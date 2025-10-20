12 thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư: Bí quyết dinh dưỡng ai cũng nên biết

Nghiên cứu chứng minh: Thực phẩm có thể giảm nguy cơ ung thư

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn đa dạng, giàu thực phẩm từ thiên nhiên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Các loại rau củ quả nhiều màu sắc, ngũ cốc nguyên hạt và protein thực vật là nền tảng của một chế độ ăn uống lành mạnh.

Việc lựa chọn thực phẩm thông minh không chỉ cung cấp năng lượng mà còn trang bị cho cơ thể những "vũ khí" tự nhiên để chống lại bệnh tật. Bằng cách ưu tiên những thực phẩm này, chúng ta có thể xây dựng một lá chắn vững chắc, hỗ trợ hệ miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể. Thực phẩm là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất chúng ta có để tác động tích cực đến sức khỏe của mình.

( Theo Báo Sức khoẻ & Đời sống)

