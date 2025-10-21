Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư bàng quang sau 5 ngày xuất hiện dấu hiệu báo bệnh này
GĐXH - Xuất hiện tiểu máu 2 lần chỉ trong vòng 5 ngày, người đàn ông nghĩ mình bị viêm tiết niệu, nhưng đi khám không ngờ phát hiện mắc ung thư bàng quang.
Phát hiện ung thư bàng quang từ dấu hiệu tiểu ra máu
Anh Mạnh (44 tuổi ở Hưng Yên) đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội khám sau khi xuất hiện tiểu máu tới 2 lần chỉ trong vòng 5 ngày.
Ban đầu, anh nghĩ chỉ là viêm đường tiết niệu thông thường nên chưa đi khám ngay. Khi thấy tình trạng không cải thiện, anh mới tìm đến bệnh viện để thăm khám chuyên sâu.
Qua nội soi bàng quang, bác sĩ phát hiện khối u bàng quang kích thước khoảng 2 cm có chân, nằm ở thành bên trái cách lỗ niệu quản 3 cm, khối u có dạng sùi. Với đặc điểm tổn thương như vậy, bác sĩ nghi ngờ đây là ung thư bàng quang.
Theo PGS.TS.BS Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu – Nam học của bệnh viện, u bàng quang thường tiến triển âm thầm, biểu hiện thường gặp nhất là tiểu máu từng đợt nhưng sau đó tự hết.
Không ít bệnh nhân chủ quan, chỉ đến khi khối u đã phát triển lớn, xâm lấn sâu, điều trị khi đó phức tạp và tiên lượng kém. Trường hợp này may mắn được chẩn đoán sớm, u còn nông nên có thể loại bỏ triệt để bằng phẫu thuật nội soi.
Bệnh nhân được chỉ định nội soi cắt u bàng quang qua ngả niệu đạo. Phẫu thuật được tiến hành dưới gây tê tủy sống, không có vết mổ, ít đau và có thời gian hồi phục nhanh. Sau can thiệp, mẫu u được gửi làm giải phẫu bệnh, kết quả khẳng định đó là ung thư biểu mô đường niệu, dạng phổ biến nhất của u bàng quang.
Ung thư bàng quang là gì?
Bác sĩ Hinh cho biết, ung thư biểu mô đường niệu là loại ung thư khởi phát từ lớp niêm mạc lót bên trong hệ tiết niệu.
Những người có thói quen hút thuốc hoặc phơi nhiễm với một số chất hoá học đặc thù trong các ngành công nghiệp làm sơn, da, cao su, thuốc nhuộm, …. có nguy cơ cao hơn mắc loại ung thư này. Sự tiếp xúc lâu dài với các chất này có thể làm tổn thương lớp tế bào biểu mô, dẫn đến biến đổi tế bào và hình thành khối u ác tính.
Sau 3 ngày hậu phẫu, anh Mạnh hồi phục tốt, không còn tiểu máu, ăn uống bình thường, sức khỏe ổn định và được xuất viện.
Cần làm gì khi phát hiện ung thư bàng quang
Điều trị u bàng quang không chỉ dừng lại ở phẫu thuật. Sau khi cắt u, bệnh nhân cần được trị bổ trợ bằng bơm hóa chất vào bàng quang nhằm tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại, giảm nguy cơ tái phát. Việc tái khám và theo dõi định kỳ cũng bắt buộc để theo dõi tiến triển bệnh.
Sau đợt điều trị bổ trợ sau mổ, nếu không phát hiện khối u tái phát, anh Mạnh sẽ được tái khám 3 tháng một lần trong năm đầu, sau đó là 6 tháng một lần, 12 tháng 1 lần trong các năm tiếp theo. Các phương pháp kiểm tra bao gồm xét nghiệm nước tiểu, siêu âm hệ tiết niệu, nội soi bàng quang hoặc chụp cắt lớp vi tính.
Ngoài ra, bác sĩ cũng tư vấn anh kiêng rượu bia, thuốc lá và hạn chế tiếp xúc hóa chất độc hại, bởi đây là những yếu tố nguy cơ cao dẫn tới ung thư bàng quang.
Dấu hiệu ung thư bàng quang rất dễ bị bỏ qua
Bác sĩ Hinh lưu ý thêm, dấu hiệu tiểu máu trong ung thư bàng quang thường không kèm đau nên dễ bị nhiều người bỏ qua, nhầm lẫn với viêm nhiễm hoặc sỏi tiết niệu. Tuy nhiên, bất kỳ ai gặp tình trạng này trong nhiều ngày liên tiếp đều cần đi khám ngay.
Nội soi bàng quang hiện là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện ung thư bàng quang ở giai đoạn sớm. Việc chậm trễ có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, khi đã ở giai đoạn xâm lấn lớp cơ sâu, phải cắt một phần hoặc toàn bộ bàng quang, tiên lượng bệnh xấu hơn.
