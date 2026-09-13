4 con giáp dễ 'dính hạn' tuần tới: Cẩn thận thị phi và hao tài

Theo dự đoán tử vi, có 4 con giáp xui xẻo tuần tới sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và hung tinh ám vận. Việc nắm bắt trước dự báo sẽ giúp các bạn có sự chuẩn bị tâm lý và phương án ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại, theo giáo dục Thủ đô.

Con giáp Mão: Công việc nhiều áp lực, tài chính nên giữ chắc

Trong thời điểm này, Mão nên ưu tiên hoàn thành tốt phần việc của mình thay vì can dự quá sâu vào chuyện nội bộ. Ảnh minh họa

Con giáp Mão có thể bước vào tuần mới với tâm thế khá nặng nề. Áp lực công việc gia tăng, tiến độ gấp gáp trong khi những khúc mắc với đồng nghiệp hoặc cấp trên dễ khiến bản mệnh mất tập trung.

Trong thời điểm này, Mão nên ưu tiên hoàn thành tốt phần việc của mình thay vì can dự quá sâu vào chuyện nội bộ. Một lời nói thiếu cân nhắc hoặc hành động nóng vội cũng có thể khiến mối quan hệ nơi công sở trở nên căng thẳng.

Phương diện tài chính cũng chưa thực sự sáng. Những kế hoạch tưởng như có khả năng sinh lời vẫn tiềm ẩn rủi ro bất ngờ. Người tuổi Mão, đặc biệt là người đang kinh doanh hoặc đầu tư, nên tránh tâm lý muốn kiếm tiền nhanh.

Thay vì chạy theo cơ hội ngắn hạn, việc bảo toàn nguồn vốn và kiểm soát chi tiêu sẽ quan trọng hơn trong tuần này.

Con giáp Tỵ: Cẩn thận thị phi, đừng để nóng giận gây họa

Điều đáng lưu ý nhất là các mối quan hệ. Tỵ có thể vô tình trở thành tâm điểm của những lời bàn tán hoặc hiểu lầm. Ảnh minh họa

Tuần tới có thể mang đến cho Con giáp Tỵ không ít thử thách. Công việc dễ phát sinh tình huống ngoài dự tính, trong khi tinh thần thiếu ổn định khiến bản mệnh khó duy trì hiệu suất như mong muốn.

Điều đáng lưu ý nhất là các mối quan hệ. Tỵ có thể vô tình trở thành tâm điểm của những lời bàn tán hoặc hiểu lầm. Vì vậy, càng trong môi trường cạnh tranh, con giáp này càng nên giữ cách ứng xử chừng mực, tránh tranh luận không cần thiết.

Nếu có bất đồng, tốt nhất nên giải quyết bằng lý lẽ thay vì phản ứng theo cảm xúc. Đôi khi việc im lặng đúng lúc lại giúp người tuổi Tỵ tránh được nhiều phiền phức.

Tài lộc trong tuần có sự biến động. Đầu tuần và giữa tuần vẫn có thể xuất hiện cơ hội kiếm tiền, nhưng càng về cuối tuần càng cần thận trọng với những quyết định liên quan đến tiền bạc.

Đừng vì thấy lợi trước mắt mà vội xuống tiền. Kiểm tra kỹ thông tin, tính toán khả năng rủi ro và luôn giữ một khoản dự phòng sẽ giúp Tỵ chủ động hơn.

Con giáp Mùi: Việc nhỏ liên tiếp phát sinh, tiền bạc dễ hao hụt

Tuần này, Mùi nên hạn chế mua sắm theo cảm xúc, nhất là những món đồ vượt quá khả năng tài chính. Ảnh minh họa

Con giáp Mùi có thể cảm thấy tuần tới khá mệt mỏi bởi nhiều vấn đề tưởng nhỏ nhưng liên tục xuất hiện. Những chuyện vụn vặt nếu không được xử lý khéo léo rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu quả công việc.

Khi tinh thần thiếu tập trung, nguy cơ mắc sai sót cũng tăng lên. Vì vậy, Mùi nên sắp xếp lại công việc theo thứ tự ưu tiên, tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

Đặc biệt, đừng để tâm trạng bực bội ảnh hưởng đến cách giao tiếp với đồng nghiệp. Một tranh luận không đáng có đôi khi lại khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Tài chính cũng là phương diện mà người tuổi Mùi cần lưu tâm. Dòng tiền có dấu hiệu thiếu cân đối khi các khoản chi phát sinh nhiều hơn dự kiến.

Tuần này, Mùi nên hạn chế mua sắm theo cảm xúc, nhất là những món đồ vượt quá khả năng tài chính. Tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu sẽ là lựa chọn an toàn hơn so với việc cố duy trì một mức sống quá cao.

Con giáp Dậu: Đề phòng tiểu nhân, đầu tư cần tính toán kỹ

Con giáp Dậu nên giữ bình tĩnh, hạn chế tranh luận và tập trung vào công việc của mình để vượt qua tuần mới an toàn. Ảnh minh họa

Vận trình tuần mới của người tuổi Dậu có phần trồi sụt, đặc biệt trong các mối quan hệ và tài chính cá nhân. Dễ rơi vào tình huống hiểu lầm, bị nói xấu sau lưng hoặc vướng vào mâu thuẫn không đáng có tại nơi làm việc, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Tài chính cũng là điểm cần lưu ý. Một vài khoản chi ngoài dự kiến có thể khiến bạn mất kiểm soát ngân sách. Nếu đang đầu tư hoặc cho vay mượn, cần hết sức cẩn trọng, tránh để cảm tính chi phối.

Con giáp Dậu nên giữ bình tĩnh, hạn chế tranh luận và tập trung vào công việc của mình để vượt qua tuần mới an toàn. Nếu phát sinh mâu thuẫn, hãy cố gắng giữ bằng chứng và trao đổi rõ ràng thay vì phản ứng nóng nảy. Giữ được sự tỉnh táo cũng là cách bảo vệ uy tín của bản thân.

Chuyện tình cảm cũng cần được quan tâm. Người đã có đôi có thể phải đối diện với một số vấn đề cần thẳng thắn trao đổi. Khi đứng trước quyết định quan trọng, Dậu nên cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, tránh đưa ra lựa chọn chỉ vì một phút nóng giận.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.