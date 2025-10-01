Bí ẩn cặp quái vật gãy cánh vùi giữa "cánh đồng đá vôi" nước Đức
Hai bộ xương quái vật có niên đại trên dưới 150 triệu năm đã gây bối rối vì chết theo cùng một kiểu, với vết gãy sạch, xiên trên xương cánh.
Theo Sci-News, các nhà khoa học Đức đã khai quật được 2 trong những bộ xương dực long được bảo quản tốt nhất trên thế giới và lại là 2 con non. Chúng thuộc về loài quái vật kỷ Jura mang tên Pterodactylus antiquus.
Dực long là nhóm bò sát biết bay từng tồn tại song song với khủng long, còn được gọi là "thằn lằn bay" hay "thằn lằn ngón cánh".
Nhà cổ sinh vật học Rab Smyth và các đồng nghiệp từ Đại học Leicester (Anh) cho biết hai bộ xương đã được khai quật từ dãy đá vôi Solnhofen - một "cánh đồng đá vôi" nổi tiếng vùng Bavaria, miền Nam nước Đức.
Nơi đây đã từng tiết lộ với thế giới nhiều loài dực long kỳ lạ, sống vào khoảng 153-148 triệu năm trước, tức cuối kỷ Jura.
“Tuy nhiên, vẫn còn một bí ẩn: tại Solnhofen hàng trăm hóa thạch dực long đã được phát hiện, hầu hết đều là những cá thể rất nhỏ, rất trẻ và được bảo quản hoàn hảo” - TS Smyth nói.
Ngược lại, con dực long trưởng thành rất hiếm khi được tìm thấy ở đây, nếu có cũng chỉ là những mảnh xương vỡ vụn.
Điều này hoàn toàn khác thường: thông thường hóa thạch của những con trưởng thành sẽ dễ tồn tại hơn so với những con non với bộ xương quá mong manh.
Cặp đôi quái vật Pterodactylus antiquus có thể đem lại câu trả lời.
Với sải cánh chưa đến 20 cm, hóa thạch được tìm thấy tại Đức là 2 trong số các con dực long nhỏ nhất từng được khai quật.
Theo bài công bố trên tạp chí Current Biology, điểm đáng chú ý nhất là chúng dường như chế theo cùng một cách: bị gãy cánh và rơi xuống, chôn vùi trong bùn. Cả 2 con đều có vết gãy sạch, xiên trên xương cánh giống nhau.
Phân tích nhiều dữ liệu, các nhà nghiên cứu kết luận rằng chúng đã không may lạc vào một cơn bão và bị bẻ gãy cánh.
Quan trọng hơn, hai con quái vật nhỏ này không sinh sống ở "cánh đồng đá vôi" - nơi mà vào kỷ Jura là một đầm phá lớn.
Các nhà nghiên cứu cho rằng chúng cũng như nhiều con dực long bé nhỏ khác từng được tìm thấy trong khu vực vốn bị các cơn bão kéo lại khu vực này, trong khi các thành viên lớn hơn trong đoàn bay thoát.
Phát hiện này đã lật đổ giả thuyết cho rằng đầm phá cổ đại ở Solnhofen không phải là nơi sinh sống của các loài dực long nhỏ như chúng ta từng nghĩ.
Thậm chí, những con dực long nhỏ từng được tìm thấy ở Solnhofen trước đây cũng vậy: Quê hương của chúng có thể là những hòn đảo lân cận, bị chấn thương nghiêm trọng rồi bị cuốn đến tận khu vực này.
