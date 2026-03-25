Bị cấm cản yêu đương, 'thiếu gia' bỏ nhà để níu kéo bạn gái

Thứ tư, 15:42 25/03/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
GĐXH - Sau trận cãi vã với mẹ, Quân bỏ nhà ra ngoài sống để có cơ hội gần Thương và chứng minh bản thân đã trưởng thành.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Bước chân vào đời", khi Thương đi làm về, cô bất ngờ bắt gặp Quân ở nhà mình. Thương vội vàng xua đuổi bạn trai cũ vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ với bà Dung. 

Tuy nhiên, Quân thông báo mình đã bỏ nhà đi để chứng minh tình cảm chân thật với bạn gái. Anh cho rằng nếu Thương không cho mình một chỗ ở thì tạm thời cũng nên cho mình một bữa cơm.

Quân quyết định bỏ nhà ra ngoài ở để có cơ hội bên Thương. Ảnh VTV

Thái độ của Quân khiến Thương khó xử. Cô khẳng định đã nói chuyện rất rõ ràng với Quân nên đừng khiến mọi việc thêm rắc rối. Thế nhưng Quân vẫn quyết tâm cứu vãn tình cảm với bạn gái. Anh cũng mong muốn có thể gần gũi với gia đình của Thương để hiểu hơn về cuộc sống của cô.

Thương khẳng định không muốn nối lại tình cảm với Quân. Ảnh VTV

Hai em của Thương là Trang và Minh cảnh báo Quân không nên gây ảnh hưởng đến cuộc sống và tổn thương cho chị. Trang khuyên Quân: "Anh phải tự quyết định cuộc đời mình đi. Đừng có làm con trai ngoan của mẹ nữa".

Quân khẳng định với hai em: "Anh đang hư rồi đây. Anh vừa bỏ nhà đi đấy. Nói chung là quyết tâm thì anh có thừa, chỉ cần hai đứa ủng hộ anh thôi". Lời hứa hẹn này của Quân khiến hai em của Thương rất vui. Ba anh em cùng nhau vào nhà ăn cơm như mong muốn của Quân.

Trang và Minh khuyên nhủ Quân nên tôn trọng quyết định của Thương. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Dung nằm ốm liệt giường, không thiết tha ăn uống. Bà ra điều kiện với chồng phải gọi con trai về thì mình mới chịu trở lại sinh hoạt bình thường.

Bà Dung quay sang trách móc chồng dung túng cho con trai, vì từ trước đến nay ông chưa từng thể hiện thái độ phản đối mối quan hệ của Thương và Quân. Bà còn quy chụp chồng tiếp tay, thông đồng với các con.

Bà Dung quay sang đổ lỗi cho chồng dung túng cho con trai. Ảnh VTV

Trong khi đó, nhờ sự ủng hộ của Quân nên Trang đã có thêm cơ hội tiếp cận Lâm nhiều hơn. Quân chủ động nhờ Lâm gọi điện thoại trao đổi công việc cùng Trang. Tuy thái độ của Lâm khá miễn cưỡng nhưng Quân nhiệt tình nhờ vả nên anh đành chấp nhận. 

Lâm dặn dò Trang phải cẩn thận đặt câu hỏi đúng như đã cam kết, không có nội dung gây sốc trong cuộc phỏng vấn. Trang cho rằng mình đã trình bày hết trong email, mong Lâm hãy đọc kỹ nội dung.

Trang vui mừng khi việc tiếp cận Lâm được Quân kết nối. Ảnh VTV

Quân còn hứa với Trang vào ngày quay hình phỏng vấn Lâm thì anh sẽ cùng đi với Lâm để Trang yên tâm. Điều này khiến Trang vô cùng hạnh phúc và liên tục gọi Quân là anh rể. 

Tập 15 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 25/3 trên VTV3.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
