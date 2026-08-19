Cách kiểm soát 'chặn' hóa đơn tiền điện tăng trong mùa nắng nóng giúp nhiều gia đình giải tỏa nỗi lo ai cũng nên biết

Trong những tháng cao điểm mùa hè và đầu mùa thu nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình thường tăng cao hơn so với các thời điểm khác trong năm, nhất là khi các thiết bị làm mát hoạt động với tần suất lớn. Trong mùa hè, các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh thường hoạt động với tần suất lớn hơn. Nếu không được sử dụng hợp lý hoặc bảo dưỡng định kỳ, mức tiêu thụ điện có thể tăng đáng kể, kéo theo chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình cũng tăng lên.

Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), thay vì chờ đến cuối tháng mới biết lượng điện đã sử dụng, khách hàng của có thể theo dõi điện năng tiêu thụ mỗi ngày chỉ với vài thao tác trên App EVNHANOI. Ứng dụng hiển thị sản lượng điện tiêu thụ theo ngày dưới dạng biểu đồ trực quan, giúp người dùng dễ dàng nhận biết những thời điểm mức tiêu thụ tăng cao bất thường. Từ đó, khách hàng có thể nhanh chóng rà soát nguyên nhân như điều hòa hoạt động nhiều giờ, bình nóng lạnh quên tắt, các thiết bị điện cũ tiêu hao nhiều điện năng hoặc thói quen sử dụng chưa hợp lý.

Người dân nên chủ động theo dõi sản lượng điện tiêu thụ mỗi ngày để có thể điều chỉnh sao cho hợp lý.

Một trong những tính năng được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao là khả năng so sánh lượng điện tiêu thụ giữa các ngày. Việc theo dõi liên tục giúp người dùng nhận thấy hiệu quả của các biện pháp tiết kiệm điện sau khi thay đổi thói quen sử dụng hoặc thay thế các thiết bị điện hiệu suất cao.

Đặc biệt, App EVNHANOI còn cho phép khách hàng cài đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng điện. Khi lượng điện vượt ngưỡng đã cài đặt, hệ thống sẽ gửi thông báo để người dùng kịp thời điều chỉnh, hạn chế phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Không chỉ hỗ trợ theo dõi điện năng tiêu thụ, ứng dụng còn tích hợp nhiều tiện ích như tra cứu hóa đơn tiền điện, lịch sử thanh toán, chỉ số công tơ, thông tin hợp đồng mua bán điện, đăng ký các dịch vụ điện trực tuyến và gửi yêu cầu hỗ trợ đến EVNHANOI ngay trên điện thoại.

Theo các chuyên gia năng lượng, việc biết được lượng điện tiêu thụ hằng ngày sẽ giúp người sử dụng hình thành thói quen quản lý năng lượng hiệu quả hơn thay vì chỉ quan tâm đến hóa đơn cuối tháng.

Thực tế cho thấy, chỉ cần phát hiện sớm những ngày điện năng tiêu thụ tăng bất thường, khách hàng có thể nhanh chóng điều chỉnh cách sử dụng điều hòa, bình nước nóng, máy giặt, máy sấy hay các thiết bị có công suất lớn. Những thay đổi nhỏ nhưng được thực hiện thường xuyên sẽ góp phần giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ trong cả tháng.

Đại diện EVNHANOI cho biết, việc phát triển các tiện ích số không chỉ mang đến sự thuận tiện cho khách hàng mà còn giúp người dân chủ động hơn trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch. Thông qua App EVNHANOI, mọi thông tin về quá trình sử dụng điện đều được cập nhật kịp thời, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, đối chiếu và quản lý chi phí sinh hoạt của gia đình.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trên App EVNHANOI kết hợp với việc duy trì các thói quen sử dụng điện hợp lý như cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, tắt các thiết bị khi không sử dụng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên, đồng thời ưu tiên sử dụng các thiết bị có nhãn năng lượng hiệu suất cao.