Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá
GĐXH - Chỉ một câu nói vô tình của con dâu khiến tôi thay đổi cả quyết định lớn trong đời.
Làm lụng vất vả để dành dụm cho con
Tôi họ Lý, sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Từ năm 16 tuổi, tôi đã rời quê đi làm thuê, tự bươn chải để kiếm sống.
Sau khi lập gia đình, sinh con, gánh nặng cơm áo ngày càng nhiều, tôi may mắn được người họ hàng giới thiệu vào làm công nhân trong một xưởng dệt trên thành phố.
Hơn 10 năm làm việc chăm chỉ, tăng ca liên tục, tôi cũng dành dụm được chút vốn. Nhưng đến năm 2016, khi xưởng phá sản, tôi mất việc ở tuổi ngấp nghé trung niên.
Để trang trải cho con trai đang học đại học ở Quảng Châu, tôi phải tìm việc mới. Cuối cùng, tôi nhận làm quản gia cho một gia đình khá giả.
Công việc nặng nhọc nhưng lương cao, nhờ vậy vợ chồng tôi cũng tích góp được khoản tiết kiệm khoảng 150.000 NDT (tương đương 554 triệu đồng).
Con trai lập gia đình, mơ ước có mái ấm riêng
Con trai duy nhất của tôi sau khi tốt nghiệp đã ở lại Quảng Châu làm việc. Mức lương không cao nên việc mua nhà gần như bất khả thi.
Sau nhiều lần bàn bạc, vợ chồng con trai quyết định chọn mua nhà ở Huệ Châu, nơi có giá rẻ hơn.
Một năm tìm hiểu, các con đã chốt căn hộ 3 phòng ngủ với giá 800.000 NDT, cần đặt cọc trước 200.000 NDT.
Biết con khó khăn, tôi và chồng quyết định dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm 150.000 NDT để giúp con trai có thể mua nhà.
Một câu nói khiến mẹ nhận ra sự thật phũ phàng của tuổi già
Ngày mang tiền đến cho con, khi xem hình ảnh căn hộ mới, tôi buột miệng cười nói: "Sau này về hưu, bố mẹ có thể lên đây chơi cả tháng, không lo chỗ ngủ nữa rồi".
Thực lòng tôi cũng chẳng có ý định sống cùng các con. Nhưng ngay sau câu nói đó, con dâu liền đáp lại với vẻ không vui: "Sau này nhà có thêm em bé, chưa chắc còn chỗ cho bố mẹ ở đâu ạ".
Câu trả lời ấy khiến tôi sững người. Tôi thử hỏi lại: "Nếu chỉ ở vài ngày thì sao?". Con dâu không trả lời, mà chỉ vội hỏi liệu chúng tôi có thể vay mượn thêm để giúp con trả tiền nhà không.
Khoảnh khắc đó, tôi nghẹn lòng. Suy nghĩ chốc lát, tôi quyết định rút lại khoản tiền 150.000 NDT, chỉ nói rằng vợ chồng tôi cũng không có lương hưu, khoản tiền ấy cần để dưỡng già, phòng khi ốm đau.
Bài học cho tuổi già: Tiền bạc là chỗ dựa cuối cùng
Sau sự việc ấy, con trai tôi có vẻ không vui. Nhưng tôi hiểu rằng, khi tuổi già đến, cha mẹ không thể chỉ dựa vào tình cảm hay sự hiếu thảo mơ hồ.
Dù thương con đến mấy, chúng tôi vẫn cần giữ lại một khoản dự phòng cho chính mình.
Tôi từng nghĩ, cho con tiền để mua nhà cũng là cách vun vén hạnh phúc gia đình, để rồi sau này nhận lại sự quan tâm, chăm sóc.
Nhưng chỉ một câu nói của con dâu đã giúp tôi nhận ra, ở tuổi già, nếu không giữ cho mình chỗ dựa tài chính, cha mẹ dễ rơi vào cảnh bị động và tủi thân.
Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lãoGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Người ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ vợ chồng tôi vì có con cái thành đạt. Nhưng kể từ ngày chồng tôi đột ngột qua đời cách đây 2 năm, tuổi già của tôi thay đổi hoàn toàn.
Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồngGia đình - 8 giờ trước
Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ vì bỏ rơi bạn gái, để cô phải tự thanh toán hóa đơn tại một nhà hàng sang trọng ở Hong Kong.
3 cung hoàng đạo tưởng mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là 'hổ giấy'Gia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều người thường đánh giá con người qua vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng rắn nhưng trên thực tế, có những cung hoàng đạo chỉ khoác lên mình lớp vỏ gai góc để che giấu sự yếu mềm bên trong.
Chú tôi sống cô đơn trong viện dưỡng lão dù có 3 con trai và món quà bất ngờ cho cháu ruộtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Chú tôi kể rằng thời gian đầu vào viện dưỡng lão các con cũng thường xuyên đến thăm. Tuy nhiên, những lần gặp gỡ như vậy thưa dần.
Các loại đá quý 12 cung hoàng đạo nên tránh để không 'rước xui rủi' vào ngườiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong chiêm tinh học, mỗi cung hoàng đạo đều mang năng lượng và tính cách riêng, vì vậy việc lựa chọn đá quý phù hợp đóng vai trò quan trọng để gia tăng sự thịnh vượng.
15 năm chăm sóc bố chồng, ngày ông mất di chúc thừa kế khiến con dâu ngỡ ngàngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau ngày ông mất, đám tang vừa hoàn thành thì bất ngờ có 2 luật sư đến nhà. Hóa ra, họ tới công bố di chúc của ông đã giao phó khi còn sống.
Vợ cũ cùng con trai bất ngờ về đòi tài sản, người đàn ông phát hiện bí mật cay đắng từ một câu nóiChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Từ một câu nói của con trai, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm làm xét nghiệm ADN, cuối cùng phát hiện sự thật bàng hoàng.
Dạy con chuyện giới tính, làm sao để không ngại?Gia đình - 1 ngày trước
Ở Việt Nam, nói về “chuyện ấy” với con luôn là một chủ đề dễ né tránh. Phụ huynh thường chọn cách im lặng, hy vọng trường lớp sẽ dạy thay. Nhưng rồi, Internet đã trở thành ‘thầy cô giáo bất đắc dĩ’. Vậy, làm sao để cha mẹ bước qua sự ngại ngùng và trò chuyện với con một cách tự nhiên về vấn đề này?".
Vu lan: Khi 'tấm lòng' được chuyển phát nhanh, còn mẹ già cô đơn tựa cửaGia đình - 1 ngày trước
Trong phong bì gửi mẹ, tôi viết: “Con đã lo hết tiền lễ mùa Vu lan, con bận không về được”; mẹ lặng lẽ gấp lại đặt lên bàn thờ rồi ngồi tựa cửa nhìn ra hẻm đợi chờ.
Người đàn ông không vợ con nuôi 4 cháu thành đạt: Tuổi già an yên trong biệt thựGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Anh trai mất, chị dâu bỏ đi, ông chọn nuôi 4 cháu và cái kết tuổi già viên mãn bất ngờ.
Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hữngChuyện vợ chồng
Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.