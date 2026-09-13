3 tuổi gặp thời tháng 8 âm lịch năm 2026 đón lộc dễ dàng

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Hà My
Hà My
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GĐXH – Tháng 8 âm lịch Đinh Dậu, có 3 tuổi gặp thời, biết dùng tài càng gặp lộc. Một tuổi được người nâng đỡ, một tuổi mở được cửa tiền, một tuổi càng làm càng sinh cơ hội.

3 tuổi gặp thời tháng 8 âm lịch năm 2026 đón lộc dễ dàng - Ảnh 1.Từ nay đến giữa tháng 9/2026, 8 con giáp này sẽ có những thay đổi bất ngờ

GĐXH- Khám phá những thay đổi bất ngờ của 8 con giáp từ nay đến giữa tháng 9/2026. Tìm hiểu vận may và cơ hội mới cho Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Hợi.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chỉ ra rằng trong tháng 8 âm lịch năm 2026 Bính Ngọ, có 3 tuổi gặp thời đặc biệt nhờ vào sự tác động của Thực Thần. Điều này mang lại nhiều cơ hội và tài lộc cho những người thuộc nhóm tuổi này. 

Khi khí Thực Thần được kích hoạt, năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm hoặc khả năng biểu đạt của mỗi người có thể trở thành nguồn tạo ra giá trị và cơ hội tài chính.

1. Tuổi Ất Sửu 1985 thực thần gặp thời

Trong Bát Tự, Ất Mộc lấy Bính Hỏa làm Thương Quan, Đinh Hỏa làm Thực Thần. Tháng Đinh Dậu xuất hiện Đinh Hỏa, lại gặp năm Bính Ngọ khiến khí Hỏa nổi bật. lời nói, tay nghề để tạo ra giá trị. Thực Thần khai khẩu, tài lộc theo đường mà đến.

Với tuổi Ất Sửu 1985, đây được xem là thời điểm thuận để dùng năng lực, kinh nghiệm, Điểm đáng chú ý là cơ hội công việc có thể đến thông qua các mối quan hệ. Khả năng kiếm tiền từ chuyên môn, kinh nghiệm cũng có xu hướng được chú ý hơn. Đây cũng là thời điểm để Ất Sửu mở rộng quan hệ, quảng bá sản phẩm, phát triển kinh doanh hoặc thử sức với một hướng đi mới.

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Một cơ hội ban đầu tưởng như nhỏ nhưng nếu biết nắm bắt có thể trở thành đầu mối mở ra nguồn thu mới.

2. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Thực thần sinh tài

Kỷ Thổ lấy Tân Kim là Thực Thần. Trong tháng Đinh Dậu có Dậu Kim xuất hiện tạo điều kiện để khí Thực Thần được kích hoạt khá rõ ràng. Đặc biệt, Tỵ – Dậu có quan hệ bán hợp Kim, khiến trường khí của tháng càng đáng chú ý đối với người tuổi Kỷ Tỵ 1989.

Điểm nổi bật của tuổi này trong tháng 8 âm lịch là năng lực cần được đưa ra ánh sáng.

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Tháng 8 âm lịch tuổi Kỷ Tỵ nên mạnh dạn đưa sản phẩm, ý tưởng hoặc sở trường của mình ra bên ngoài thay vì âm thầm chờ đợi. Khi có người biết mình đang làm gì và có khả năng gì, cơ hội hợp tác hoặc tạo thêm nguồn thu mới cũng dễ xuất hiện hơn.

Nói cách khác, đây là tháng mà càng chủ động thể hiện giá trị, càng có cơ hội biến năng lực thành tài lộc.

3. Tuổi Canh Thân 1980 Thạch lựu mộc thực thần động, cơ hội mở hơn

Canh Kim lấy Nhâm Thủy là Thực Thần. Bản thân Thân Kim bước vào tháng Dậu Kim là thời điểm Kim khí được củng cố, tạo nền cho Thực Thần. Năm Bính Ngọ và tháng Đinh Dậu lại tới Hỏa – Kim tương tác.

Với Canh Thân 1980, tháng 8 âm lịch có thể xuất hiện những lựa chọn đáng chú ý liên quan đến công việc, tiền bạc hoặc hướng phát triển trong thời gian tới. Điểm quan trọng nhất của Canh Thân trong tháng 8 âm lịch là đừng chỉ giữ cái đang có. Hãy tìm cách biến kinh nghiệm thành giá trị mới.

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Điều quan trọng nhất với tuổi này không nằm ở việc giữ nguyên những gì đang có, mà là biết cách biến kinh nghiệm tích lũy được thành một giá trị mới.

Đó có thể là một công việc mới, một cách làm mới, một mối quan hệ hợp tác hoặc việc tận dụng chính chuyên môn đã có để tạo thêm nguồn thu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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