Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin

Trong tập 31 "Không giới hạn" đã được phát sóng, vì muốn chứng minh bản thân, Khánh Linh đã quyết định theo dõi hành tung khả nghi của Khải Phong. Nhưng cô không biết rằng mình đã rơi vào cạm bẫy do Khải Phong bày ra. Ngay khi Khánh Linh xuất hiện ở khu mỏ bỏ hoang, Khải Phong đã sai người bắt nhốt Khánh Linh lại.

Hơn nữa, Khánh Linh còn suýt nữa bị tay chân của Khải Phong cưỡng hiếp. Cô vừa hoảng sợ, vừa lo lắng Lợi sẽ bị Khải Phong làm hại.

Khánh Linh bị Khải Phong bắt giữ. Ảnh VTV

Trong lúc đó, Phúc rất lo lắng vì không thể liên lạc được với Khánh Linh. Anh gọi điện hỏi thăm bà Thoa nhưng cũng không biết thêm tin tức gì. Lợi đã tìm đến công ty của Phương Trang để hỏi thăm tung tích của Khánh Linh nhưng chỉ nhận được thông báo cả hai đã đi công tác nước ngoài.

Khi đi tìm Khánh Linh ở khắp nơi, Lợi lại bất ngờ nhận được tin nhắn thoại của cô thông báo rằng cô đã lên tàu cá làm thêm. Tuy nhiên, anh không biết rằng đoạn hội thoại này là do Khải Phong dùng súng uy hiếp buộc cô phải thu âm, sau đó được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo AI để tăng tính chân thực rồi gửi đi.

Lợi khi biết Khánh Linh đi làm thêm kiếm tiền thì lại mắng cô. Dù bị đánh không nương tay nhưng Linh vẫn rất ngoan cường, cô chửi bới nhóm của Khải Phong thậm tệ, khẳng định những kẻ này sẽ bị bắt sớm.

Lợi và Phúc lo lắng khi không liên lạc được cho Yến. Ảnh VTV

Chỉ ít giờ sau khi nhận tin nhắn thoại của Khánh Linh, Lợi đã nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường khi xác nhận với chủ tàu rằng người này không hề ra khơi vì mẹ ốm. Hơn nữa, bà Thoa còn gọi điện thông báo về việc Yến đi tìm nhóm tội phạm gây ra vụ lừa đảo ở ngân hàng. Đến lúc này, Lợi chắc chắn đã có điều bất thường xảy ra nên yêu cầu Phúc gọi điện cho vợ ngay lập tức. Tuy nhiên, cả Khánh Linh và Yến đều không thể liên lạc được nữa.

Ngoài ra, anh em dân quân còn tìm được một người đàn ông bị trọng thương ngoài bờ biển. Đó cũng là người đã đăng tải video sai sự thật về Minh Kiên và Lam Anh trước đó.

Không chỉ có Yến và Khánh Linh, một người khác cũng bị bắt cóc chính là Lam Anh. Phương Trang đã sai đàn em thân tín lên kế hoạch lừa đảo tinh vi, khiến Lam Anh rơi vào bẫy của mình. Theo Phương Trang, Lam Anh là con của Thượng tướng Hà Đình Quân, nếu giữ cô trong tay thì sẽ có con tin giá trị trong mọi tình huống, khiến quân đội phải lúng túng khi hành động. Những thông tin này mà lan truyền lên mạng xã hội sẽ khiến dư luận cả nước cũng như quốc tế phải chấn động.

Hà Lê cũng bị Phương Trang chỉ đạo bắt cóc và đưa đến nơi bí mật. Ảnh VTV

Để thực hiện kế hoạch này, nhóm Phương Trang tung tin rằng đã tìm thấy nơi ẩn náu của nhóm lừa đảo ở ngân hàng, khiến người dân tụ tập đông người. Yến cũng nằm trong số những người dân đi tới điểm được thông báo. Lam Anh thấy vậy đã đi theo Yến để ngăn cản cô lại. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì đã bị nhóm đàn em của Phương Trang bắt đi. Đến lúc này, Lam Anh cũng đã biết bộ mặt thật của Khải Phong.

Tuy vậy, vụ bắt cóc này dường như đã gây ra sự rạn nứt nội bộ khi Khải Phong không hề được bàn bạc trước. Trước sự chất vấn của Khải Phong, Phương Trang lạnh lùng đáp trả: "Tại sao tôi phải nói với anh? Cũng có phải việc gì anh cũng nói với tôi đâu... Anh tập trung vào công việc của mình và bớt đi những tâm tư vớ vẩn đi, đừng có làm gì để ảnh hưởng đến tổ chức, không là thiệt thân”.

Phương Trang lộ diện là kẻ đứng sau mọi việc. Ảnh VTV

Phương Trang còn giăng bẫy để bắt cóc Hà Lê trên đường cô chuẩn bị ra sân bay. Những người phụ nữ có liên quan đến anh em Minh Kiên đều đang nằm trong tay nhóm phản động.

