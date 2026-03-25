Nguyễn Trường Giang nhận kỷ lục tiền thưởng Chương trình 'Ai là triệu phú'
GĐXH - Người chơi Nguyễn Trường Giang đã chạm đến câu hỏi số 15 tại chương trình "Ai là triệu phú" vừa được phát sóng.
Trong chương trình "Ai là triệu phú" năm 2026 phát sóng ngày 24/3 đã xuất hiện người chơi chạm đến câu hỏi số 15, mốc câu hỏi cao nhất. Người tạo nên dấu ấn đặc biệt này là Nguyễn Trường Giang (33 tuổi, Hà Nội). Bình tĩnh và lập luận sắc bén, anh đã lần lượt chinh phục 14 câu hỏi, tiến sát đến ngưỡng 250 triệu đồng điều mà suốt hơn 20 năm phát sóng, rất ít người chơi chạm tới.
Đáng chú ý, từ câu hỏi số 11, Trường Giang đã sử dụng hết các quyền trợ giúp. Tuy nhiên, anh vẫn tự tin đi tiếp bằng chính kiến thức và khả năng suy luận của mình khiến hành trình của anh trở nên kịch tính và thuyết phục.
Đến câu hỏi số 15, Trường Giang đã quyết định dừng cuộc chơi. Khi được mời trả lời thử, anh đưa ra đáp án chưa chính xác. Quyết định "dừng đúng lúc" giúp anh bảo toàn phần thưởng 150 triệu đồng mức tiền cao nhất từng đạt được ở mốc câu 14 trong lịch sử chương trình.
Chia sẻ trong chương trình, Trường Giang cho biết đây là giấc mơ anh ấp ủ từ lâu: "Trong cuộc đời có thể có nhiều cơ hội kiếm được 100 triệu, nhưng để đạt được số tiền đó tại một chương trình gắn liền với tuổi thơ thì có lẽ chỉ có một lần".
Với thành tích này, Trường Giang trở thành người thứ 4 trong hơn hai thập kỷ của "Ai là triệu phú" chinh phục thành công 14 câu hỏi. Phần thi của Trường Giang không chỉ khiến khán giả truyền hình hồi hộp khi lên sóng, mà ngay tại trường quay, cả ê-kíp sản xuất cũng "nín thở" theo dõi từng câu trả lời của anh.
Trước đó, năm 2008, kỹ sư xây dựng Nguyễn Lê Anh từng gây sốt khi trả lời đúng 14 câu và ra về với 80 triệu đồng. Năm 2021, người chơi Trần Đặng Đăng Khoa cũng tái lập thành tích này, nhưng không may trả lời sai câu 15 và chỉ nhận 22 triệu đồng. Năm 2024, thầy giáo Phạm Cao Long có cơ hội đối diện câu hỏi số 15 và chọn dừng lại ở câu 14 để nhận 80 triệu đồng.
