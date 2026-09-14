Hà Nội: Xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến học sinh

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, trong thời gian từ ngày 3/9 đến ngày 9/9/2026, lực lượng chức năng đã xử lý 1.211 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Trong đó lực lượng CSGT xử lý 1.074 trường hợp, Công an cấp xã xử lý 137 trường hợp. Tổng số tiền phạt ước tính 1.029,655 triệu đồng.

Qua phân tích các hành vi vi phạm cho thấy, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm số lượng lớn. Lực lượng chức năng đã xử lý 866 trường hợp học sinh vi phạm quy định về mũ bảo hiểm và 164 trường hợp phụ huynh học sinh vi phạm quy định về mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng đã xử lý 866 trường hợp học sinh vi phạm quy định về mũ bảo hiểm. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã xử lý 126 trường hợp người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; 21 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; 12 trường hợp chở quá số người quy định; 10 trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; 1 trường hợp đi ngược chiều và 2 trường hợp phụ huynh học sinh dừng, đỗ xe vi phạm quy định.

Các trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định. Danh sách học sinh vi phạm được thống kê, thông báo đến các trường học để phối hợp quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT.

Theo cơ quan chức năng, học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm số lượng lớn. Ảnh: CACC

Phòng CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển. Học sinh khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông.

Thời gian tới, lực lượng CSGT và Công an cấp xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến học sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn cho học sinh.