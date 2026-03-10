Nhà vợ cho căn hộ tiền tỷ nhưng không muốn tôi đón mẹ ruột lên ở
Mới đây, khi tôi ngỏ ý đón mẹ ruột dưới quê lên ở cùng thì bố mẹ vợ không đồng ý…
Tôi sinh ra ở quê, gia đình lại nghèo nên nuôi tôi ăn học hết đại học, mẹ tôi đã rất vất vả. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi ba chị em khôn lớn, hai chị gái lần lượt lấy chồng xa. Khi tôi lên Hà Nội thì còn mỗi mẹ lủi thủi trong căn nhà cũ ở quê.
Những năm đại học, tôi yêu vợ tôi là người Hà Nội và chúng tôi cưới nhau sau khi ra trường. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định nhưng thu nhập chỉ đủ thuê nhà và trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thủ đô.
Khi hai đứa con lần lượt ra đời thì cuộc sống lại càng khó khăn hơn, chúng tôi phải tính toán kỹ khi chi tiêu.
Ba năm trước, bố mẹ vợ đề nghị cho chúng tôi một căn chung cư để không phải thuê nhà, ổn định cuộc sống. Tôi thực sự biết ơn vì đối với chúng tôi, mua được nhà vẫn là giấc mơ xa vời. Căn hộ ấy đứng tên vợ và tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều, chỉ tự nhủ phải cố gắng hơn để xứng đáng với sự hỗ trợ ấy.
Ở quê, mẹ tôi dạo này yếu hẳn, hay đau lưng, huyết áp thất thường, nhiều hôm phải nhờ hàng xóm đưa đi bệnh viện huyện. Mỗi lần gọi điện nghe giọng mẹ mệt mỏi, tôi lại thấy mình có lỗi. Mẹ đã vất vả nuôi tôi ăn học mà đến giờ tôi vẫn chưa làm gì được để báo hiếu mẹ.
Tôi bàn với vợ chuyện đón mẹ lên thành phố ở cùng để tiện chăm sóc. Vợ tôi ngại ngần một lúc rồi nói sẽ trao đổi với bố mẹ.
Khi biết tôi có ý định đón mẹ lên ở cùng, mẹ vợ nói thẳng là không đồng ý vì nhà đó là nhà của gia đình vợ, tôi muốn đón mẹ lên thì hai vợ chồng ra ngoài thuê nhà.
Tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng không trách bố mẹ vợ vì đó là tài sản của họ. Tôi thương mẹ quá mà không biết phải làm gì khi thu nhập của tôi và vợ đủ trang trải sinh hoạt, nuôi con.
Nếu thuê nhà chúng tôi sẽ rất khó khăn, rồi lại còn lo cho con cái học hành ngày càng nhiều. Nhiều lúc tôi cảm thấy bất lực vô cùng, mẹ thì càng ngày càng già yếu, còn tôi thì chưa biết bao giờ mới có căn nhà riêng của mình để chăm sóc cho mẹ lúc tuổi già.
