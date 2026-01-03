Mới nhất
Tâm sú

Bí mật trong điện thoại của người bố có chức vụ khiến tôi sụp đổ

Thứ bảy, 07:00 03/01/2026 | Tâm sự

Bố có chức vụ, mẹ là giáo viên, anh em tôi học hành giỏi giang, nhìn vào gia đình tôi ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ một lần mượn điện thoại, tôi phát hiện bố ngoại tình suốt nhiều năm. Tôi sốc và không dám nói với mẹ vì sợ bà không chịu nổi.

Gia đình tôi từ lâu vẫn là hình mẫu trong mắt nhiều người. Bố tôi có chức vụ, được đồng nghiệp nể trọng. Mẹ là giáo viên, hiền lành, chỉn chu, được học trò quý mến. 

Tôi và em gái lớn lên trong sự kỳ vọng nhưng cũng đầy yêu thương, luôn cố gắng học tập để không phụ lòng bố mẹ. Năm nào anh em tôi cũng được khen thưởng là học sinh, sinh viên xuất sắc nên bố mẹ tự hào về chúng tôi lắm.

Tôi từng nghĩ mình may mắn bởi nhiều bạn bè lớn lên với những mảnh ghép gia đình đổ vỡ, tôi lại có một mái nhà đủ đầy, êm ấm. Tôi tự hào về bố mẹ, về gia đình mình và chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó.

Bí mật trong điện thoại của người bố có chức vụ khiến tôi sụp đổ - Ảnh 1.

Tôi không cố tình xem trộm, nhưng khi màn hình sáng lên, những tin nhắn hiện ra khiến tôi chết lặng. (ảnh minh họa: AI)

Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ khi tôi vô tình mượn điện thoại của bố. Hôm đó, điện thoại tôi hết pin, tôi mượn máy của bố để gọi gấp. Bố không ngần ngại đưa cho tôi, thậm chí còn nói mật khẩu. 

Tôi không cố tình xem trộm, nhưng khi màn hình sáng lên, những tin nhắn hiện ra khiến tôi chết lặng. Tên một phụ nữ là đồng nghiệp của bố xuất hiện dày đặc với những câu chữ không thể là xã giao thông thường.

Càng đọc, tim tôi càng thắt lại, những lời yêu đương, những cuộc hẹn kín đáo, những chuyến đi chơi xa, cả trong và ngoài nước. 

Họ không chỉ gặp nhau một lần, mà kéo dài đã lâu. Có những bức ảnh chụp ở nước ngoài, có những dòng tin nhắn lên kế hoạch cho những chuyến đi mà mẹ tôi hoàn toàn không biết.

Tôi thực sự sốc, hình ảnh người bố mẫu mực trong tôi vỡ vụn. Tôi không tin vào mắt mình, nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật hiển hiện quá rõ ràng. Người đàn ông tôi kính trọng, người luôn dạy tôi sống tử tế, giữ gìn đạo đức, lại đang phản bội chính gia đình mình.

Từ hôm đó, tôi sống trong trạng thái bất an. Tôi nhìn mẹ cười nói, chăm sóc từng bữa ăn, từng bộ quần áo cho bố mà thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ vẫn vô tư kể chuyện trường lớp, vẫn tự hào về gia đình, về người chồng “mẫu mực”.

Tôi chưa dám nói gì với bố và cũng không đủ can đảm để đối diện hỏi ông. Tôi sợ câu trả lời, sợ cả việc bố sẽ biết tôi đã phát hiện ra bí mật ấy. Nhưng điều khiến tôi sợ nhất vẫn là mẹ. 

Cả cuộc đời mẹ gắn với gia đình, với chồng con, với danh tiếng của một nhà giáo mẫu mực. Nếu biết sự thật, tôi không dám tưởng tượng mẹ sẽ đau đớn đến mức nào. Liệu mẹ có chịu nổi cú sốc ấy không???

Tôi đang rất hoang mang không biết phải làm gì, giữ im lặng để bảo vệ mẹ, hay nói ra để sự thật, tôi sợ khi mọi thứ được phơi bày không hiểu gia đình tôi sẽ đổ vỡ như thế này, mẹ tôi có chịu đựng nổi không?

Vết sẹo trên mặt con gái hằn nỗi đau thương về người bố lúc tỉnh, lúc sayVết sẹo trên mặt con gái hằn nỗi đau thương về người bố lúc tỉnh, lúc say

Mỗi lần ai hỏi tôi về nguồn gốc vết sẹo trên mặt, tôi chỉ biết cười gượng, không dám nói gì. Đó là một phần ký ức tôi muốn mãi mãi quên đi.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
