Văn Mai Hương xấu hổ không dám xem lại cảnh hôn trong 'Thỏ ơi!!'

Thứ tư, 12:59 25/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Văn Mai Hương lần đầu lấn sân điện ảnh với vai Hải Lan trong "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành và đã gây ấn tượng mạnh.

Trong số ba cặp đôi của bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi!!" thống trị doanh thu phòng vé mùa phim Tết 2026, Văn Mai Hương và Quốc Anh ban đầu không được xem là "át chủ bài" về thời lượng hay tuyến truyện. Tuy nhiên, sau khi phim ra rạp, phản ứng từ khán giả lại cho thấy điều ngược lại: Đây mới là cặp đôi tạo hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ nhất.

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn nặng tâm lý, Văn Mai Hương gây bất ngờ khi thể hiện tròn trịa những cung bậc nội tâm phức tạp, biết tiết chế và không sa vào lối diễn cường điệu. 

Trong phim, vai Hải Lan của Văn Mai Hương là nhân vật nhiều mâu thuẫn, ghen tuông và bùng nổ cảm xúc. Lối diễn xuất bằng ánh mắt và biểu cảm giúp Văn Mai Hương thể hiện trọn vẹn những phân đoạn cao trào. Không chỉ được khen là điểm sáng của phim, cô còn tạo "trend" trên TikTok với câu thoại "bờ lốc" khi đang livestream gây sốt, góp phần giúp bộ phim dẫn đầu phòng vé Tết 2026.

Văn Mai Hương xấu hổ không dám xem lại cảnh hôn trong 'Thỏ ơi!!' - Ảnh 1.

Văn Mai Hương và diễn viên Quốc Anh đóng cặp vợ chồng với nhau.

Trong khi đó, Quốc Anh tiếp tục chứng minh khả năng nhập vai tự nhiên, tạo được chiều sâu cho nhân vật bằng ánh mắt và ngôn ngữ hình thể.

Điểm cộng lớn nhất nằm ở sự tương tác ăn ý. Dù là lần đầu hợp tác, cả hai tạo nên "phản ứng hóa học" thuyết phục, từ những phân đoạn đối thoại nhẹ nhàng đến cao trào cảm xúc. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả nhận xét đây là cặp đôi mang lại cảm giác chân thật giữa một câu chuyện nhiều lớp lang.

Văn Mai Hương xấu hổ không dám xem lại cảnh hôn trong 'Thỏ ơi!!' - Ảnh 1.

Văn Mai Hương trong phim “Thỏ ơi!!“. Ảnh Nhà sản xuất

Chia sẻ với Thời báo VTV về bí quyết khi nhập vai cặp đôi trên phim, Quốc Anh cho rằng, ban đầu cũng lo, nhưng khi quay phim lại bất ngờ. Nhiều khi Hương còn đóng đạt hơn cả tôi. Điều tôi thích nhất là ánh mắt của Hương. Chỉ cần nhìn vào mắt Hương là đã chạm đến cảm xúc của tôi rồi.

Còn Văn Mai Hương cho rằng, vì lần đầu tiên đóng phim nên cũng lăn tăn về cách giao tiếp với bạn diễn. Tôi nghĩ mình sẽ dùng ánh mắt để tập trung tinh thần hơn. Đặc biệt những lúc cãi nhau thì tôi luôn nhìn thẳng vào mắt Quốc Anh để bạn ấy tự nhiên có phản xạ muốn mắng lại theo như lời thoại. Vì trước đó, khi chúng tôi tập luyện, Quốc Anh không chỉ hay vấp lời thoại mà diễn cảnh cãi nhau cũng chưa đạt.

Bí mật của Quốc Anh và Văn Mai Hương- Ảnh 2.

Cặp đôi có đoạn kết đẹp trong phim.

Chia sẻ về cảnh hôn trong phim, Văn Mai Hương tiết lộ: "Bình thường nếu thấy 2 người hôn nhau thì mọi người sẽ quay đi để tôn trọng sự riêng tư. Nhưng khi đóng phim thì xung quanh chúng tôi có quay phim, 5-7 trợ lý nghệ sĩ, ai cũng lăm lăm chiếc điện thoại trên tay. Ngoài ra còn các diễn viên khác nữa. Quỳnh Anh Shyn còn phóng to cận mặt tôi. Xong mọi người còn gửi cho nhau xem. Tôi xấu hổ lắm, không dám xem lại cảnh quay sau đó".

Nam diễn viên Quốc Anh bật mí, dù Văn Mai Hương ngại nhưng chúng tôi vẫn phải tập luyện để có được nụ hôn hàng ngày của một đôi vợ chồng cưới nhau đã 5 năm. Nhiều cảnh quay chúng tôi phải diễn lại khoảng 15 lần, phần nhiều do Văn Mai Hương ngại, đỏ hết cả người...

Bí mật của Quốc Anh và Văn Mai Hương- Ảnh 3.

Cảnh cãi vã giữa Ngọc Sơn và Hải Lan.

Ca sĩ Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, quê gốc ở Quảng Trị. Cô sớm được công chúng biết đến khi là Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2010, ở tuổi 16. Sau cuộc thi, Văn Mai Hương nhanh chóng tạo dựng lợi thế riêng và từng bước khẳng định tên tuổi trên thị trường nhạc Việt. Năm 2011, cô ra mắt loạt ca khúc như “Nếu như anh đến”, “Chuyện tình nàng thơ”… và đều đạt được sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Năm 2023, Văn Mai Hương được xem là một trong những nữ nghệ sĩ hoạt động sôi nổi nhất Vpop. Cô liên tục giới thiệu các sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả. Sau dấu ấn của “Mưa tháng sáu” và “Đại minh tinh”, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành album "Minh Tinh - The Actress" sau thời gian dài ấp ủ. Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023, Văn Mai Hương ghi dấu ấn khi giành nhiều hạng mục quan trọng như Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Nữ ca sĩ của năm và lọt Top 10 ca khúc được yêu thích.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
