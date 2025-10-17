Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Lo lắng vì đại tiện lẫn máu, người đàn ông đi khám thì phát hiện mắc u tuyến ống, loạn sản độ cao - tổn thương tiền ung thư đại tràng.
Phát hiện tổn thương tiền ung thư đại tràng từ dấu hiệu đại tiện ra máu
Mới đây, các bác sĩ BVĐK Medlatec cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.T. (52 tuổi) đến khám do đại tiện phân nhầy máu.
Qua khai thác bệnh sử, ghi nhận trong khoảng 6 tháng gần đây, bệnh nhân thỉnh thoảng xuất hiện đại tiện phân nhầy máu với lượng ít, hút thuốc lá và thuốc lào khoảng 40 năm.
Tại đây, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm, siêu âm và nội soi để đánh giá tình trạng sức khỏe.
Hình ảnh nội soi thực quản - dạ dày cho thấy, ngoài tình trạng viêm thực quản trào ngược độ A, bệnh nhân còn có viêm teo niêm mạc dạ dày C1, theo dõi dị sản ruột và có polyp nhỏ ở dạ dày, HP dương tính.
Trên nội soi đại tràng phát hiện có vài polyp ở đại tràng sigma và trực tràng. Trong đó, polyp ở đại tràng sigma có kích thước khá lớn (khoảng 2cm), đầu polyp có vùng biến đổi cấu trúc hoàn toàn, phân loại NICE 2.
Bệnh nhân được kết hợp cắt bỏ polyp qua nội soi và lấy mẫu làm xét nghiệm mô bệnh học. Kết quả giải phẫu bệnh: các polyp nhỏ ở trực tràng là u tuyến ống loạn sản độ thấp, polyp lớn ở đại tràng sigma loạn sản độ cao, tuy nhiên diện cắt chân polyp không còn u.
Với kết quả giải phẫu bệnh như trên, bệnh nhân được bác sĩ tư vấn kỹ về tình trạng và tiên lượng bệnh, hẹn tái khám nội soi đánh giá lại diện cắt chân polyp sau 6 tháng.
Ai có nguy cơ bị ung thư đại tràng?
Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Nga - Trung tâm Giải phẫu bệnh của bệnh viện cho biết, polyp u tuyến ống loạn sản ở đại tràng (Tubular adenomatous polyp with dysplasia) là một loại polyp tiền ung thư, có thể tiến triển thành ung thư đại trực tràng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Không có một nguyên nhân duy nhất rõ ràng, nhưng nhiều yếu tố nguy cơ và cơ chế bệnh sinh đã được xác định, bao gồm:
Chế độ ăn uống và lối sống: Ăn nhiều thịt đỏ, chất béo bão hòa, thực phẩm chế biến sẵn; Ít ăn chất xơ, rau xanh, trái cây; Hút thuốc lá, uống rượu, thiếu vận động.
Tuổi tác: Nguy cơ tăng theo tuổi, đặc biệt sau 50 tuổi.
Béo phì và hội chứng chuyển hóa: Béo phì, tiểu đường type 2, tăng insulin có liên quan đến nguy cơ hình thành polyp.
Tiền sử bệnh lý đại tràng: Tiền sử polyp tuyến hoặc ung thư đại tràng; Bệnh viêm ruột mạn tính (như viêm loét đại tràng hoặc Crohn).
Cảnh giác với dấu hiệu ung thư đại tràng
Bác sĩ Nga cho hay, polyp loạn sản thường tiến triển âm thầm, không triệu chứng, được phát hiện tình cờ qua nội soi đại tràng. Một số trường hợp polyp phát triển lớn có thể gây ra các triệu chứng như:
Chảy máu trực tràng;
Rối loạn đại tiện (táo bón hoặc tiêu chảy);
Đau bụng;
Mệt mỏi;
Thiếu máu.
Bác sĩ Nga khuyến cáo, nếu thấy xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào như trên, người dân cần đến thăm khám Chuyên khoa Tiêu hóa thực hiện nội soi để được đánh giá, chẩn đoán và xử trí điều trị kịp thời.
