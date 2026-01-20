Bí quyết làm món 'sữa trắng' từ cá diếc và củ cải: Thuốc bổ cho dạ dày, cả nhà tấm tắc khen ngon
Không cần cao lương mỹ vị, chỉ với những nguyên liệu mộc mạc, rẻ tiền, bạn vẫn có thể tạo ra một bát "canh sữa" trắng trong, ngọt thanh, vừa giúp ấm người lại cực kỳ tốt cho tiêu hóa.
Mùa thu đông, cơ thể chúng ta thường nhạy cảm hơn với cái lạnh, hệ tiêu hóa cũng vì thế mà dễ "biểu tình". Trong dân gian, củ cải được ví von là "nhân sâm trắng", còn cá diếc lại là loại thực phẩm vàng trong việc bồi bổ tì vị. Khi kết hợp hai nguyên liệu này, chúng ta không chỉ có một món ăn ngon mà còn là một bài thuốc quý giúp làm ấm bụng, kiện tỳ. Cái hay của món canh này nằm ở chỗ, dù nguyên liệu cực kỳ bình dân nhưng thành phẩm lại mang vẻ sang trọng với màu nước dùng trắng đục như sữa, vị ngọt thanh khiết từ cá tươi và củ cải mọng nước, thêm chút cay nồng của gừng và tiêu khiến ai húp một thìa cũng thấy tỉnh cả người.
Chuẩn bị nguyên liệu đơn giản từ căn bếp nhỏ
Để nấu được bát canh chuẩn vị "mẹ làm", bạn chỉ cần ghé chợ sớm chọn những con cá diếc còn bơi lội tung tăng và những củ cải trắng chắc tay. Nguyên liệu cụ thể gồm có: 1-2 con cá diếc tươi xanh, nửa củ cải trắng, một nhánh gừng già, ít rau cần tây, muối và hạt tiêu, một nhúm hạt kỷ tử.
Bí quyết để món canh không bị tanh chính là ở lát gừng và cách chúng ta xử lý cá ngay từ bước đầu tiên. Hãy nhớ chọn cá diếc loại nhỏ hoặc vừa, vì thịt cá diếc vốn ngọt nhưng nhiều xương dăm, cách nấu "giã xác" lấy nước cốt dưới đây sẽ giúp bạn tận dụng hết dinh dưỡng mà không lo bị hóc xương.
Cách biến tấu "nước dùng sữa" ngọt lịm, bổ dưỡng
Bắt tay vào làm, đầu tiên bạn hãy rửa sạch cá diếc, thấm thật khô nước để khi chiên không bị bắn dầu. Củ cải gọt vỏ, bào thành sợi mỏng để khi nấu nhanh chín và tiết ra độ ngọt tối đa. Đun nóng chảo với một chút dầu ăn, thả cá vào chiên vàng đều hai mặt. Khi cá đã dậy mùi thơm và lớp da chuyển màu vàng ruộm, bạn đừng vội đổ nước vào ngay.
Hãy dùng muôi hoặc thìa gỗ dầm nát phần thịt cá ngay trên chảo. Tiếp theo, cho vài lát gừng và đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào. Nhớ là phải dùng nước sôi, đây chính là "chìa khóa vàng" để nước canh chuyển sang màu trắng đục như sữa chỉ sau vài phút. Đun lửa lớn khoảng 5 phút để các tinh chất trong xương và thịt cá hòa quyện hoàn toàn vào nước dùng.
Sau khi đun sôi, bạn hãy dùng một chiếc rây lọc để loại bỏ toàn bộ phần xương và xác cá, chỉ giữ lại phần nước dùng trắng ngần, tinh túy nhất. Đổ phần nước này vào nồi, cho củ cải bào sợi vào nấu thêm khoảng 5 đến 10 phút cho đến khi củ cải chín mềm, trong vắt. Lúc này, chỉ cần nêm thêm một chút muối cho vừa miệng, một chút hạt tiêu xay, kỷ tử để dậy mùi thơm nồng và cuối cùng là thả nắm rau cần tây cắt khúc vào.
Mùi thơm của cần tây quyện với vị ngọt của cá tạo nên một hương vị rất riêng, rất "mùa đông". Múc bát canh ra tô, làn khói nghi ngút mang theo vị ngọt lành sẽ khiến mâm cơm gia đình thêm phần ấm cúng. Món canh này không chỉ phù hợp cho người già, trẻ nhỏ cần bồi bổ mà còn là lựa chọn tuyệt vời cho những chị em đang muốn giữ dáng, đẹp da nhờ hàm lượng protein cao và ít chất béo.
