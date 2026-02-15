Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan
Khi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP Hà Nội) chiều 14-2 cho biết đã thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán.
Bệnh nhân là nữ, 65 tuổi (quê Hải Phòng), được chẩn đoán mắc viêm đường mật nguyên phát dẫn đến xơ gan cách đây 3 năm. Gần đây, bệnh tiến triển nặng, chức năng gan suy giảm nhanh. Ngày 13-2, người bệnh rơi vào tình trạng hôn mê gan, nguy cơ tử vong rất cao.
8 giờ sáng ngày 14-2, bệnh viện tổ chức hội chẩn khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, do Trung tướng, GS-TS Lê Hữu Song, Giám đốc bệnh viện, chủ trì. Kết luận xác định ghép gan cấp cứu là biện pháp điều trị duy nhất, không thể trì hoãn đối với bệnh nhân.
Ngay sau đó, quy trình ghép gan được kích hoạt. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng đang nghỉ ngoài giờ, thậm chí đã về quê hoặc trên đường chuẩn bị đón Tết cùng người thân, gia đình nhanh chóng quay trở lại bệnh viện.
Theo tiến sĩ - bác sĩ Hồ Văn Linh, Khoa Phẫu thuật gan - mật - tụy, ê-kíp chỉ còn một lựa chọn là huy động tối đa nguồn lực, chạy đua với thời gian để cứu sống người bệnh. Ca ghép kéo dài 6 giờ liên tục, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và hồi sức sau ghép.
Đáng chú ý, mảnh gan ghép được lấy từ người hiến bằng phương pháp phẫu thuật nội soi - kỹ thuật ngoại khoa phức tạp, giúp giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người hiến khỏe mạnh.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực. Đến tối 14-2 sức khỏe dần ổn định, chức năng gan ghép phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn được kiểm soát.
Ca ghép thành công trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ được xem là món quà sự sống đầy ý nghĩa, lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tạng và khẳng định năng lực chuyên môn của y học Việt Nam.
Trước đó, những ngày cuối năm 2025 và đầu năm 2026, bệnh viện cũng liên tiếp thực hiện thành công các ca lấy - ghép gan từ người hiến chết não và ghép đa tạng, hồi sinh thêm nhiều cuộc đời.
GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.
GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.
Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.