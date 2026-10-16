Bị nhân viên điện lực giả danh gọi điện, người tiêu dùng nên xử lý thế nào?

Chủ động kiểm soát hóa đơn tiền điện chỉ nhờ vào việc làm nhỏ này GĐXH - Việc chủ động nắm bắt mức sử dụng điện giúp mỗi gia đình sớm nhận biết những thay đổi trong tiêu thụ, kịp thời điều chỉnh thói quen và kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện.

Mới đây, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đưa ra cảnh báo khách hàng về thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực gọi điện thông báo hợp đồng mua bán điện cần được ký lại, cập nhật hoặc bổ sung thông tin. Đối tượng có thể đưa ra những lý do liên quan đến việc thay đổi mẫu hợp đồng, cập nhật thông tin khách hàng hoặc hoàn thiện hồ sơ để tạo tâm lý tin tưởng, sau đó hướng dẫn khách hàng thực hiện các yêu cầu qua điện thoại hoặc cung cấp thông tin theo chỉ dẫn.

Đây là thủ đoạn người dân cần đặc biệt cảnh giác, nhất là khi đối tượng chủ động liên hệ từ các số điện thoại không được xác minh định danh là số điện thoại của EVNHANOI. Trong quá trình trao đổi, đối tượng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, mã khách hàng, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại. Những thông tin này có nguy cơ bị lợi dụng cho các hành vi giả mạo, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực, lừa đảo khách hàng. Ảnh minh họa.

EVNHANOI khẳng định, khách hàng chỉ tiếp nhận thông tin về dịch vụ điện, hợp đồng mua bán điện và các nội dung liên quan thông qua số điện thoại định danh của EVNHANOI và các kênh thông tin chính thức thuộc hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của Tổng công ty. Khách hàng không nên xác nhận hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào chỉ dựa trên cuộc gọi từ số điện thoại lạ, chưa được xác minh.

Đặc biệt, khi nhận được cuộc gọi thông báo về việc ký lại hợp đồng mua bán điện, khách hàng cần bình tĩnh kiểm tra thông tin trước khi thực hiện. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, ảnh giấy tờ tùy thân hoặc các thông tin bảo mật cho người gọi; không truy cập đường link lạ và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các nguồn không chính thức.

Đối tượng lừa đảo sử dụng các đầu số lạ để tiếp cận khách hàng. Ảnh: EVNHANOI

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng khi có bất kỳ nghi vấn nào về cuộc gọi liên quan đến hợp đồng mua bán điện, thay vì tiếp tục trao đổi với người gọi, hãy chủ động kết thúc cuộc gọi và kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức. Khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288 hoặc 1558, đồng thời sử dụng Website EVNHANOI, App EVNHANOI, App EVN CSKH, Fanpage chính thức và Zalo Official Account EVNHANOI để tra cứu, xác minh thông tin. Các kênh này hiện được EVNHANOI công bố trên hệ thống thông tin chính thức của Tổng công ty.

Việc không tiếp nhận và làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại không xác minh định danh là một trong những cách đơn giản để khách hàng chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài sản và quyền lợi của mình trước các thủ đoạn giả danh, lừa đảo ngày càng tinh vi.