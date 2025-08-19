Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Ngày 19/8, Bệnh viện K (Hà Nội) tổ chức lễ công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử . Toàn bộ hồ sơ bệnh án sẽ được lưu trên hệ thống số hóa và dự kiến đến tháng 10/2025, bệnh viện triệt để không sử dụng giấy tờ.

Sau hơn 4 tháng xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa và thử nghiệm, triển khai thí điểm tại các cơ sở, từ hệ thống quản lý điều hành, hệ thống thông tin bệnh viện, lưu trữ và truyền tải hình ảnh, thông tin xét nghiệm cho tới hồ sơ bệnh án điện tử, tất cả đều đạt mức nâng cao.

Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích đột phá: Hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh, tối ưu hóa công tác quản lý hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Giờ đây, mọi thông tin y tế của bệnh nhân được lưu trữ trực tuyến, giúp bác sĩ dễ dàng truy cập, chẩn đoán chính xác hơn và giảm thiểu áp lực công việc.

Dữ liệu của người bệnh được đưa lên hệ thống số hóa. Ảnh: P.Thúy.

Giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, bệnh viện có 2.400 giường bệnh và 1.910 cán bộ, nhân viên y tế đang phục vụ công tác. Năm 2024, đơn vị tiếp nhận 436.208 lượt khám bệnh, 68.119 bệnh nhân điều trị nội trú, 31.683 ca phẫu thuật và 262.607 ca chụp MRI và CT Scan, 4.488 trường hợp khác thuộc các danh mục kỹ thuật chuyên môn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyên môn cũng như thủ tục hành chính, Bệnh viện K đã tiến hành nâng cấp toàn bộ hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống lưu trữ để phục vụ triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại các cơ sở. Y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện chủ động sắp xếp công việc, cập nhật ứng dụng công tác chuyên môn để đảm bảo tiến độ, sẵn sàng phục vụ người bệnh khi triển khai hệ thống bệnh án điện tử.

Ngày 1/4, Bệnh viện K đã bắt đầu triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại cơ sở 1. Tiếp đó, từ ngày 1/6 đến 30/6, bệnh viện tiếp tục triển khai thí điểm tại cơ sở 2. Sau khi đánh giá quá trình thí điểm thành công, đơn vị đã tiến hành rà soát, khắc phục dần những vấn đề phát sinh và ngày 4/7, bệnh án điện tử đã được tiến hành triển khai trên phạm vi toàn bệnh viện.

Theo Giáo sư Quảng, việc thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh và cán bộ y tế.

- Tiết kiệm đáng kể thời gian cho người bệnh: Thay vì phải chờ đợi lâu tại bệnh viện, người dân có thể đăng ký lịch khám trực tuyến qua điện thoại hoặc ứng dụng di động.

- Quản lý thông tin cũng trở nên hiệu quả hơn: Toàn bộ hồ sơ của người bệnh được lưu trữ đồng bộ, giúp các bác sĩ dễ dàng truy cập và theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác hơn.

- Giảm chi phí khi không cần in hồ sơ, giấy tờ và phim chụp; cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, giúp người bệnh không phải làm lại các xét nghiệm đã có.

- Nâng cao tính minh bạch trong quản lý bảo hiểm y tế, giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Tiến sĩ Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú, chia sẻ, trước đây, bác sĩ phải xem xét cả tập hồ sơ giấy để hội chẩn. Giờ đây, bác sĩ chỉ cần một chiếc máy tính bảng.

Với đặc thù bệnh nhân ung thư thường điều trị dài hạn, việc số hóa hồ sơ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí. Một ca bệnh cần hội chẩn, ê-kíp vừa lướt màn hình vừa trao đổi, mọi thông tin từ tiền sử bệnh đến kết quả xét nghiệm đều có sẵn, giúp quá trình khám chữa bệnh nhanh gọn hơn.