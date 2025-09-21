Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Mãn kinh là một quá trình tự nhiên đánh dấu sự kết thúc của khả năng sinh sản ở phụ nữ, thường xảy ra trong độ tuổi từ 45 đến 55. Cũng như thời điểm bắt đầu, thời gian của giai đoạn tiền mãn kinh có thể khác nhau, kéo dài từ 7 đến 14 năm.

Nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng, Đại học Michigan báo cáo rằng việc có kinh nguyệt lần đầu ở độ tuổi rất trẻ sẽ làm tăng thời gian của giai đoạn tiền mãn kinh lên tới bốn năm so với việc có kinh nguyệt ở độ tuổi muộn hơn.

1. Điều trị mãn kinh ở phụ nữ

Mặc dù có thể gây ra các triệu chứng nhưng mãn kinh là một quá trình bình thường và không cần phải điều trị trừ khi các triệu chứng làm gián đoạn chất lượng cuộc sống và sức khỏe.

Liệu pháp thay thế estrogen (ERT): Đây là phương pháp hiệu quả để điều trị các cơn bốc hỏa và cũng có thể giúp ngăn ngừa mất xương. Mặc dù vậy, ERT cần được kiểm soát chặt chẽ vì việc sử dụng estrogen lâu dài có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư vú.

Estrogen âm đạo: Khô âm đạo cùng với đau khi quan hệ tình dục có thể được giảm bớt bằng cách bôi estrogen lên âm đạo bằng kem, thuốc đặt hoặc vòng âm đạo.

Thuốc uống theo đơn: Các loại thuốc theo toa được phê duyệt để điều trị các cơn bốc hỏa.

2. Các biện pháp khắc phục những khó chịu do mãn kinh tại nhà

Các triệu chứng mãn kinh cũng có thể được kiểm soát bằng những thay đổi lối sống đơn giản và các biện pháp khắc phục tại nhà, bao gồm:

Chế độ ăn uống cân bằng: Chế độ ăn ít chất béo kết hợp với việc tăng cường protein và canxi có lợi cho phụ nữ sau mãn kinh. Một số chuyên gia ủng hộ chế độ ăn Địa Trung Hải để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hoạt động thể chất thường xuyên: Điều này không chỉ bao gồm các hoạt động aerobic giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, mà còn cả các bài tập rèn luyện sức bền để ngăn ngừa cơ bắp mỏng đi, thường xảy ra khi nồng độ hormone giảm.

Bổ sung vitamin D hoặc canxi: Cả hai đều có thể giúp ngăn ngừa loãng xương , đặc biệt nếu phụ nữ không nhận đủ qua chế độ ăn uống.

Sử dụng thảo dược: Một số chuyên gia ủng hộ việc sử dụng thảo dược để điều trị các cơn bốc hỏa, mặc dù tính an toàn và hiệu quả của các biện pháp này chưa được chứng minh, do đó trước khi sử dụng cần được tư vấn bới các bác sĩ chuyên khoa.

3. Đối phó với thời kỳ mãn kinh

Độ tuổi bước vào thời kỳ mãn kinh thường trùng với nhiều thay đổi và căng thẳng cá nhân như con cái bước vào đại học, cha mẹ lớn tuổi, đảm nhận vai trò lãnh đạo tại nơi làm việc hoặc lo lắng về tài chính…

Căng thẳng thêm từ thời kỳ mãn kinh, bao gồm cả thiếu ngủ và lo âu hoặc trầm cảm, có thể làm tăng thêm gánh nặng tổng thể cho cuộc sống.

Để đối phó tốt hơn với thời kỳ mãn kinh, phụ nữ nên cho chồng biết về bất kỳ cơn đau hoặc thay đổi nào có thể gặp phải (bao gồm cả việc mất ham muốn tình dục) có thể giúp giảm bớt căng thẳng, vốn có thể cản trở các mối quan hệ và sức khỏe cá nhân.

Có thể tìm đến các phương pháp như thiền, thái cực quyền, yoga có thể giúp giảm căng thẳng và lo lắng, những yếu tố góp phần gây ra các vấn đề về giấc ngủ và cảm giác đau đớn cao hơn.

Hơn nữa, một trong những cách tốt nhất để đối phó với những thách thức của thời kỳ mãn kinh là cải thiện vệ sinh giấc ngủ. Điều này bao gồm việc giữ giờ ngủ đều đặn, tránh các chất kích thích trước khi đi ngủ và tạo một môi trường ngủ thuận lợi.

Nếu không thể tự đối phó được với các triệu chứng thời kỳ mãn kinh, phụ nữ đừng ngần ngại đi khám và nhờ các bác sĩ sức khỏe sinh sản giới thiệu đến một nhà trị liệu hoặc bác sĩ tâm thần để hướng dẫn các kỹ năng đối phó với mãn kinh và kê đơn thuốc nếu cần.

BS Nguyễn Thị Thu Hà