Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

Tầm quan trọng của việc bổ sung thực phẩm giàu sắt đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em

Trẻ em có nhu cầu sắt cao để phát triển toàn diện, nhưng tình trạng thiếu máu do thiếu sắt vẫn phổ biến, đặc biệt ở trẻ kén ăn hoặc khẩu phần ăn thiếu cân bằng. Việc bổ sung thực phẩm giàu sắt vào chế độ ăn là giải pháp quan trọng để hỗ trợ sự phát triển trí não, cải thiện tình trạng thiếu máu và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia trong năm 2019 - 2020, Việt Nam có tới 60% trẻ em dưới 5 tuổi thiếu kẽm, cứ 3 trẻ có 1 trẻ thiếu sắt. Thiếu sắt sẽ dẫn tới thiếu máu. Khi bị bỏ qua trong một thời gian dài, tình trạng thiếu máu do thiếu sắt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ và gây ra các vấn đề về học tập hoặc hành vi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ.

Thiếu sắt không chỉ gây ra thiếu máu, mà còn là nguyên nhân âm thầm khiến trẻ mệt mỏi, kém tập trung và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển hành vi. Đáng lo ngại là tình trạng này vẫn rất phổ biến!

Vậy, làm thế nào để chúng ta biến bữa ăn hàng ngày thành ngân hàng sắt dồi dào và hấp thu tốt nhất cho con? Bí quyết nằm ở việc hiểu rõ hai loại Sắt (Heme và Non-Heme) và kết hợp chúng một cách khoa học.

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia gợi ý: Khi trẻ bị thiếu sắt, mẹ nên chọn thực phẩm giàu sắt như thịt bò, 1 tuần ăn 4 bữa (50-70g thịt bò/bữa); cho trẻ ăn gan gà, ngan, vịt... Sau 1-2 tháng không cải thiện thì có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung sản phẩm đa vi chất trong đó có sắt, hoặc sắt riêng kèm vitamin C thì sẽ cải thiện tình trạng thiếu sắt.

