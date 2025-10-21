Người phụ nữ bị rò rỉ, vỡ túi ngực sau 14 năm nâng ngực: Túi ngực có thời hạn được bao lâu?
GĐXH - Trước khi phát hiện bị vỡ túi ngực, bà Hân không có dấu hiệu đau, sưng hay biến dạng ngực.
Bị rò rỉ, vỡ túi ngực sau 14 năm nâng ngực
Bà Hân, 64 tuổi, ngụ ở TP HCM khám sức khỏe định kỳ tình cờ phát hiện túi ngực bên phải bị vỡ trong bao, kèm co thắt bao xơ.
Trước đó bà Hân không có dấu hiệu đau, sưng hay biến dạng ngực, do đó khá bất ngờ khi phát hiện túi ngực bên phải bị vỡ.
Đặt túi ngực nước muối hai bên từ năm năm 2000 để lấy lại sự tự tin sau khi sinh hai con, cải thiện tình trạng ngực bị chảy xệ và teo nhỏ.
Đến năm 2011, khi túi cũ xuống cấp và mất cân đối, bà thay bằng túi ngực silicone mới. "Tôi chọn loại túi thân thiện, an toàn hơn và vẫn duy trì thói quen khám định kỳ mỗi năm để theo dõi tình trạng túi," bà nói.
Tháng 9 vừa qua, trong lần kiểm tra định kỳ hàng năm tại PKĐK Tâm Anh Quận 7, siêu âm nghi ngờ túi ngực phải bị rò rỉ. Bác sĩ khuyến cáo chụp MRI tuyến vú, kết quả xác định túi ngực phải vỡ trong bao, có dịch rò rỉ nhẹ.
Nhằm phòng ngừa biến chứng, ThS.BS CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, chỉ định phẫu thuật loại bỏ hai túi ngực cũ, xử lý triệt để bao xơ.
Ca mổ được thực hiện trên đường sẹo cũ, giúp hạn chế xâm lấn, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.
Chỉ một ngày sau phẫu thuật, bà Hân đã ổn định, hầu như không đau, có thể sinh hoạt bình thường và xuất viện quay trở lại với công việc, tự tin về ngoại hình.
Nâng ngực: Túi ngực có thời hạn bao lâu?
Theo ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, túi ngực không phải là vĩnh viễn. Sau 10-15 năm, vỏ túi có thể lão hóa, rách hoặc vỡ trong bao mà người bệnh không cảm nhận được.
Việc tái khám định kỳ ở bệnh viện giúp phát hiện sớm và xử trí kịp thời, tránh rò rỉ silicone hoặc viêm mô tuyến vú.
Bác sĩ Tấn khuyến cáo phụ nữ sau nâng ngực nên kiểm tra định kỳ mỗi 1-2 năm, đặc biệt sau 10 năm cần siêu âm hoặc chụp MRI tuyến vú để đánh giá tình trạng túi ngực.
Khi có biểu hiện đau, cứng, biến dạng hoặc thay đổi kích thước ngực, cần đến cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng cách.
