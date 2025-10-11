Mới nhất
Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Thứ bảy, 14:20 11/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Ông Philippe phát hiện ung thư trực tràng từ biểu hiện rối loạn tiêu hóa khi đang du lịch ở Việt Nam. Ông thừa nhận có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từng sụt 7 kg không rõ nguyên nhân.

Phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu rối loạn tiêu hóa

Ông Philippe, 54 tuổi, bị rối loạn tiêu hóa, đi tiêu nhiều trong thời gian du lịch tại Việt Nam nên đến BVĐK Tâm Anh TP HCM để khám.

Tại đây, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa của bệnh viện cho biết kết quả nội soi đại tràng phát hiện ông Philippe (quốc tịch Pháp) có 8 polyp ở đại tràng lên và đại tràng xuống. Ở đại tràng ngang có một polyp lớn chiếm toàn bộ lòng đại tràng, nghi ung thư. 

Ngay trong lúc nội soi, bác sĩ tiến hành cắt các polyp nhỏ, đồng thời sinh thiết polyp lớn cho kết quả ung thư. Ông Philippe có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từng sụt 7 kg không rõ nguyên nhân.

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này! - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Để đánh giá mức độ xâm lấn và chuẩn bị cho cuộc mổ, người bệnh được chụp thêm CT 1975 lát cắt ổ bụng, kết quả ghi nhận thành đại tràng ngang dày không đều, khối u lớn khoảng 4,5 cm bắt thuốc mạnh và không đồng nhất, chưa thâm nhiễm mỡ xung quanh. 

Tổng hợp các kết quả, bác sĩ chẩn đoán khối u của ông Philippe là ung thư đại tràng giai đoạn T3 – tế bào ung thư đã xâm lấn qua hết lớp cơ vào lớp thanh mạc. Nguy cơ gây tắc ruột, xuất huyết tiêu hóa, vỡ u, di căn đến các cơ quan khác như gan, phổi, xương, phúc mạc, não. "Khi đó, khả năng phải mổ hở hoặc đưa hậu môn nhân tạo ra ngoài trước khi phẫu thuật nội soi cắt đại tràng", bác sĩ Hùng nói.

Phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư đại tràng: Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định người bệnh phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của Robot Da Vinci Xi. Bác sĩ Minh Hùng cho biết trường hợp này phải phẫu thuật phức tạp, phẫu tích nhiều, cắt nhiều mạch máu, luồn lách nạo vét hạch sâu nên với dụng cụ phẫu thuật nội soi thẳng dài sẽ rất khó thao tác. 

Nhờ sự hỗ trợ 4 cánh tay linh hoạt của robot Da Vinci Xi, với trường quan sát 3 chiều (3D), độ phóng đại gấp 10 lần, bác sĩ quan sát rõ cấu trúc giải phẫu, đặc biệt là các mạch máu, thần kinh, mạch bạch huyết… trong lòng đại tràng. Nhờ vậy, quá trình phẫu thuật đạt độ chính xác cao, nạo vét hạch triệt để, đồng thời giúp bảo tồn, giảm thiểu tổn thương các cấu trúc lân cận như mạch máu, niệu quản, thần kinh…

Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng. Hậu phẫu, sức khỏe ông Philippe dần hồi phục, có thể đi lại sau 1 ngày, ăn được thức ăn lỏng sau 3 ngày và được xuất viện sau 5 ngày. Ngoài khối u được loại bỏ, 32 hạch được lấy ra âm tính (chưa có hạch di căn), ung thư được xác định giai đoạn 2A. Người bệnh không cần điều trị bổ sung (hóa trị), chỉ thăm khám định kỳ. Tiên lượng sống của người bệnh sau 5 năm là trên 90%.

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Điều cần biết về ung thư đại tràng

Ung thư đại trực tràng là bệnh lý phổ biến, có tỷ lệ mắc và tử vong cao, ngày càng trẻ hóa. Hiện chưa xác định nguyên nhân nhưng polyp được xem là tổn thương tiền ung thư. Đây cũng là nguyên nhân khởi phát của hơn 95% các trường hợp ung thư đại trực tràng.

Polyp đại trực tràng bao gồm polyp tăng sản (hyperplastic polyp), u tuyến có nghịch sản (adenoma) và polyp răng cưa không cuống. Trong đó, polyp tăng sản kích thước nhỏ dưới 5 mm thường không có nguy cơ tiến triển thành ung thư, nhưng nguy cơ hóa ác tính nếu kích thước từ 5 mm trở lên. Polyp u tuyến nguy hiểm hơn, trên 70% trường hợp ung thư đại trực tràng phát sinh từ các polyp u tuyến của đại trực tràng. Polyp u tuyến có khả năng biến đổi theo hướng ác tính dưới tác động của môi trường và gen người bệnh.

