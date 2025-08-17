Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Tôi đang phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du lịch của bố mẹ chồng, nhà tôi và gia đình em chồng, tất cả là 10 người. Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ cho bố mẹ chồng thì không nói làm gì nhưng gia đình em chồng, gần như năm nào đi du lịch, vợ chồng tôi cũng phải lo hết từ thuê xe đưa đón, khách sạn, ăn uống…

Chồng lấy lý do chúng tôi có điều kiện hơn, lo cho gia đình em chồng chuyến du lịch không đáng là bao, chủ yếu đi du lịch cả đại gia đình để gắn kết tình cảm tình thân. Thực ra, năm nào cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người, ít thì vài chục triệu, nhiều thì cả trăm triệu, tôi không mấy thoải mái nhưng không dám phản đối vì chồng lại nghĩ tôi keo kiệt, không quan tâm đến gia đình nhà chồng.

Tôi rất tủi thân khi chồng luôn nghĩ đi lấy chồng thì nghĩa vụ là chỉ chăm sóc gia đình chồng (ảnh minh họa: AI)

Bố mẹ tôi ở quê có khi cả chục năm chưa biết đi du lịch là gì, cùng lắm là ra đến Hà Nội bế cháu đợt tôi sinh con, còn đi chơi quanh Hà Nội chỉ được lúc là ông bà lại đòi về còn chăm cháu.

Năm nay, tôi có ý định mời bố mẹ ra Hà Nội đi cùng chuyến du lịch nhưng chồng tôi tỏ ý không muốn. Anh ấy nói nếu cần thiết mời ông bà đi riêng, dù chưa bao giờ chủ động mời gia đình tôi đi du lịch. Chồng ngại khi bố mẹ tôi đi cùng, em chồng tôi sẽ không thoải mái, mà theo anh ấy, đã đi du lịch thì phải vui vẻ, thoải mái mới đúng nghĩa một kỳ nghỉ.

Hơn 10 năm nay về nhà chồng, tôi chỉ một lòng một dạ lo công lớn việc nhỏ của gia đình chồng mà không lo cho bố mẹ được gì ngoài mấy ngày lễ tết. Tôi rất tủi thân khi chồng luôn nghĩ đi lấy chồng thì nghĩa vụ là chỉ chăm sóc gia đình chồng mà quên mất tôi cũng còn bố mẹ già. Nhiều lúc ngồi nghĩ tôi thương bố mẹ vô hạn và trách bản thân mình mà không biết phải làm thế nào nữa.