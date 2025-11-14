Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanh

Đang khỏe mạnh, một bệnh nhi 16 tháng tuổi bỗng nhiên mắc cúm vì lây bệnh từ chị gái sống cùng nhà ở TP Hà Nội. Ba ngày trước khi nhập viện, bé sốt cao liên tục, sổ mũi, ho khan, sau đó khò khè, ho có đờm đặc, mệt lả...

Nhập viện tăng gấp 5 lần

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy bệnh nhi nêu trên dương tính với cúm A. Hình ảnh X-quang ghi nhận bé bị tổn thương phế quản phổi rõ, bội nhiễm vi khuẩn; xét nghiệm máu cho thấy nhiễm trùng nặng, bạch cầu tăng hơn 10 lần bình thường. Theo bác sĩ điều trị, nếu không xử trí sớm, bệnh có thể diễn tiến nhanh thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết.

Trường hợp khác là bé gái 10 tuổi cũng ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5 độ C, ho nhiều, nôn hơn 10 lần mỗi ngày, có lúc nôn rớm máu, toàn thân mệt lả, không ăn uống được. Kết quả thăm khám xác định bé mắc cúm A. Gia đình cho biết nhiều ngày qua phải cho con nghỉ học. Trong lớp bé này, mỗi ngày có 3 - 5 học sinh xin nghỉ vì bệnh, sốt...

Những ngày qua, nhiều trường học ở Hà Nội ghi nhận hàng loạt học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp. Cùng thời điểm, các cơ sở y tế cũng tiếp nhận số lượng lớn trẻ mắc cúm A đến khám và nhập viện.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, chị Hoàng Lan cho hay con gái 12 tuổi của chị phải nghỉ học gần một tuần vì cúm. Cứ vài hôm lại nghe tin thêm bạn trong lớp của con bị lây, phụ huynh rất lo vì bệnh lan nhanh quá. Bé bị lây cúm khi đi học và hiện vẫn sốt 38,5 độ C. Các bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp cá biệt, hầu hết bệnh nhi đều có người thân hoặc bạn cùng lớp xuất hiện triệu chứng tương tự.

Theo các bác sĩ chuyên khoa nhi, thời tiết Hà Nội chuyển mùa khiến số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội cho thấy lượng bệnh nhi mắc cúm A, RSV và các bệnh hô hấp khác nhập viện tăng gấp nhiều lần so với tháng trước, trong đó không ít ca nặng phải thở máy hoặc biến chứng thần kinh. Tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện này, gần một nửa số giường bệnh đang dành cho bệnh nhi cúm.

Bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức, Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết 2 - 3 tuần gần đây, nhóm bệnh nhân cúm, đặc biệt là cúm A, tăng mạnh, có thời điểm gấp 5 lần so với trước. Triệu chứng cúm A năm nay không khác nhiều so với mọi năm, chủ yếu là sốt cao 39 - 40 độ C, ho, sổ mũi, hắt hơi, đôi khi đáp ứng kém với thuốc hạ sốt.

Đáng chú ý, khoa này đã tiếp nhận một bệnh nhi hơn 3 tuổi biến chứng viêm não do cúm A, nhập viện trong tình trạng co giật, hôn mê chỉ sau 24 giờ khởi phát sốt. "Trẻ được hồi sức tích cực, thở máy và dùng thuốc ức chế tổn thương thần kinh. Sau nhiều ngày điều trị, bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn có nguy cơ di chứng lâu dài" - bác sĩ Đức lo ngại.

Bệnh nhi nhiễm cúm A đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Diễn tiến nhanh, biến chứng nặng

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Dũng, Khoa Nhi - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Song, trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm có nguy cơ cao hơn vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng. Đáng chú ý, giai đoạn đầu của cúm A thường giống với tình trạng nhiễm các virus đường hô hấp khác nhưng bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây ra các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

"Hầu hết trẻ mắc cúm A đều sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần kèm mệt lả, quấy khóc. Người lớn thường có thêm triệu chứng đau mỏi người, nhức xương khớp. Một số trẻ còn co giật do sốt cao, nôn trớ, tiêu chảy. Nếu bệnh diễn tiến nặng, trẻ có thể lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực - những dấu hiệu cho thấy biến chứng nguy hiểm" - bác sĩ Dũng cảnh báo.

Không chỉ cúm A, các bệnh hô hấp khác, như nhiễm RSV, cũng đang gia tăng. RSV là virus thường xuất hiện vào mùa lạnh, dễ gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ.

Trước tình hình ca cúm A và các bệnh đường hô hấp tăng mạnh trong giai đoạn giao mùa, bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo việc phòng bệnh, nhất là tiêm vắc-xin, đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Tiêm vắc-xin cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chủ động tiêm phòng vắc-xin cho bản thân và con em, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh gia tăng. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người và cách ly người bệnh để hạn chế lây lan.

Đến nay, chỉ riêng Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong 70 bệnh nhi nội trú thì hơn 30 trường hợp mắc cúm. Còn ở khu khám bệnh, cứ 10 trẻ đến vì sốt, hắt hơi, sổ mũi thì 6 - 7 ca xét nghiệm cho thấy dương tính với cúm A.



