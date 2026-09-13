Năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 4 triệu đồng/tháng?

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TTXVN đưa tin, UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết Quy định về một số định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố, trong đó đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích sinh đủ hai con và góp phần bảo đảm mức sinh thay thế.

Theo Dự thảo Nghị quyết, thành phố hỗ trợ bằng tiền là 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam và nữ khi kết hôn đúng độ tuổi theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3472/QĐ-BYT ngày 07/11/2025 của Bộ Y tế về Ban hành Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Hà Nội đề xuất dự kiến hỗ trợ 4 triệu đồng/lần sinh cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Ảnh minh họa: TL

Đối với chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con, dự thảo quy định:

- Hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con là 2 triệu đồng/người/lần sinh (trong đó bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người);

- Hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi là 4 triệu đồng/người/lần sinh.

Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp trên thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Ngoài ra Dự thảo cũng quy định mức chi khuyến khích, hỗ trợ cho tập thể góp phần bảo đảm mức sinh thay thế trên địa bàn Thành phố:

- Xã, phường 03 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 70% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng.

- Xã, phường 05 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 70% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 60 triệu đồng.

Theo Dự thảo kinh phí thực hiện Nghị quyết được bảo đảm từ nguồn ngân sách Thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Kinh phí để thực hiện hỗ trợ tài chính khi sinh con do ngân sách cấp xã đảm bảo. Riêng năm 2026, Thành phố cấp bổ sung kinh phí cho các xã, phường để triển khai thực hiện.

Các chính sách hỗ trợ kết hôn, sinh con và khuyến khích tập thể dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Năm 2026, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng? GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số của Bộ Y tế, 3 nhóm phụ nữ được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con trong đó có phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.