Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Chủ nhật, 20:29 17/08/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Năm nào tôi cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người nhà chồng, nhưng khi tôi ngỏ ý mời bố mẹ tôi đi cùng thì chồng không hài lòng

Tôi đang phải chuẩn bị mọi thứ cho chuyến du lịch của bố mẹ chồng, nhà tôi và gia đình em chồng, tất cả là 10 người. Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ cho bố mẹ chồng thì không nói làm gì nhưng gia đình em chồng, gần như năm nào đi du lịch, vợ chồng tôi cũng phải lo hết từ thuê xe đưa đón, khách sạn, ăn uống…

Chồng lấy lý do chúng tôi có điều kiện hơn, lo cho gia đình em chồng chuyến du lịch không đáng là bao, chủ yếu đi du lịch cả đại gia đình để gắn kết tình cảm tình thân. Thực ra, năm nào cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người, ít thì vài chục triệu, nhiều thì cả trăm triệu, tôi không mấy thoải mái nhưng không dám phản đối vì chồng lại nghĩ tôi keo kiệt, không quan tâm đến gia đình nhà chồng.

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng - Ảnh 1.

Tôi rất tủi thân khi chồng luôn nghĩ đi lấy chồng thì nghĩa vụ là chỉ chăm sóc gia đình chồng (ảnh minh họa: AI)

Bố mẹ tôi ở quê có khi cả chục năm chưa biết đi du lịch là gì, cùng lắm là ra đến Hà Nội bế cháu đợt tôi sinh con, còn đi chơi quanh Hà Nội chỉ được lúc là ông bà lại đòi về còn chăm cháu.

Năm nay, tôi có ý định mời bố mẹ ra Hà Nội đi cùng chuyến du lịch nhưng chồng tôi tỏ ý không muốn. Anh ấy nói nếu cần thiết mời ông bà đi riêng, dù chưa bao giờ chủ động mời gia đình tôi đi du lịch. Chồng ngại khi bố mẹ tôi đi cùng, em chồng tôi sẽ không thoải mái, mà theo anh ấy, đã đi du lịch thì phải vui vẻ, thoải mái mới đúng nghĩa một kỳ nghỉ.

Hơn 10 năm nay về nhà chồng, tôi chỉ một lòng một dạ lo công lớn việc nhỏ của gia đình chồng mà không lo cho bố mẹ được gì ngoài mấy ngày lễ tết. Tôi rất tủi thân khi chồng luôn nghĩ đi lấy chồng thì nghĩa vụ là chỉ chăm sóc gia đình chồng mà quên mất tôi cũng còn bố mẹ già. Nhiều lúc ngồi nghĩ tôi thương bố mẹ vô hạn và trách bản thân mình mà không biết phải làm thế nào nữa.

Theo mọi người, tôi phải làm gì?

Tôi hết lòng vì nhà chồng nhưng đến lúc công bố di chúc, họ lại làm tôi hết hồnTôi hết lòng vì nhà chồng nhưng đến lúc công bố di chúc, họ lại làm tôi hết hồn

Làm dâu mười năm, tôi không nghĩ có ngày mình sẽ bật khóc chỉ vì… một tờ di chúc.



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Những cung hoàng đạo dễ để cảm xúc chi phối công việc: Thông minh nhưng khó bứt phá trong sự nghiệp

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu

Cùng chuyên mục

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Vì không làm theo lời đề nghị của chồng, giờ tôi đang vô cùng khổ sở, bị coi như “tội đồ” của gia đình, chưa biết phải làm thế nào…

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài.

Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợ

Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều lúc nhìn lại cuộc sống hiện có đều do gia đình vợ giúp sức thì tôi lại cảm thấy bị phụ thuộc, bản thân vô dụng...

Có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?

Có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?

Tâm sự - 1 ngày trước

"Không có gì mờ ám thì sao phải sợ?", lý lẽ ngang phè của bố khiến tôi bất lực, liệu có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?

Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệu

Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệu

Tâm sự - 2 ngày trước

Mẹ chồng coi thường từ chuyện tôi có bầu trước khi cưới, đến chuyện gia đình tôi nghèo phải thách cưới lên đến 100 triệu đồng. Bà còn nói số tiền đó tuy nhỏ đối với nhà trai nhưng nó là thước đo liêm sỉ của gia đình tôi…

Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười

Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười

Tâm sự - 2 ngày trước

Ly hôn lẽ ra phải là dấu chấm hết để mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng với tôi và chồng cũ, dấu chấm ấy lại… treo lơ lửng, vì căn nhà chung vẫn chưa bán được.

Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN

Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN

Tâm sự - 2 ngày trước

Cuộc đời tôi quả là một trò đùa của số phận. Kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm ADN, tôi cảm thấy nhục nhã và chán chường.

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, tôi nhận ra vợ không còn yêu thương mình như trước nữa. Cảm nhận của tôi rất rõ ràng.

Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật

Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Có những sự việc xảy ra, dù có hối hận, có day dứt nhưng cũng không thể nào quay ngược được thời gian để sửa lại được nữa. Và tôi đang ở trong hoàn cảnh như vậy…

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Thay vì chờ đợi con cái về chăm sóc, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão, sống những ngày tuổi già an nhàn bằng chính số tiền mình tích góp.

Xem nhiều

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

Tâm sự

GĐXH - Thay vì chờ đợi con cái về chăm sóc, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão, sống những ngày tuổi già an nhàn bằng chính số tiền mình tích góp.

Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

Tâm sự
Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

Tâm sự
Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật

Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật

Tâm sự
Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top