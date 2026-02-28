Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Tàu hũ Singapore

Tàu hũ Singapore, một món chè thanh mát, đã trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều tín đồ ẩm thực. Với kết cấu mềm mịn, tan chảy trong miệng cùng hương vị đặc trưng từ sữa đậu nành hoặc lá dứa, món này không chỉ giải nhiệt mà còn bổ dưỡng.

Dù là phiên bản truyền thống hay biến tấu lá dứa thơm lừng, tàu hũ Singapore luôn mang đến cảm giác sảng khoái, nhẹ nhàng. Đây là món ăn vặt healthy lý tưởng cho những ngày nắng nóng, giúp bạn vừa thưởng thức vị ngon, vừa chăm sóc sức khỏe.

Bánh tráng trộn

Bánh tráng trộn là "ông hoàng" của các món ăn vặt đường phố Việt Nam, luôn đứng đầu danh sách yêu thích của giới trẻ. Sự kết hợp hài hòa giữa bánh tráng dai dai, khô bò, trứng cút, xoài xanh, rau răm cùng nước sốt me chua ngọt tạo nên hương vị khó cưỡng.

Món ăn này không chỉ dễ làm mà còn kích thích vị giác, phù hợp cho những buổi tụ tập bạn bè.

Xoài sấy dẻo

Xoài sấy dẻo là món ăn vặt healthy được nhiều người yêu thích bởi hương vị chua ngọt tự nhiên và độ dẻo dai hấp dẫn. Đặc biệt, bạn có thể dễ dàng tự làm món này tại nhà bằng nồi chiên không dầu mà không cần quá nhiều công sức. Món ăn vặt này không chỉ giữ được hương vị tươi ngon của xoài mà còn là cách tuyệt vời để bảo quản trái cây. Đây là một trong những công thức món ăn vặt đơn giản, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Trà sữa cốm

Trà sữa luôn là món thức uống được yêu thích, và phiên bản trà sữa cốm mang đến một làn gió mới lạ. Với hương thơm đặc trưng của cốm non, kết hợp cùng vị trà sữa béo ngậy, đây là một trải nghiệm vị giác độc đáo và khó quên.

Trà sữa cốm và trà sữa kem cốm không chỉ là món giải khát mà còn là một món ăn vặt ngon miệng, phù hợp với xu hướng ẩm thực đường phố hiện nay. Hãy thử ngay để cảm nhận sự hòa quyện tuyệt vời này

Mochi chấm kem sữa

Mochi chấm kem sữa là sự kết hợp tuyệt vời giữa bánh mochi dẻo thơm truyền thống Nhật Bản và lớp kem sữa béo ngậy, mát lạnh. Món ăn này mang đến trải nghiệm vị giác độc đáo, vừa mềm mịn vừa tan chảy trong miệng.

Đây là món ăn vặt lý tưởng để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng hoặc làm món tráng miệng nhẹ nhàng sau bữa ăn. Hương vị thanh mát, ngọt dịu chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất.

Bánh tráng cuộn sốt me

Bánh tráng cuộn sốt me là món ăn vặt đơn giản nhưng lại cực kỳ gây nghiện. Những miếng bánh tráng được cuộn khéo léo, bên trong là các loại topping đa dạng như trứng cút, khô bò, rau răm và đặc biệt là nước sốt me chua ngọt thần thánh.

Món ăn kiểu Việt này mang đến hương vị bùng nổ, từ vị chua của me, cay của ớt đến vị béo của trứng, khiến bạn không thể ngừng đũa. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích ẩm thực đường phố.

Bánh kem phô mai cháy

Bánh kem phô mai cháy Basque Burnt Cheese Cake là một hiện tượng ẩm thực trong những năm gần đây. Với lớp vỏ cháy xém đặc trưng nhưng bên trong lại mềm mịn, tan chảy, món bánh này chinh phục mọi tín đồ hảo ngọt.

Hương vị phô mai béo ngậy, hơi mặn nhẹ kết hợp với chút caramel hóa từ lớp vỏ cháy tạo nên sự độc đáo.

Khoai lang nướng phô mai

Khoai lang nướng phô mai là món ăn vặt dân dã nhưng lại vô cùng hấp dẫn, đặc biệt trong những ngày se lạnh. Khoai lang được nướng chín tới, mềm ngọt tự nhiên, sau đó phủ thêm lớp phô mai béo ngậy tan chảy.

Món ăn này không chỉ cung cấp năng lượng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Vị bùi của khoai hòa quyện cùng vị mặn béo của phô mai tạo nên một món ăn vặt ấm lòng, dễ làm tại nhà.

Lạp xưởng nướng đá

Lạp xưởng nướng đá là món ăn vặt độc đáo, mang đến hương vị thơm lừng, đậm đà khó quên. Từng cây lạp xưởng được nướng trên đá nóng, giữ trọn vị ngọt tự nhiên và độ giòn dai hấp dẫn.