Làm gì để phòng ngừa ung thư đại tràng?

Theo bác sĩ Minh Hùng, phòng tránh bệnh bằng cách thăm khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư đại trực tràng. Đồng thời, duy trì lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế thịt đỏ, rượu bia, thuốc lá, ăn nhiều chất xơ, thường xuyên vận động thể dục. 

Ung thư đại tràng nếu phát hiện từ giai đoạn sớm có thể điều trị nhẹ nhàng, ít xâm lấn qua nội soi như cắt hớt niêm mạc EMR (Endoscopic Mucosal Resection), cắt tách dưới niêm mạc EDS (Endoscopic Submucosal Dissection), không cần điều trị bổ sung (hóa trị, xạ trị…). Hiện nay, với các hệ thống nội soi hiện đại có thể giúp phát hiện các polyp, tổn thương tiền ung thư và ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm.

Bác sĩ khuyến nghị, mỗi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, bắt đầu nội soi đại tràng tầm soát ung từ 45 tuổi đối với những người thuộc nhóm nguy cơ trung bình (không có triệu chứng đường tiêu hóa, không có tiền căn gia đình mắc ung thư hay polyp đại trực tràng) và nội soi tầm soát sớm hơn đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao. 

Trường hợp xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa kéo dài như chán ăn, đầy bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau bụng dai dẳng, rối loạn đại tiện, đi tiêu phân đen hoặc lẫn máu… cần được thăm khám ngay, thực hiện nội soi theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, hậu môn trực tràng.

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này! - Ảnh 3.Dấu hiệu ung thư đại tràng bị nhiều người bỏ qua: Đầy hơi, đi ngoài phân nhỏ dẹt... đừng chủ quan

GĐXH - Ông Châu phát hiện ung thư đại tràng từ triệu chứng bệnh không rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng đầy hơi, đi ngoài phân hơi nhỏ, dẹt.

M.H (th)
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp - 59 phút trước

GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Mỗi người có thể chủ động bảo vệ gan khỏe mạnh thông qua các biện pháp xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.

Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ bị thủng tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị viêm phúc mạc do thủng tử cung nhập viện trong tình trạng đau bụng 1 tuần, táo bón, tiếp xúc chậm...

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bị sỏi thận, người đau dạ dày, người đang bị tiêu chảy, mới lấy cao răng... cần hạn chế ăn rau mồng tơi

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Viêm tuỵ cấp – bệnh nguy hiểm bất ngờ, bạn đã biết cách phòng tránh chưa?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Viêm tuỵ cấp dễ nhầm lẫn với đau bụng thông thường. Biết được dấu hiệu sớm sẽ giúp bạn phòng tránh rủi ro nghiêm trọng.

Người đàn ông 35 tuổi phát hiện suýt vỡ gan từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 35 tuổi phát hiện suýt vỡ gan từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện vì đau bụng, bác sĩ phát hiện khối u gan trái chảy máu trong bao gan, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Người huyết áp cao chạy bộ: Lợi hay hại? Bác sĩ chỉ rõ giới hạn an toàn cần biết

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lo ngại chạy bộ có thể khiến huyết áp tăng cao. Thực tế, nếu tập đúng cách, chạy bộ lại là 'liều thuốc' vàng cho người cao huyết áp.

Người đàn ông 43 tuổi bị biến chứng bệnh gout nặng, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 43 tuổi bị biến chứng bệnh gout nặng, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông bị biến chứng bệnh gout nặng, nổi hạt tophi khắp tứ chi, biến dạng cấu trúc giải phẫu... do chủ quan, tự ý điều trị tại nhà mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện sa trực tràng có dấu hiệu điển hình này!

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện sa trực tràng có dấu hiệu điển hình này!

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều tháng nay bệnh nhân có khối sa vùng hậu môn ngày càng to, chảy dịch kèm đại tiện khó khăn, phải dùng tay đẩy khối sa trở lại.

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Bệnh thường gặp

GĐXH - Với bệnh gan nhiễm mỡ, ngoài việc duy trì các thói quen sống lành mạnh, người bệnh có thể bổ sung các loại đồ uống giúp thải độc, giảm mỡ gan, giúp giảm gánh nặng cho bộ phận này.

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Bệnh thường gặp

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Bệnh thường gặp

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Bệnh thường gặp
Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Bệnh thường gặp

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Bệnh thường gặp
Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp

Bất ngờ 5 nhóm người này được khuyến cáo không nên ăn rau mồng tơi

Bệnh thường gặp

