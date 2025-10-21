Đi khám vì đau bụng, bác sĩ lấy ra 30 viên sỏi mật trong người bệnh nhân 31 tuổi ở Phú Thọ

Phát hiện sỏi mật từ dấu hiệu đau bụng

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại – Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh cho biết tiếp nhận bệnh nhân N.N.H (31 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ sườn phải, chướng nhẹ, buồn nôn.

Sau khi thăm khám, làm siêu âm ổ bụng và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi túi mật nhiều viên. Trước diễn tiến đau bụng tăng, nguy cơ viêm túi mật cấp và biến chứng đường mật, ê-kíp phẫu thuật đã chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật lấy sỏi.

Các bác sĩ đã lấy ra hơn 30 viên sỏi và cắt bỏ toàn bộ túi mật bệnh lý của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ Khoa Ngoại trong điều kiện vô khuẩn tuyệt đối. Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện nhiều viên sỏi kích thước khác nhau, màu đen, nằm đầy trong túi mật.

Sau hơn 60 phút làm việc tỉ mỉ, ê-kíp đã lấy ra hơn 30 viên sỏi và cắt bỏ toàn bộ túi mật bệnh lý thành công.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vết mổ khô, không đau nhiều và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc hậu phẫu tại khoa Ngoại.

Sỏi mật là gì?

Túi mật là một cơ quan nhỏ, hình quả lê nằm ở phía bên phải của bụng vùng dưới sườn, ngay bên dưới gan. Túi mật là nơi dự trữ dịch mật. Khi ăn, dịch mật sẽ được tiết vào ruột non để làm nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn.

Sỏi mật là những viên sỏi được hình thành trong túi mật hoặc ống mật, có kích thước từ hạt cát cho đến quả bóng bàn. Đây là bệnh lý lành tính nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi mật sẽ gây ra tình trạng tắc mật (có thể tắc ở túi mật hoặc hệ thống đường mật trong và ngoài gan), dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Các biến chứng nguy hiểm của bệnh sỏi mật

Thông thường sỏi mật là một bệnh lý lành tính không nguy hiểm cho đến khi nó gây ra biến chứng.

Những biến chứng của sỏi mật ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể đe dọa tính mạng như viêm túi mật, tắc nghẽn ống mật; vàng da; nhiễm trùng huyết; thấm mật phúc mạc và viêm phúc mạc mật; chảy máu đường mật; viêm tụy cấp do sỏi; viêm mủ đường mật và áp xe gan mật; sốc nhiễm khuẩn đường mật. Các tình trạng này cần được điều trị ngay, nếu không hậu quả sẽ có thể tử vong.

Ảnh minh họa.

3 phương pháp điều trị sỏi mật

Sỏi mật được điều trị nếu chúng đã gây ra viêm túi mật, tắc nghẽn đường mật hoặc nếu sỏi đã di chuyển từ đường mật vào ruột. Các phương pháp điều trị sỏi mật bao gồm:

Cắt túi mật: Có thể thực hiện bằng phương pháp mổ mở hoặc nội soi. Sau phẫu thuật cắt túi mật, sỏi mật vẫn có thể tái phát trong vòng một năm. Để giúp ngăn ngừa điều này, người bị sỏi mật cần được cung cấp axit ursodeoxycholic để hạn chế việc hình thành sỏi.

Nội soi mật tụy ngược dòng: Phương pháp này còn gọi là ERCP. Nội soi mật tụy ngược dòng được thực hiện bằng cách bác sĩ gây tê cục bộ cho người bệnh rồi dùng một camera sợi quang linh hoạt, hoặc ống nội soi, đi vào miệng, qua hệ thống tiêu hóa và vào ống mật chủ. Đồng thời ERCP có thể giúp lấy sỏi kẹt ở đoạn cuối của ống mật chủ.

Tán sỏi: Phương pháp này là dùng sóng xung kích siêu âm nhằm vào sỏi mật để làm vỡ chúng. Nếu sỏi mật trở nên đủ nhỏ, chúng có thể trôi qua đường mật và vào ruột non một cách an toàn. Đây là loại điều trị không phổ biến và chỉ được áp dụng đối với người bệnh có ít sỏi mật.

Cần làm gì để phòng ngừa sỏi mật

Để ngăn ngừa sỏi mật, người dân nên có một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm nhiều chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc; chất béo tốt từ nguồn thực phẩm tốt như dầu cá và dầu ô liu.

Người dân tránh ăn tinh bột, đường và chất béo không lành mạnh.

Tập thể dục thường xuyên ít nhất 30 phút/ngày, 5 ngày/tuần để ngăn ngừa các bệnh có làm tăng yếu tố nguy cơ gây ra sỏi mật.

Không giảm áp dụng các biện pháp nhịn ăn và giảm cân nhanh.

Tránh thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi mật, chẳng hạn như bơ, pho mát cứng, bánh ngọt và bánh quy.

Ngoài ra, vì sỏi mật hình thành âm thầm, không có triệu chứng nên để phòng ngừa và phát hiện sớm, người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ để tầm soát bệnh tật và phát hiện sỏi mật.