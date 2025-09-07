Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồng

Chủ nhật, 15:17 07/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cô ấy bảo chắc chắn tôi đã nói xấu, đã mách lẻo với bố vợ, nên ông mới gay gắt với cô ấy như vậy.

Sau ngày cưới, tôi theo lời vợ về làm việc ở công ty của bố vợ vì tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt. 

Người ngoài nhìn vào đều nói tôi có phúc, không cần lo lắng nhiều, vừa có chỗ đứng vững chắc, vừa được bố vợ nâng đỡ. Nhưng chỉ có tôi mới thấu hiểu, cái bóng quá lớn ấy vừa là sự che chở, vừa là sợi dây buộc lấy tôi, khiến tôi dần mất đi sự tự tin vốn có.

Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả chính là thái độ của vợ. Từ ngày tôi làm cho công ty bố cô ấy, cô ấy càng tỏ ra kiêu căng, coi thường chồng và cả nhà chồng. Trong những bữa cơm, cô ấy chẳng nể nang ai. 

Cô ấy đã không phải nấu nướng gì rồi, để mẹ chồng làm hết, vậy mà đến bữa ngồi xuống vẫn chê bai: "Ăn mãi một kiểu, chẳng có gì mới, ngày nào cũng thế này thì ai mà nuốt nổi". 

Thấy bố tôi kể chuyện xưa, cô ấy liền cắt ngang: "Toàn chuyện lạc hậu, nghe mãi nhàm chán, mệt cả đầu". Tôi nhìn gương mặt bố mẹ đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ mà trong lòng thấy bất lực.

Có lần cô ấy còn nói với tôi rằng nếu không có bố cô ấy thì chắc tôi vẫn chỉ là một nhân viên quèn, chứ làm gì có vị trí hôm nay. Tôi im lặng không phải vì thừa nhận mà vì tôi biết đôi co với vợ chẳng đi đến đâu. 

Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, bảo cô ấy nên sống chừng mực, nghĩ cho con, nghĩ cho gia đình. Nhưng vợ tôi chỉ cười nhạt, bảo tôi hèn, không biết tận dụng cơ hội để "leo cao" hơn nữa.

Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mọi chuyện tôi vẫn có thể nhẫn nhịn cho đến bữa tối ở gia đình vợ vào tháng trước. Hôm đó là ngày họp mặt mọi thành viên trong nhà, gồm có gia đình tôi và gia đình 2 anh chị khác cùng bố mẹ vợ. Trong bữa cơm, bố vợ đang nhắc nhở về công việc ở công ty thì vợ tôi bất ngờ chen ngang, cô ấy trách bố giao cho tôi nhiều việc quá khiến tôi không về nhà đúng giờ, thường xuyên phải tăng ca tối, khiến tình cảm vợ chồng đi xuống...

Tôi xấu hổ nhìn vợ vì không nghĩ cô ấy sẽ nói chuyện này trước mặt cả nhà. Bố vợ cũng bực bội mắng vợ tôi kiêu ngạo, thiếu lễ phép, cần học lại cách cư xử... Vợ tôi giận dỗi đứng bật dậy, rời khỏi bàn ăn, bỏ lên phòng, mặc kệ tiếng mẹ vợ gọi theo.

Đêm về, thay vì nhìn lại bản thân, cô ấy lại trút giận lên nhà chồng. Cô ấy bảo chắc chắn tôi đã nói xấu, đã mách lẻo với bố vợ, nên ông mới gay gắt với cô ấy như vậy. Huống chi việc cô ấy nói trong bữa ăn là để bảo vệ tôi, thế mà tôi không biết đứng về phía vợ, không biết bảo vệ vợ, chỉ biết cúi đầu chịu trận.

Những ngày sau, cô ấy vẫn lạnh nhạt, còn tôi thì nặng trĩu trong lòng. Tôi không biết mình sai ở đâu. Một người đàn ông đi làm dưới trướng bố vợ, để vợ coi thường, để bố mẹ đẻ bị xúc phạm, để rồi đến khi vợ bị chính bố ruột mắng thì lại quay sang trách ngược tôi. Sống như thế này, liệu tôi có còn là một người đàn ông đúng nghĩa? Tôi nên làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này?

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồngChồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Năm nào tôi cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người nhà chồng, nhưng khi tôi ngỏ ý mời bố mẹ tôi đi cùng thì chồng không hài lòng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'

Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người

Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào người

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

4 ngày sinh Âm lịch hiếm gặp: Gặp rủi hóa may, cả đời tiền bạc rủng rỉnh

Cùng chuyên mục

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Tâm sự - 26 phút trước

GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?

Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về

Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về

Tâm sự - 8 giờ trước

Giận rồi lạnh nhạt với bố suốt thời trai trẻ, tôi đánh mất tình cảm gia đình. Giờ đây mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại chìm đắm trong sự hối tiếc khôn nguôi.

Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7

Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Ngay sau hành động đó, tôi đã bị bố chồng mắng như tát nước vào mặt. Ông mắng tôi ngu dốt, thiếu hiểu biết và bất kính với bề trên.

Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?

Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhiều cặp vợ chồng vì hôn nhân không hạnh phúc nên chọn ly thân. Trong thời gian này, nếu họ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình hay không?

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Tâm sự - 1 ngày trước

Suốt 3 năm xa quê không một lần hỏi thăm bố mẹ, ngày về, anh bật khóc như một đứa trẻ, ân hận vì mình đã nông nổi đánh mất thời gian quý giá.

Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có con

Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có con

Tâm sự - 1 ngày trước

5 năm mang nỗi đau hiếm muộn, tôi tự trách mình không thể sinh con cho chồng. Đến khi đọc tin nhắn giữa anh và bạn thân, tôi mới biết sự thật.

Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7

Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Tôi không muốn biến ngày Rằm tháng 7 thành nỗi ám ảnh, bực dọc. Thế nhưng, thực sự, tôi đang vô cùng mệt mỏi với những yêu cầu mà mẹ chồng đưa ra.

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Tâm sự - 2 ngày trước

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình sụp đổ.

Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Vợ tôi cũng thấy chồng vất vả suốt ngày nhưng cũng nhởn nhơ với khoản nợ đó, trong khi tiền vay lãi cao hơn rất nhiều so với khoản gửi tiết kiệm.

Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng

Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng

Tâm sự - 2 ngày trước

Những lần về quê, chú thím tôi luôn được họ hàng và làng xóm trầm trồ ngưỡng mộ.

Xem nhiều

Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng

Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảng

Tâm sự

Những lần về quê, chú thím tôi luôn được họ hàng và làng xóm trầm trồ ngưỡng mộ.

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Tâm sự
Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sững

Tâm sự
Nỗi bi thương của cặp vợ chồng già dịp Vu Lan báo hiếu

Nỗi bi thương của cặp vợ chồng già dịp Vu Lan báo hiếu

Tâm sự
5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng

5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top