản thiệt hại được xác định khoảng 25 triệu đồng.

Đối tượng Khuất Anh Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tùng Thiện đã nhanh chóng làm rõ diễn biến vụ việc cũng như xác định thủ phạm gây án. Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Khuất Anh Cường về tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.



