Nhiều tiền đến mấy cũng không nên cho 3 con giáp này vay

Trong chuyện tiền bạc, “cho vay để giúp nhau” vốn là thói quen của nhiều người. Nhưng với một số con giáp, càng dễ mềm lòng thì càng dễ rơi vào cảnh mất trắng, tiền bạc không cánh mà bay. Đặc biệt sau tuổi 35 - 40, khi trách nhiệm tài chính gia đình lớn hơn, sai lầm này càng trở nên nguy hiểm, theo Phụ nữ mới.

Con giáp Tỵ: Thích hưởng thụ trước, tính chuyện trả sau

Nếu một người tuổi Tỵ thường xuyên vay mượn, nhiều lần khất nợ hoặc có quá nhiều khoản phải thanh toán cùng lúc, bạn nên cân nhắc thật kỹ. Ảnh minh họa

Trong quan niệm tử vi về tiền bạc 12 con giáp, người tuổi Tỵ được cho là có xu hướng khá thoải mái trong chi tiêu. Họ có thể kiếm được tiền và thậm chí vẫn dành một khoản để tiết kiệm, nhưng lại dễ dùng các hình thức vay trước, trả sau để phục vụ nhu cầu hiện tại.

Điều này khiến họ đôi khi đánh giá chưa đúng khả năng chi trả của bản thân. Một vài khoản mua sắm tưởng như không đáng kể, cộng dồn theo thời gian lại trở thành số tiền lớn.

Có những người tuổi Tỵ luôn cho rằng mình có thể xoay xở được nên khá tự tin khi hứa thời điểm trả nợ. Tuy nhiên, đến hạn, họ có thể lại phát sinh một khoản chi khác hoặc phải chờ tiền từ nguồn khác về.

Vấn đề không nằm ở việc người vay cố tình quỵt nợ hay không mà là cách quản lý tài chính thiếu ổn định có thể khiến thời hạn trả tiền liên tục bị kéo dài.

Bởi vậy, nếu một người tuổi Tỵ thường xuyên vay mượn, nhiều lần khất nợ hoặc có quá nhiều khoản phải thanh toán cùng lúc, bạn nên cân nhắc thật kỹ. Đặc biệt, chỉ nên cho vay số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất nếu tình huống xấu xảy ra.

Con giáp Dậu: Tiêu nhiều nhưng khả năng trả nợ lại không ổn định

Khi bị nhắc nợ, họ có thể đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Nếu người cho vay liên tục thúc giục, mối quan hệ vốn thân thiết cũng rất dễ phát sinh căng thẳng. Ảnh minh họa

Con giáp Dậu thường được đánh giá là biết tính toán trong chuyện tiền bạc. Một số người còn khá tự hào về khoản tiết kiệm của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vẻ ngoài chủ động về tài chính không đồng nghĩa với việc họ thực sự có khả năng chi trả tốt.

Con giáp Dậu có thể thích mua sắm, tận hưởng cuộc sống hoặc chi tiền cho những thứ mình yêu thích. Nếu thu nhập không đủ đáp ứng nhu cầu, họ dễ tìm đến việc vay mượn để duy trì mức sống mong muốn.

Đáng chú ý hơn, một số người có xu hướng lấy khoản vay mới để xử lý khoản nợ cũ. Cách xoay vòng này có thể giúp giải quyết khó khăn trước mắt nhưng lại khiến tổng số tiền phải trả ngày càng lớn.

Khi bị nhắc nợ, họ có thể đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Nếu người cho vay liên tục thúc giục, mối quan hệ vốn thân thiết cũng rất dễ phát sinh căng thẳng.

Vì thế, nếu đang cân nhắc cho một người tuổi Dậu vay tiền, đừng chỉ dựa vào lời hứa hoặc tình cảm giữa hai bên. Hãy nhìn vào khả năng trả nợ thực tế và mục đích sử dụng tiền trước khi quyết định.

Con giáp Tý: Dễ chi quá tay, vay rồi lại khó xoay

Nếu bạn cho người tuổi Tý vay, điều đáng quan tâm không phải là họ có thiện chí trả nợ hay không mà là khả năng cân đối tài chính thực tế. Ảnh minh họa

Tý là con giáp biết kiếm tiền nhưng cũng biết cách tiêu tiền không tiếc tay. Vì sở thích đam mê của mình mà họ có thể chi ra một khoản tiền lớn. Có khi chi xong rồi mới hối hận vì đã quá tay.

Thế nhưng chỉ là hối hận trong chốc lát rồi vẫn chứng nào tật ấy không chịu dừng lại. Một bộ đồ đẹp dù có đắt thế nào thì họ cũng phải mua bằng được để thỏa mãn bản thân mình. Việc tiết kiệm đối với tuổi Tý cũng là một khái niệm xa vời, theo Tri thức & cuộc sống.

Vì thói quen này, tuổi Tý có thể rơi vào tình trạng thu nhập không thấp nhưng vẫn thường xuyên thiếu tiền. Khi phát sinh nhu cầu đột xuất, vay mượn trở thành giải pháp quen thuộc.

Nếu bạn cho người tuổi Tý vay, điều đáng quan tâm không phải là họ có thiện chí trả nợ hay không mà là khả năng cân đối tài chính thực tế. Trường hợp người này liên tục vay nhiều nơi, khoản nợ cũ chưa giải quyết xong đã phát sinh khoản mới, bạn càng nên thận trọng.

Trong chuyện tiền bạc, sự cả nể đôi khi khiến chính người cho vay rơi vào thế khó. Vì vậy, trước khi đưa tiền, hãy xác định rõ số tiền đó có ảnh hưởng đến tài chính của bạn hay không.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.