Cuối năm 2026: 4 con giáp vượng bất động sản, mua nhà tậu đất dễ gặp thời

Con giáp Tỵ: Nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội bất động sản

Cuối 2026 là giai đoạn tuổi Tỵ có xu hướng củng cố nền tảng tài chính và nơi ở. Ảnh minh họa

Tỵ là một trong những con giáp sở hữu trực giác nhạy bén khi cảm nhận về năng lượng và sinh khí của đất đai, nhà cửa. Bản mệnh có thể không cần quá am tường các biểu đồ tăng trưởng phức tạp, nhưng lại mang trong mình một giác quan thứ sáu đặc biệt để nhận ra đâu là nơi hội tụ linh khí tốt, theo Giáo dục Thủ đô.

Cuối 2026 là giai đoạn con giáp Tỵ có xu hướng củng cố nền tảng tài chính và nơi ở. Vì vậy, nếu đã chuẩn bị nguồn vốn từ trước, cuối năm có thể là thời điểm họ cân nhắc chuyện mua nhà hoặc tìm kiếm tài sản phù hợp với nhu cầu lâu dài.

Khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 Âm lịch được cho là khá thuận lợi với con giáp Tỵ. Những người đang có ý định đổi nhà, mua nhà cho con hoặc tìm một bất động sản để tích lũy có thể chủ động tìm hiểu thị trường trong giai đoạn này.

Về phong thủy, người tuổi Tỵ thường được cho là hợp với hướng Nam và Đông Nam. Tuy nhiên, khi mua bất động sản, yếu tố pháp lý, vị trí, khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng vẫn nên được đặt lên hàng đầu.

Con giáp Dậu: Tích lũy tốt, có duyên với tài sản lâu dài

Cuối năm 2026, vận tài chính của tuổi Dậu được dự báo có nhiều điểm sáng. Ảnh minh họa

Con giáp Dậu nổi tiếng với sự chăm chỉ và khả năng quản lý tiền bạc. Họ thường không thích những lựa chọn quá mạo hiểm mà thiên về việc xây dựng tài sản từng bước.

Cuối năm 2026, vận tài chính của con giáp Dậu được dự báo có nhiều điểm sáng. Đây cũng là giai đoạn những người đã tích lũy được một khoản tiền có thể nghĩ đến việc chuyển một phần tài sản sang nhà đất để phục vụ mục tiêu an cư hoặc đầu tư dài hạn.

Những người làm kinh doanh càng có xu hướng quan tâm đến bất động sản phục vụ công việc như mặt bằng, văn phòng hoặc nhà cho thuê. Nếu lựa chọn đúng tài sản và tính toán kỹ dòng tiền, khoản đầu tư có thể trở thành nền tảng tài chính ổn định hơn trong tương lai.

Theo phong thủy, con giáp Dậu thường gắn với những gam màu sáng như trắng, xám bạc. Khi lựa chọn nhà ở, không gian thoáng, nhiều ánh sáng cũng được xem là phù hợp với năng lượng của con giáp này.

Con giáp Mão: Quý nhân hỗ trợ, thích hợp xây nền tảng tài sản

Nếu xem bất động sản như một tài sản tích lũy lâu dài, cuối năm 2026 có thể là giai đoạn tuổi Mão cân nhắc kỹ những cơ hội phù hợp thay vì chạy theo những cơn sốt ngắn hạn. Ảnh minh họa

Trong năm 2026, Mão được xem là một trong những con giáp có nhiều cơ hội mở rộng nền tảng cuộc sống. Nếu năm trước thiên về tích lũy và chuẩn bị, cuối năm nay có thể là lúc họ hiện thực hóa một số kế hoạch lớn.

Mua nhà, xây tổ ấm hoặc sở hữu một bất động sản phục vụ gia đình là những mục tiêu phù hợp với xu hướng này.

Điểm đáng chú ý của con giáp Mão là họ thường không quá nóng vội. Khi tìm được tài sản đáp ứng được cả nhu cầu ở và khả năng tài chính, họ có thể kiên nhẫn thương lượng để có lựa chọn phù hợp.

Theo phong thủy, hướng Đông và Bắc thường được xem là những hướng thuận với con giáp Mão. Bên cạnh đó, nhà có không gian xanh, nhiều ánh sáng và môi trường sống yên tĩnh cũng có thể mang lại cảm giác thoải mái cho gia chủ.

Nếu xem bất động sản như một tài sản tích lũy lâu dài, cuối năm 2026 có thể là giai đoạn con giáp Mão cân nhắc kỹ những cơ hội phù hợp thay vì chạy theo những cơn sốt ngắn hạn.

Con giáp Thìn: Có động lực mở rộng tài sản, an cư để phát triển

Cuối năm 2026, tuổi Thìn được dự báo có vận tài lộc khá sáng. Những người đang muốn mua nhà, chuyển nơi ở, mở văn phòng hoặc tìm mặt bằng kinh doanh có thể xuất hiện cơ hội đáng chú ý. Ảnh minh họa

Con giáp Thìn vốn mang mệnh “rồng”, đại diện cho quyền lực và tiền tài. Từ năm 2026, tuổi này bước vào đại vận “Thiên Tài tụ khí” thời điểm tài lộc bùng nổ mạnh nhất trong chu kỳ 10 năm. Nếu mua nhà, mở văn phòng, hay chuyển nơi ở trong năm này, sẽ gặp được long mạch tốt, công việc thăng tiến, gia đạo yên ổn, theo Thanh niên Việt.

Cuối năm 2026, con giáp Thìn được dự báo có vận tài lộc khá sáng. Những người đang muốn mua nhà, chuyển nơi ở, mở văn phòng hoặc tìm mặt bằng kinh doanh có thể xuất hiện cơ hội đáng chú ý.

Khoảng thời gian quý III và quý IV/2026 được xem là giai đoạn phù hợp để con giáp Thìn chủ động xem xét các kế hoạch liên quan đến bất động sản. Điều quan trọng là không nên quyết định chỉ vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội.

Với con giáp Thìn, một căn nhà có không gian thoáng, gần cây xanh hoặc mặt nước thường được quan niệm là mang lại nguồn sinh khí tốt. Dù vậy, những yếu tố thực tế như quy hoạch, pháp lý, hạ tầng, giá bán và khả năng trả nợ vẫn cần được kiểm tra kỹ trước khi xuống tiền.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.