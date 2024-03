Bí quyết giúp bạn sở hữu làn da "không tuổi"

Sử dụng serum vitamin C: Tinh chất vitamin C cô đặc khi bôi ngoài da giúp mang đến một số lợi ích, như dưỡng sáng, giảm thâm, ngăn chặn tác hại từ ánh nắng. Vitamin C còn thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da (Ảnh: Purplle).