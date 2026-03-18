Bí mật sống thọ nằm ở giờ đi ngủ: 90% mọi người đang làm sai

Thứ tư, 08:06 18/03/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Nhiều người vẫn tin rằng 21h là thời điểm lý tưởng để đi ngủ để sống thọ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy điều này chưa hoàn toàn chính xác.

Thực tế, một khung giờ khác mới là "thời điểm vàng" giúp bảo vệ tim mạch và góp phần sống thọ bền vững.

Thời điểm đi ngủ quyết định khả năng sống thọ

Giấc ngủ chiếm hơn 1/3 cuộc đời mỗi người và có mối liên hệ mật thiết với mục tiêu sống thọ.

Không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, ngủ đúng giờ còn giúp cơ thể phục hồi, điều hòa hormone và duy trì hoạt động ổn định của tim mạch.

Theo thông tin được CNN dẫn lại, nhiều người cho rằng đi ngủ lúc 21h là tốt nhất để sống thọ. Tuy nhiên, nghiên cứu công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch châu Âu chỉ ra rằng khung giờ lý tưởng để bắt đầu giấc ngủ là từ 22h đến 23h.

Những người duy trì thói quen ngủ trong khung giờ này có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn, giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến tim và từ đó nâng cao cơ hội sống thọ.

Ngược lại, việc đi ngủ quá sớm hoặc quá muộn đều có thể phá vỡ nhịp sinh học, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài.

Ảnh minh họa

Ngủ sai giờ khiến mục tiêu sống thọ bị "lệch hướng"

Không ít người mất ngủ vào ban đêm và chọn cách ngủ bù vào ban ngày với hy vọng vẫn có thể sống thọ. Tuy nhiên, thói quen này lại tạo ra vòng luẩn quẩn khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn.

Ngủ ngày quá nhiều sẽ khiến cơ thể khó ngủ vào ban đêm, từ đó làm tăng nguy cơ mất ngủ mãn tính – một trong những yếu tố cản trở quá trình sống thọ.

Các chuyên gia khuyến nghị, nếu cần ngủ trưa, chỉ nên duy trì khoảng 15–20 phút để không ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối, một yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe và sống thọ.

Những yếu tố âm thầm cản trở việc sống thọ khi ngủ

Để đạt được mục tiêu sống thọ, không chỉ cần ngủ đúng giờ mà còn phải đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Các yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, tiếng ồn hay độ ẩm đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi vào giấc ngủ sâu.

Đặc biệt, việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ là "kẻ thù" của giấc ngủ vì ánh sáng xanh làm giảm melatonin – hormone hỗ trợ ngủ ngon.

Ngoài ra, để tăng cơ hội sống thọ, bạn nên hạn chế sử dụng cà phê, rượu và các chất kích thích vào buổi tối, tránh ăn quá no trước giờ ngủ, đồng thời không vận động quá sức hoặc để tâm trạng rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Ảnh minh họa

4 thói quen nhỏ trước khi ngủ giúp tăng cơ hội sống thọ

Bên cạnh việc ngủ đúng "giờ vàng", một số thói quen đơn giản trước khi ngủ có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và tiến gần hơn tới mục tiêu sống thọ.

Ngâm chân nước ấm giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, thư giãn cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố. 

Thói quen này đặc biệt có lợi cho người trung niên và cao tuổi trong hành trình sống thọ, nhất là với các vấn đề xương khớp.

Nhiệt độ nước lý tưởng khoảng 40–50°C, thực hiện đều đặn mỗi tuần sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Uống một lượng nhỏ nước ấm trước khi ngủ cũng giúp duy trì tuần hoàn máu ổn định, yếu tố quan trọng để sống thọ.

Khi cơ thể thiếu nước, máu có thể trở nên đặc hơn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Thiền và hít thở sâu là phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc cải thiện giấc ngủ.

Theo Live Strong, thiền giúp giảm căng thẳng, ổn định tâm lý và tạo điều kiện để cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi sâu, nền tảng quan trọng cho một cuộc sống khỏe mạnh và sống thọ.

Ngủ đúng giờ: Bí quyết đơn giản nhưng quyết định sống thọ

Hành trình sống thọ không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn. 

Đôi khi, chỉ cần điều chỉnh giờ đi ngủ về đúng khung 22h–23h và duy trì thói quen lành mạnh mỗi tối, bạn đã có thể tạo ra khác biệt rõ rệt cho sức khỏe lâu dài.

Ngủ đúng giờ không chỉ giúp bạn tỉnh táo vào ngày hôm sau, mà còn là "khoản đầu tư" bền vững cho mục tiêu sống thọ.

