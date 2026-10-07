Tiết kiệm điện thông minh chỉ nhờ vào những hành động nhỏ này

Người tiêu dùng nên thay đổi thói quen sử dụng điện theo hướng đúng lúc, đúng cách, đúng nhu cầu, qua đó vừa sử dụng năng lượng hiệu quả, vừa góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện Thủ đô.

Tiết kiệm điện lâu nay thường được hiểu đơn giản là tắt bớt thiết bị hoặc giảm thời gian sử dụng. Tuy nhiên, theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), sử dụng điện hiệu quả không đồng nghĩa với việc cắt giảm nhu cầu cần thiết, mà quan trọng hơn là sử dụng đúng lúc, đúng cách và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Một thay đổi nhỏ trong thói quen có thể tạo ra hiệu quả đáng kể. Với điều hòa, EVNHANOI khuyến nghị đặt nhiệt độ từ 26°C trở lên, kết hợp chế độ Eco và quạt để tăng hiệu quả làm mát. Người sử dụng cũng nên tắt thiết bị khi không cần thiết, hạn chế để thiết bị ở chế độ chờ và tránh bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Sử dụng điện thông minh không chỉ mang lại lợi ích cho từng gia đình, doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với việc vận hành hệ thống điện, nhất là vào những thời điểm phụ tải tăng cao.

Thông điệp "Hai Bật Ba Tắt" được EVNHANOI triển khai cũng hướng đến những hành động rất đơn giản: bật điều hòa từ 26°C và bật Eco; tắt thiết bị không sử dụng, tắt bớt thiết bị công suất lớn khi không cần thiết và tắt nguồn điện chờ.

Đặc biệt, việc theo dõi lượng điện sử dụng hằng ngày qua App EVNHANOI hoặc App EVN CSKH giúp khách hàng nhận biết những thời điểm tiêu thụ điện cao, từ đó chủ động điều chỉnh cách sử dụng thay vì chỉ chờ đến cuối kỳ mới nhận thấy mức tiêu thụ thay đổi.

Sử dụng điện thông minh không chỉ mang lại lợi ích cho từng gia đình, doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với việc vận hành hệ thống điện, nhất là vào những thời điểm phụ tải tăng cao.

EVNHANOI khuyến khích khách hàng chủ động phân bổ thời gian vận hành các thiết bị có công suất lớn, hạn chế khởi động đồng thời nhiều thiết bị và dịch chuyển một số hoạt động sử dụng điện sang thời điểm phù hợp. Với khách hàng sản xuất, doanh nghiệp và các cơ sở tiêu thụ điện lớn, việc theo dõi biểu đồ phụ tải, điều chỉnh lịch vận hành, ứng dụng các giải pháp quản lý năng lượng và tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) có thể giúp tối ưu quá trình sử dụng điện.

Đến tháng 9/2026, EVNHANOI ghi nhận 2.903 khách hàng đăng ký tham gia DR với tổng công suất đăng ký tiết giảm 195,85 MW. Đây là một trong những cách khách hàng cùng ngành Điện chủ động phối hợp để giảm áp lực lên hệ thống khi phụ tải ở mức cao.

Từ những việc rất nhỏ trong mỗi gia đình đến cách vận hành điện tại nhà máy, trung tâm thương mại hay cơ sở sản xuất, sử dụng điện thông minh đang trở thành một phần của thói quen tiêu dùng năng lượng hiện đại. Với EVNHANOI, tiết kiệm điện vì thế không chỉ là giảm một khoản chi phí, mà còn là sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, chủ động hơn và có trách nhiệm hơn với hệ thống điện và môi trường.